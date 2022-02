Nota : este reportaje fue publicado en 2015

XAVIER DOLAN

El director quebequense, Xavier Dolan. Foto: Radio-Canada

El director Xavier Dolan nació en Montreal el 20 de marzo de 1989, hijo de una maestra canadiense, Geneviève Dolan, y de un actor y cantante egipcio de nacimiento, Manuel Tadros.

En 2008, a la edad de 19, dirigió y escribió su primera película, J’ai tué ma mère (Maté a mi madre), por la cual ganó tres premios en el Festival de Cannes en 2009.

A partir de allí, Dolan hizo otras películas que le valieron importantes reconocimientos, como la última, Mommy, ganadora del premio del jurado en el Festival de Cannes (ex aequo con el veterano Jean-Luc Godard), y ganadora del premio francés César como mejor película extranjera

Xavier se crió en un mundo de mujeres como los que predominan en sus películas. Me criaron mi abuela, mi tía abuela, mis niñeras, todas damas, todas damas solteras. Ese soy yo, esa es la gente de la que quiero hablar, a la que quiero poner en mis películas para verla fracasar o triunfar. Me conecto con ellas más que con los hombres, que nacen privilegiados en cierta escala, mientras que las mujeres deben definirse ante los ojos de los hombres, deben luchar por sus derechos, especialmente en una sociedad que hace como que no hay tal lucha, que dice que las feministas son reaccionarias.

ALEJANDRO JADAD BECHARA

La revista Time lo presentó como uno de los canadienses que darán forma a Canadá en el siglo XXI, y como uno de los principales investigadores en el mundo.

Nació y se educó en Colombia, obtuvo su título de médico en 1986. Su familia, originaria del Medio Oriente, emigró a Colombia en los años 1900.

En 1990, se incorporó a la Universidad de Oxford y se doctoró en el manejo del dolor (uno de los pocos médicos en el mundo con un doctorado en síntesis de los conocimientos).

En 1995, se unió a la Universidad McMaster, en Canadá, donde fue jefe de la Unidad de Investigación de la Información y codirector de la Red Cochrane de Canadá, entre otros.

Fundó y dirige el Centre for Global eHealth Innovation, un simulador del futuro del sistema de salud, para estudiar y optimizar el uso de las TIC antes de su introducción en el sistema de salud y se ha propuesto promover cambios en los sistemas de salud en los países, para buscar un mayor bienestar de sus habitantes

El Dr. Jadad ha escrito libros y ha recibido numerosos premios.

NAHLAH AYED

La periodista Nahlah Ayed. Foto: Radio-Canada

Es corresponsal en el extranjero de la radio y televisión pública canadienses, Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Ayed nació en Winnipeg, Manitoba, es de origen palestino, y habla con fluidez árabe, francés e inglés. Se unió a la Canadian Broadcasting Corporation CBC en 2002, tras haber trabajado como reportera parlamentaria para la agencia Prensa Canadiense.

Ayed se graduó en la Escuela de Periodismo de la Universidad Carleton, Ottawa, con una Maestría en periodismo, además de otra en Artes, y una licenciatura en Ciencias de la Universidad de Manitoba, en genética.

El 29 de octubre de 2007, se le otorgó un título honorario de Doctora en Derecho por la Universidad de Manitoba, en reconocimiento a su cobertura de Medio Oriente.

En 2003, como corresponsal en Amman para la Canadian Broadcasting Corporation CBC , Ayed pasó meses en Bagdad antes de la guerra de Irak, y más tarde regresó a informar en vivo desde Bagdad cuando cayó la ciudad. Su cobertura después en Irak le valió una nominación al premio Gemini.

De 2004 a 2009, Ayed fue corresponsal de la Canadian Broadcasting Corporation CBC en Beirut, cubriendo eventos en toda la región de Oriente Medio, incluyendo la Guerra del Líbano de 2006 y la guerra de Gaza.

A finales de 2009, regresó a Canadá. Ella recibió su segunda nominación a los premios Gemini en 2010 por su cobertura de las elecciones presidenciales de Irán el año anterior.

Ayed está basada en Toronto, y cubre regularmente historias internacionales, la más reciente fue el conflicto entre Israel y Gaza en 2014.

WAJDI MOUAWAD

El hombre de teatro Wajdi Mouawad Foto: afp via getty images / STEPHANE DE SAKUTIN

Nacido en el Líbano en 1968, emigró a Quebec en 1983, donde ha desarrollado una carrera como dramaturgo francófono de gran éxito internacional.

Su obra de teatro, Incendies, es un himno a la tolerancia así como un llamamiento a la desmilitarización de los conflictos religiosos y étnicos, inspirándose en los quince años de guerra civil libanesa (1975-1990)

Wajdi dijo una vez: el exilio ha sido un lugar de sufrimiento atroz, pero también paradójico. Me rompió en dos y, a la vez, me salvó la vida. Gracias a él escapé a los círculos viciosos en los que fui criado. Fui un niño muy amado, pero me educaron para odiar a los demás. Para abominar de musulmanes, chiitas, sunitas, drusos, palestinos, judíos, israelíes. De todos por igual.

Varias de sus obras han sido escenificadas por compañías mexicanas, como ha ocurrido con la tetralogía La sangre de las promesas, dirigida por Hugo Arrevillaga.

Ocupa en Canadá desde 2007 el cargo de director artístico del Teatro francés del Centro Nacional de las Artes de Canadá en Ottawa.

RENÉ ANGÉLIL

René Angélil Foto: Reuters / Mathieu Bélanger

Nació de un padre de origen sirio y madre canadiense de origen libanés, en Montreal, Quebec.

