COVID-19: Provincias canadienses levantan más restricciones

Saskatchewan, de las primeras provincias en expresar que eliminaría pronto las restricciones vinculadas a la pandemia, informó este martes que eliminará el requisito de mostrar el pasaporte de vacunación a partir del lunes 14 de febrero.

Esto significa que tanto comercios, como espacios de trabajo y otros lugares públicos no estarán obligados por la provincia a exigir una prueba de vacunación a las personas que los visitan o frecuentan.

En la actualidad, los residentes de Saskatchewan deben mostrar una prueba de vacunación que muestre que tienen dos vacunas contra el COVID-19 para poder entrar a restaurantes, bares y otros comercios. También tienen la opción de presentar un resultado negativo del test de coronavirus.

Pero este requisito será eliminado a partir del lunes.

Queremos que las cosas sean tan normales como se pueda Una cita de Scott Moe, primer ministro de Saskatchewan

El gobierno provincial también confirmó que otras medidas como el uso de máscaras en espacios públicos cerrados, permanecerán en efecto hasta que las órdenes de salud pública expiren, a finales de mes.

Esto significa que esas órdenes no serán renovadas. Esto significa incluso que el requisito de aislarse si se tiene COVID-19 también se acabará a finales de mes.

Tanto Moe como el doctor Saqib Shahab presentaron el plan en una actualización sobre la pandemia este martes.

De esta manera, Saskatchewan se convierte en la primera provincia canadiense en presentar un plan para relajar las restricciones.

Eso sí, las autoridades seguirán emitiendo pruebas de vacunación para usarlas mientras sea necesario, sobre todo para viajar al exterior y a otras jurisdicciones.

Moe indicó el martes que es momento que la provincia siga adelante y deje en el pasado la política de vacunación, la cual, dijo, creó dos clases de ciudadanos en la provincia .

Pidió a todo el mundo que entienda las decisiones de las otras personas en cuestiones como utilizar una máscara.

"No pierdan amigos por el COVID”, agregó.

El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe. Foto: CBC / Matt Duguid

Al mismo tiempo, Saskatchewan anunció que ampliaba la elegibilidad de las dosis de refuerzos para incluir a los adolescentes de 12 a 17 años.

La tercera dosis será administrada solo si han transcurrido cinco meses desde la última vacuna.

Quebec levantará todas las restricciones a mediados de marzo

El primer ministro de Quebec, François Legault, aseveró este martes en rueda de prensa: es momento de aprender a vivir con el virus .

La población está agotada. Yo esto agotado. Todos lo estamos. Pero la razón por la que tuvimos que mantener las restricciones hasta hoy es porque había mucho riesgo .

Ahora podemos tomar un riesgo calculado y finalmente pasar la página Una cita de François Legault, primer ministro de Quebec

El primer ministro quebequense anunció que la mayoría de las restricciones provinciales serán levantadas a mediados de marzo, aunque el uso de máscaras y el requisito de pasaporte de vacunación se mantendrán, al menos, por ahora.

Las hospitalizaciones en Quebec han descendido en más de 1000 en las últimas semanas, dando un respiro a los centros médicos de la provincia que permite la reapertura progresiva de actividades.

Cuando se le preguntó si la protesta que hubo en ciudad de Quebec el fin de semana tuvo alguna influencia en las decisiones, Legault dijo que no.

Pero si quieren tomarse el crédito y no regresar en dos semanas, no me opondría , dijo.

Las medidas que serán levantadas

Los encuentros en casas no serán restringidos a partir del sábado 12 de febrero -recordemos que el domingo 13 se celebra el Super Bowl-, aunque la recomendación es hacer reuniones de máximo 10 personas o tres hogares.

Será tarea de cada persona evaluar el riesgo. ¿Con cuántas personas estoy? ¿Cuántos recibieron su tercera dosis? ¿Cuántos tienen más de 60 años? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir?”, indicó Legault.

Los restaurantes también podrán recibir hasta 10 personas por mesa a partir del sábado. Actualmente solo cuatro personas pueden sentarse en la misma mesa.

Los encuentros de deportes organizados, como el hockey también podrán celebrarse, pero a partir del 14 de febrero. Gimnasios y spas, como se había anunciado, también podrán reabrir sus puertas.

Los torneos, sin embargo, no podrán ser retomados sino hasta el 28 de febrero.

El requisito de prueba de vacunación se mantiene en Quebec, por lo menos, hasta el 14 de marzo. Foto: La Presse canadienne / Graham Hughes

A partir del 21 de febrero, todos los comercios al detal podrán reabrir a capacidad total. Los centros de culto deberán permanecer a 50% de capacidad, o un máximo de 500 personas.

Para el 28 de febrero, el trabajo desde casa no será obligatorio para quienes sea posible.

Espacios como el Centre Bell podrán operar a 50% de capacidad.

Entretanto, los bares -cerrados desde el 20 de diciembre- podrán reabrir el 28 de febrero. Deberán operar a 50% de capacidad, vendiendo su último trago a la medianoche y cerrando a la 1 pm. Bailar y hacer karaoke seguirá prohibido hasta el 14 de marzo.

Ese mismo día, restaurantes, bares y grandes espacios como el Centre Bell podrán operar a máxima capacidad.

El ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé dijo que no hay planes de eliminar el uso de máscaras ni el requisito de prueba de vacunación, pero no descartó revocarlos a partir del 14 de marzo.

Dubé no dio detalles sobre un cronograma para activar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el pasaporte.

Por su parte, Legault infiormó que 63% de los adultos en la provincia recibieron una tercera dosis.

En otras provincias

Este martes, Alberta igualmente anunciará flexibilizaciones de las medidas sanitarias, mientras que Manitoba y Ontario han dicho que están listas para relajar las restricciones en las próximas semanas.

A partir del 17 de febrero también se relajarán las medidas en la Isla del Príncipe Eduardo. El premier Dennis King anunció el martes que su gabinete aprobó un plan de tres pasos para poner fin a la mayoría de las medidas para el 7 de abril.

También se estarán flexiblizando las medidas en Terranova y Labrador, permitiendo ciertas reuniones y encuentros deportivos.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.