Air Canada abandona a adolescente en el aeropuerto de Toronto tras cancelar un vuelo

Un correo del pasado 18 de enero informó a O'Leary que el vuelo de su hija, Eva, desde el aeropuerto de Toronto hasta St. Jonh´s había sido cancelado por un problema laboral en el aeropuerto de Terranova y Labrador, y que no sería sino hasta dos días después cuando se retomaría.

Luego recibió la lluvia de mensajes de texto de su hija, contándole que Air Canada le había dicho que tenía que encontrar un lugar para dormir, así como comida y transporte.

Diomerys O'Leary recibió muchos mensajes de su hija que estaba sola y angustiada en el aeropuerto de Toronto mientras buscaba una solución para ella. Foto: CBC/Ted Dillion

O'Leary le dijo a Eva que regresara al mostrador de Air Canada y que pidiera nuevamente ayuda, pero la adolescente le comentó que había sido rechazada otra vez.

Estaba llorando, desesperada, preguntándome qué podía hacer. No lo podía creer”, comentó O'Leary a Go Public, de CBC.

Fue así como comenzó una terrible experiencia de 24 horas, mientras O'Leary buscaba, a más de 2000 kilómetros de distancia, un lugar para que su hija se quedara y algo para comer.

"¿Que pretendía (Air Canada) que hiciera? ¿Que se sentara en un banco y que durmiera ahí por días, sin siquiera darle comida?”, se preguntó.

Un defensor de los pasajeros que formó parte de las consultas gubernamentales que condujeron a las Regulaciones de Protección de Pasajeros Aéreos, aseguró que las propias reglas de la aerolínea le permiten evitar asumir la responsabilidad.

[Esto será] una gran sorpresa para muchos adultos si envían a sus hijos en un avión... porque según las reglas de Air Canada, podrían ser abandonados , explicó Ian Jack, vicepresidente de asuntos públicos de la Asociación Canadiense de Automóviles.

Uno esperaría que los transportistas tuvieran buenos procedimientos para esto .

Como ocurre con otras empresas aéreas, incluyendo WestJet y Air Transat, Air Canada ofrece un servicio, pago y sujeto a algunas condiciones, a través del cual el personal ayuda a los niños que viajan solos. Pero ese servicio no está disponible en vuelos con escalas, como el de Eva.

En esos casos, la aerolínea explicó vía correo electrónico que su práctica es dar asistencia prioritaria a ciertos pasajeros que viajan con nosotros, como discapacitados, ancianos y jóvenes , pero indicó que ese día estaba lidiando con un incidente inesperado y abrupto , cancelaciones de vuelos y cientos de clientes que requerían asistencia .

Después de pasar la noche sola en Toronto, la hija de 14 años de Diomerys O'Leary regresó a St. John's, Terranova, el 20 de enero. (El rostro de la adolescente se desdibuja a pedido de su madre). Foto: Gracieuseté/Diomerys O'Leary

"El peor día de mi vida"

O'Leary pasó horas en el teléfono y en internet, tratando de coordinar la ayuda para su hija, mientras ella esperaba, sola, en el aeropuerto de Toronto.

El problema era que los hoteles no aceptaban hospedar a una persona menor de edad. Eva no tenía efectivo para comprar comida y su aplicación de Apple Pay no estaba funcionando.

Finalmente, O'Leary encontró un Airbnb que le permitió a Eva dormir y logró contratar un Uber que la llevara. Luego compró comida para llevar para que la joven pudiera alimentarse.

"Fue el peor día de mi vida", aseguró. "Incluso si logré que estuviera bien, no pude dormir esa noche”.

El siguiente paso fue entonces hacer que su hija regresara a casa.

Luego de pasar casi dos horas esperando para hablar con un agente de Air Canada, la madre logró encontrar un vuelo hasta Gander, en Terranova y Labrador, y le compró un boleto de autobús para que llegara a St. John´s.

Air Canada dijo a Go Public que el agente del centro de atención de la línea aérea le ofreció ayuda con el hospedaje, pero que la madre de la clienta se negó.

Pero O'Leary presentó una grabación de la conversación en la que se escucha que el agente dijo que no podía ayudar con lo que necesitaba la adolescente.

