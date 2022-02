"Dune", del quebequense Denis Villeneuve, obtiene 10 nominaciones al Óscar

Dune estará compitiendo por el premio de la Academia en las siguientes categorías:

Mejor película

Mejor edición

Mejor fotografía

Mejor escenografía

Efectos visuales

Guion adaptado

Música original

Sonido

Vestuario

Maquillaje y peluquería

Denis Villeneuve, sin embargo, quedó afuera de las nominaciones a Mejor Director.

Sobre The Power of the Dog, que obtuvo el mayor número de nominaciones, también está compitiendo por mejor actor (Benedict Cumberbatch) y mejor director, para Jane Campion.

La cineasta neozelandesa hace historia como la primera mujer en ganar dos nominaciones al Óscar a Mejor Director, 28 años después de The Piano.

Le sigue Belfast -con siete nominaciones- una inmersión en blanco y negro en la infancia de Kenneth Branagh en el corazón de la violencia de Irlanda del Norte de fines de la década de 1960, empatada con la nueva versión de la película musical West Side Story del maestro Steven Spielberg. Los dos directores compiten en su categoría.

Una nominación para un cortometraje coproducido en Canadá

El cortometraje Affairs of the Art, coproducido por el National Film Board of Canada (NFB), está nominado en la categoría de mejor cortometraje de animación.

Dirigida por los británicos Joanna Quinn y Les Mills, esta película contó con la contribución de un equipo que incluía al quebequense Olivier Calvert, diseñador de sonido que ganó el Óscar a la mejor edición de sonido en 2017 por la película Arrival, también de Denis Villeneuve.

Los premios Óscar se entregarán el 27 de marzo en Los Ángeles en el tradicional Dolby Theatre, ubicado en Hollywood Boulevard.

Nominadas a mejor película:

Belfast.

CODA.

Don't Look Up.

Drive My Car.

Dune.

King Richard.

Licorice Pizza.

Nightmare Alley.

The Power of the Dog.

West Side Story.

Mejor actriz:

Jessica Chastain, The Eyesof Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor:

Will Smith, King Richard

Javier Bardem, Being the Ricardos.

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom!

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Mejor director:

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Mejor película animada: