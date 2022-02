YouTuber canadiense sobre cocina caribeña entre los beneficiarios de fondo de YouTube

"Es importante para mí poner toda la comida y toda la cultura culinaria bajo una luz positiva , dijo. Y no solo eso, sino para que cualquiera pueda hacerlo sin importar en qué parte del mundo se encuentre".

El creador, de Hamilton, Ontario, hace todo eso y más en su canal, CaribbeanPot, que casi tiene 800.000 suscriptores. Sus videos también han obtenido un total combinado de 90 millones de visitas.

El canal de De La Rosa es la contraparte de YouTube de CaribbeanPot.com, un blog que comenzó como una forma de recopilar recetas para que sus hijos las hicieran algún día y documentar la rica cocina que disfrutó mientras crecía.

Ahora, el canal es parte de la clase #YouTubeBlack Voices de 2022, donde los creadores reciben financiamiento y apoyo para ayudarlos a crecer y mejorar sus canales de YouTube.

YouTube anunció el programa en una publicación de 2020 que describía un fondo plurianual de $100 millones para amplificar y elevar las voces e ideas de los negros.

De La Rosa es uno de los cinco creadores canadienses, junto con Tosin Ayeronwi, de Ottawa, que han sido elegidos para el fondo.

Con estos recursos adicionales, De la Rosa planea contar las historias más importantes detrás de la comida que prepara.

"Quiero contar más historias, no solo sobre la comida, sino también de dónde proviene la comida. También quiero contar esa historia. No quiero estar siempre en la cocina".

Creando el sabor del hogar en Hamilton

Muchas de las comidas que De La Rosa conoce y con las que creció no están documentadas y no tienen medidas precisas.

"Tuve que crear todo desde cero , dijo, y quería que fuera muy fácil para ellos recrear los sabores que disfrutaban mientras crecían, incluso aquí en Canadá".

Al crecer en Trinidad, aseveró, todos sabían cocinar, ya fuera niño o niña.

"Mis padres tienen dos niños y dos niñas, y nunca asignaron roles de género en ese entonces como sería normal en el Caribe y muchos otros lugares”, dijo.

"Mi mamá siempre quiso que sus hijos, especialmente sus niños, fueran independientes e hicieran lo suyo".

De La Rosa emigró a Canadá en su adolescencia, donde vivió con su tía y sus primos en Hamilton.

Inspirando a otros creadores negros

Después de que se le pidió que preparara algunas de las comidas, se dio cuenta de que quería volver a probar el sabor de su hogar más que nunca.

"Cuando [...] hace -20 grados afuera, está nublado, está nevando, quieres sentir que eres parte del Caribe otra vez".

A la hora comunicarse con otros creadores negros en YouTube, De La Rosa considera que su inspiración es útil para aquellos que crean contenido similar.

"Si miras ahora, encontrarás 15, 20, 30, 40 canales diferentes con el mismo tipo de tema que he estado haciendo desde 2009. Y si miras de cerca la forma en que presentan su trabajo, la forma en que editan, la forma en que graban, la forma en que hablan frente a la cámara, verás elementos de mi canal".

"Me he comunicado personalmente con muchos de estos otros YouTubers, estos YouTubers negros, YouTubers indios, sin importar la raza que sean, y les digo: '¿Puedo ayudar, cómo puedo ayudar? He estado haciendo esto durante tanto tiempo”.

Aunque lo que hacen puede parecer una copia del contenido que él crea, De La Rosa se recuerda a sí mismo que el espacio creativo de YouTube y otras plataformas en línea es para todos.

"Hay espacio para todos. No es una competencia".

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.