A los 20 años Angélil, con un fuerte interés en el mundo de los negocios y espectáculos, inició un grupo musical en 1961 llamado Les Baronets con el que tuvo cierto éxito. Años más tarde, en 1980, se encontró con una niña de 12 años, que cambiaría su vida, Céline Dion.

Fue su agente artístico y luego se convirtió en su marido. Con ella tiene tres hijo, René-Charles, y los gemelos Nelson y Eddy.

MAHER ARAR

Maher Arar. Foto: La Presse canadienne

Este ingeniero canadiense nacido en Siria se ha hecho conocido en Canadá por su expulsión y encarcelamiento en Siria entre septiembre de 2002 y 2003.

La pesadilla de Arar comenzó el 26 de septiembre de 2002. Estaba regresando a Canadá luego de sus vacaciones familiares, y debía realizar un cambio de avión en el aeropuerto JFK de Nueva York.

Allí fue separado del resto, revisado, interrogado y detenido. Dos semanas más tarde, las autoridades de EE.UU. lo enviaron a Siria.

Arar pasó los siguientes diez meses soportando brutales palizas y torturas psicológicas mientras era mantenido en una celda del tamaño de una bóveda. Arar fue acusado de tener conexiones con Al-Qaeda, y de haber estado en un campo de entrenamiento en Afganistán.

Nada de esto era cierto, según él, pero después de muchas semanas de palizas, admitió todo. Peor que las palizas, dijo Arar fue el sufrimiento padecido mientras estaba aislado en una húmeda y fría celda sin ventanas:

La tortura psicológica que soporté durante este período de 10 meses en la celda subterránea está fuera de los límites de la imaginación humana. Yo estaba dispuesto a confesar cualquier cosa. Podría haber escrito cualquier cosa con tal de que ellos me sacaran de ese lugar y me pusieran en un lugar que se ajustara a un ser humano.

Los acontecimientos que rodearon la deportación de Maher Arar fueron objeto de una comisión de investigación en Canadá, que publicó su informe el 18 de septiembre de 2006.

El gobierno canadiense ha reconocido sus errores y ofreció 10,5 millones de dólares en compensación a Arar.

PAUL ANKA

Paul Anka Foto: Getty Images / Martin Bernetti

Nació en Ottawa, un 30 de julio de 1941 es un cantante, compositor y actor canadiense nacido en el seno de una familia de origen libanés.

Como intérprete encaja en el perfil del croone o cantante melódico anglosajón, en la línea de Frank Sinatra y Tony Bennett.

Paul Anka fue famoso a finales de la década de 1960s y 1970s con sus canciones que fueron hits como Diana , Lonely Boy , (Muchacho solitario) Put Your Head on My Shoulder (Tu cabeza en mi hombro) y (You’re) Having My Baby (Vas a tener a mi hijo).

Muchas de estas canciones eran traducidas al español y grabadas por cantantes mexicanos, como César Costa, Enrique Guzmán, así como Los Cinco Latinos, estos últimos argentinos.

Escribió el tema bien conocido de The Tonight Show Starring Johnny Carlson y uno de los más grandes éxitos de Tom Jones She’s a Lady .

JULIE NESRALLAH

La mezzo-soprano Julie Nesrallah Foto: Radio-Canada

La mezzosoprano Julie Nesrallah es una cantante, actriz y locutora de radio que deslumbra al público con su personalidad y su voz rica y expresiva.

Julie Nesrallah obtiene regularmente los papeles principales de óperas y obras sinfónicas, y esto en varios festivales de música de cámara en América del Norte y en todo el mundo.

En el invierno de 2014, fue galardonada con la Medalla del Jubileo de Diamante de la reina Isabel II por su contribución cultural a Canadá, tanto como cantante así como animadora de Tempo, un programa de música clásica en la radio pública canadiense, Canadian Broadcasting Corporation CBC .

ALBERT MALOUF

El juez Albert Malouf Foto: Radio-Canada

Hijo de un comerciante de origen libanés, Malouf nació en Montreal el 19 de diciembre de 1916. Siguió estudios de derecho en la Universidad McGill y se convirtió en un miembro del Colegio de Abogados en 1942.

En 1972, dictamina a favor de las primeras naciones Cree e Inuit que solicitan el cese de la construcción del proyecto hidroeléctrico de la Bahía James.

La sentencia de Malouf obligó al gobierno de Quebec a negociar la Convención de la Bahía James y del Norte de Quebec con las comunidades de las primeras naciones.

En julio de 1977, el primer ministro René Lévesque le da el mandato de presidir una investigación sobre los costos de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 1976.

La investigación, que durará tres años, encuentra culpable al alcalde de Montreal, Jean Drapeau, por los costos exorbitantes del Parque Olímpico.

LARRY R. SHABEN

El político de Alberta Larry Shaben. Foto: CBC

Fue miembro de la Asamblea Legislativa de la provincia de Alberta. En 1975, se postuló y ganó como diputado provincial por el partido progresista conservador. Con su victoria Shaben fue el primer canadiense de origen árabe en ser electo en Canadá, en la provincia de Alberta.

Luego se convirtió en Ministro de Servicios y Telefonía. Su nombramiento lo convertiría en el primer ministro musulmán en Canadá.

Este dirigente arabocanadiense de tercera generación, preocupado por las secuelas del 11 de septiembre de 2001, logró reunir a musulmanes suníes, chiíes, israelíes y seculares , hombres y mujeres, de origen arabocanadiense, indocanadiense y otros orígenes ancestrales en la primera coalición de comunidades musulmanas en la ciudad.

En sus primeros ocho años de existencia, esta coalición única instauró una cátedra universitaria de alta calidad en estudios islámicos y contribuyó a la construcción de una escuela islámica, que educaba estudiantes desde el jardín de infancia hasta el final del bachillerato.