De hecho, el agente del centro de llamadas le dijo a O'Leary que Eva debería probar en otro mostrador de Air Canada y que debía ser un poco asertiva cuando pidiera ayuda al personal por tercera vez. En ese momento, O'Leary ya había reservado el Airbnb, mientras esperaba para hablar con el agente.

Cuando se le preguntó sobre la discrepancia, Air Canada dijo que el agente trató de ayudar instruyendo a la madre sobre cómo proceder .

Air Canada indicó que generalmente no es recomendable que los niños viajen solos en vuelos de conexión o internacionales, debido a la posibilidad de interrupciones imprevistas en los vuelos fuera del control de la aerolínea .

Esa advertencia no se encuentra en la sección Niños que viajan solos de la aerolínea de su sitio web, ni se menciona en la reserva.

Viajar en avión ha sido complicado durante la pandemia, con avisos y recomendaciones que van y vienen para los canadienses contra los viajes internacionales no esenciales y las interrupciones en todos los ámbitos para los transportistas.

Aún así, O'Leary dice que no se arrepiente.

Probé el primer recurso, que fue la aerolínea. Una vez que no hicieron nada, hice todo lo que estaba a mi alcance para mantener a mi hija a salvo .

La madre quiere que Air Canada asuma más responsabilidades o deje de aceptar a menores que viajen solos en vuelos de varios tramos.

Están felices de tomar mi dinero pero no se hacen responsables de su seguridad , dijo.

Más niños varados

Las reglas de Air Canada, que se encuentran en la parte inferior de su página de inicio, indican que la aerolínea no asumirá ninguna responsabilidad financiera o de tutela de menores no acompañados más allá de las aplicables a un pasajero adulto.

WestJet y Air Transat tienen la misma regla.

Los pasajeros adultos no reciben nada si el vuelo se ve interrumpido por razones que escapan al control de la aerolínea, como la interrupción laboral en St. John's.

Eso es un cambio en la política. Hace años, el sitio web de Air Canada indicaba, incluso sin el servicio de menores no acompañados , que los jóvenes de entre 12 y 17 años estarían a cargo de nuestros agentes. También organizaremos el alojamiento, las comidas y el transporte si es necesario .

La aerolínea eliminó esa política en algún momento después de enero de 2013. No dijo por qué ni cuándo hizo ese cambio.

Incluso las Regulaciones de Protección de Pasajeros Aéreos que entraron en vigor en 2019, se quedan cortas cuando se trata de proteger a los viajeros jóvenes al no establecer claramente las responsabilidades de una aerolínea, aseveró Jack.

Las regulaciones dicen que las aerolíneas deben establecer un programa para el transporte de menores no acompañados , pero dejan que los transportistas decidan qué incluyen esos programas.

Transporte Canada establece las reglas y la Agencia Canadiense de Transporte (CTA por sus siglas en inglés) las hace cumplir. Go Public preguntó a ambas instituciones si planean brindar más protección a los niños que viajan solos.

Transporte Canada dijo que la CTA está en una mejor posición para responder .

La CTA aseguró por su parte que solo puede hacer lo que permiten las reglas de Transporte Canada, que no incluyen nada sobre las responsabilidades específicas de las aerolíneas con los menores que viajan solos.

Dada la falta de una legislación más específica, Jack indicó que, como mínimo, las aerolíneas deben tener más claro que los niños menores de edad pueden quedarse solos cuando se cancelan vuelos.

En 2016, se instó a Air Canada a cambiar sus políticas después de que un niño de Nueva Escocia, de 15 años, fuera sacado de un vuelo y dejado durmiendo en el piso del aeropuerto Pearson. Dos años antes, otro adolescente pasó la noche solo en el mismo aeropuerto con solo un cupón de comida de 10 dólares, después de que su vuelo de Air Canada fuera rechazado en ruta a Saint John, Nuevo Brunswick, debido al mal tiempo.

Necesitamos reconocer que claramente hay un problema aquí , con el personal de la aerolínea y posiblemente con la regulación gubernamental, advirtió el especialista. Después de escuchar a Go Public, Air Canada le ofreció a O'Leary un cupón de viaje de $500. O'Leary dijo que ella se negó, diciendo que el problema nunca fue por el dinero .

La madre lo que quería es una explicación clara de la aerolínea, pero no la obtuvo.

No puedo aceptar lo que le pasó a mi hija y no quiero que le pase a otras familias . Informó que Eva está bien, pero duda que vuelva a volar sola.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.