Este puente es uno de los más transitados en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y una gran vía para camioneros.

Este martes, autos y camiones se pararon en Huron Church Road, en Windsor, la principal arteria vial que conecta a la autopista 401 con el puente. La policía está pidiendo a los conductores evitar el área, que ha estado con tráfico intenso desde la tarde del lunes, cuando docenas de vehículos decidieron cerrar el área, en solidaridad con las protestas que se están realizando en Ottawa y en otras ciudades de Canadá.

Mientras tanto, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) indicó que el puente Ambassador está temporalmente cerrado justo antes de la medianoche del lunes.

El martes en la mañana, la policía de Windsor informó vía Twitter que uno de los canales en dirección a Estados Unidos está abierto y que puede tomarse desde la entrada de la calle Wyandotte Oeste.

Periodistas de CBC News estuvieron en el área y pudieron ver que la policía está dirigiendo el tráfico a través de un solo canal, pero no había ninguno abierto que permitiera salir del puente para entrar a Canadá.

No se tiene del todo claro por qué la agencia fronteriza mantiene el aviso de temporalmente cerrado , si hay un canal operando en el puente.

La manifestación en este punto fronterizo se extiende por segundo día. Foto: CBC/Christopher Ensing

La CBSA advertía esta mañana que hay un retraso de una hora y 10 minutos.

En la noche del lunes, algunos de los manifestantes dijeron que no tenían intención de irse del lugar.

"Hicimos un mitin el sábado y el domingo; llegamos aquí hoy alrededor de la 1 pm. Estamos aquí para quedarnos", aseguró Nick Friesen, de Leamington, Ontario.

Las personas que quieren la vacuna, vayan a vacunarse , dijo Friesen. No quiero la vacuna. Solo estoy aquí. Queremos recuperar nuestras vidas. Tengo una familia, voy a disfrutar la vida. Esta máscara en mi cara, así no es como quiero que mis hijos me recuerden".

Sam Kovak de Woodslee, Ontario, dijo que estaba en la protesta por mis hijos, para que vuelva la normalidad. No han jugado al hockey, ha sido un desastre. Devuélvannos lo que necesitamos para vivir de nuevo. [Primer ministro Justin] Trudeau, [Primer ministro de Ontario] Doug Ford, solo escúchennos .

Kovak dijo que está frustrado, pues él y su esposa iniciaron un negocio -un campo de entrenamiento de hockey que enseña conciencia plena- creyendo que las restricciones de COVID-19 se levantarían para siempre, pero no pudieron sobrevivir al tener que cerrar sus puertas nuevamente.

Estuve en Ottawa los últimos dos fines de semana; todas las personas con las que hablé estaban vacunadas. No tiene nada que ver... solo devuélvannos nuestra libertad. Ahora estamos exactamente en la misma posición [que] hace dos años; mis hijos todavía están sentados en casa, mi esposa todavía está sentada en casa. Lo sentimos, pero tenemos que tomar una posición .

Entre los afectados por la protesta del martes se encuentran dos escuelas en la Huron Church Road que están cerca del puente, lo que llevó a la junta escolar del distrito católico de Windsor-Essex a enviar avisos a las familias. La policía está pidiendo a los estudiantes y padres que eviten la vía y accedan a las escuelas desde otras calles.

La policía de Windsor ha asegurado que no tienen preocupaciones por la seguridad de los estudiantes o del personal en este momento , se lee en el memorando de la junta escolar. Tendrán dos policías en la escuela para ayudarnos con la situación esta mañana .

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.