LA PRIMAVERA ÁRABE NO FUE UN FRACASO SINO UNA LECCIÓN

Después de la Revolución del Jazmín en Túnez, le siguieron los egipcios en sus demandas de democracia y justicia. Fue el inicio de la Primavera árabe hace unos 4 años.

¿Se puede hablar hoy de fracaso de la primavera árabe y del proceso democrático en la región?

Aquí le presentamos la respuesta del historiador y especialista en relaciones internacionales, Samir Saul.

Samir Saul es historiador y especialista en relaciones internacionales en los países árabes, en la Universidad de Montreal.

Samir Saul: "La Primavera árabe fue una gran experiencia para el mundo árabe. ¿Fracaso…? Es un poco demasiado brutal como evaluación. Digamos que no llevó a cabo las promesas. Y para eso hay que realizar algunos análisis profundos para comprender el porqué. Se habla de revolución, pero yo creo que no hubo una revolución sino una gran revuelta espontánea del pueblo contra regímenes dictatoriales. Pero esa revuelta no estaba organizada, planificada, no había un programa ni reflexión sobre lo que seguiría. De manera que cuando esa revuelta se quedó sin dirigentes se produjo un vacío que fue llenado por fuerzas organizadas que no eran responsables de la sublevación. Pienso en los yihadistas o en el ejército en el contexto egipcio.

Es decir, para que haya una revolución, tiene que haber una rebelión y también un programa y dirigentes capaces de tomar el relevo. De llenar el vacío. Y la Primavera árabe no dio ese resultado. Al inicio había esperanza de que la rebelión espontánea pudiera producir ese tipo de organización y de dirigentes. Me acuerdo muy bien en febrero, antes de la caída de Moubarak en Egipto yo decía en los medios que los que manifestaban, los que se rebelaban debían organizarse y elaborar un programa. Pero no lo hicieron. Ni en Egipto, ni en Túnez ni en otros lugares, de modo que los poderes organizados llenaron el vacío. Ocuparon el lugar.

A eso agreguemos las intervenciones extranjeras, que son un problema mayor en el mundo árabe. Se produjo una desviación de la sublevación con programas y estrategias extranjeras dirigidas a los que llevaron a cabo la rebelión, las poblaciones que se sublevaron. Eso resultó entonces en el regreso del poder militar en Egipto, tomó la forma de intervención extranjera muy evidente en Libia y Siria, de modo que hubo un despojo de la rebelión en provecho de programas de estrategia de agendas extranjeras.

El resultado no fue el esperado pero fue una experiencia histórica. Ese es el lado positivo que muestra que una población no aceptará eternamente la opresión y es también una lección para el futuro. Una cita de Samir Saul

En el futuro hay que pensar políticamente y no solo en términos idealistas. Tiene que haber un programa, una organización que conduzca el descontento popular."

RCI : Lo que es difícil de comprender es por qué no había tal programa. Las sociedades ¿no estaban maduras para esos eventos? ¿Qué sucedió?

Samir Saul : Justamente no. El problema en el mundo árabe después de la descolonización es que hubo una despolitización de la sociedad. Hubo poderes que se establecieron por la fuerza, por la demagogia, que son los poderes dictatoriales. Y frente a ellos estaban solo los islamistas. Porque los poderes lograron crear un vacío, evacuar el debate político, la vida política, dejando en el lugar solo a organizaciones de tipo islamistas. Es decir organizaciones que mezclan la religión con la política y que no saben realmente actuar políticamente. Hay que ser claros, los Hermanos Musulmanes resultaron un fracaso total. Tanto en Egipto como en Siria porque fueron incapaces de hacer política en el sentido propio de la política. Mezclan todo con la religión lo que los llevó al fracaso.

El problema entonces es el vacío político. Durante 30 a 40 años antes de la Primavera árabe había solo dos fuerzas que se enfrentaban, los poderes dictatoriales y los islamistas. Y ninguno de los dos practicaba la política. Unos eran la fuerza, los otros la religión. Es por eso ese vacío político que les resultó muy costoso a las poblaciones que se sublevaron.

Samir Saul

¿Qué papel jugó la religión en la primavera árabe?

Samir Saul: Jugó muy poco. Justamente lo que prometía la Primavera árabe era el inicio del retorno a los temas políticos, sociales, económicos, que habían sido relegados desde hace unos 40 años. Era el resurgimiento de preocupaciones terrenas, laicas, materiales y políticas que iban contra dos poderes que se encontraban delante de ellos, es decir, las dictaduras y los islamistas. La sublevación no fue islamista. Los islamistas no hicieron nada para activar ese levantamiento, al contrario, fueron espectadores. Pero se aprovecharon, porque aquellos que abrieron el tema político no lograron concretizarlo. No lograron un cambio de poder, ni proponer nuevas fuerzas políticas al presentar sus aspiraciones. Había una falta de política y esa carencia llevó al fracaso.

Los países occidentales, incluyendo Canadá ¿jugaron algún papel en el fracaso de la primavera árabe?

Sí, porque la Primavera árabe atentaba contra los intereses de los países occidentales. Porque esas potencias occidentales no podían admitir que había una revolución en los países árabes. Eran favorables a las dictaduras, de manera que las potencias occidentales participaron también al despojo de los pueblos árabes, de su revuelta. Esas potencias contribuyeron a llenar el vacío creado por las revueltas árabes llevando al poder a los islamistas. En Siria, el occidente ayuda a los yihadistas, apoya a las milicias organizadas para derrocar al gobierno de Siria. Entonces, el occidente es uno de los problemas, así como las dictaduras y los islamistas.

MONTREALENSES SE MOVILIZARON DURANTE LA PRIMAVERA ÁRABE

Lillian Boctor, en Egipto, en la calle Mohamed Mahmoud donde hubo muchas protestas y matanzas.

La represión desatada contra todo aquel que saliera a las calles a manifestar su descontento, en general, y contra los jóvenes, en particular, en los países donde hubo las revueltas conocidas como la Primavera árabe, tuvo fuertes repercusiones entre los canadienses.

Lillian Boctor, periodista, cuenta la emoción que la invadió cuando vio las imágenes de la gente que arriesgaba sus vidas para cambiar un sistema, en búsqueda de una justicia social.

Los canadienses empezaron a movilizarse y manifestar también frente a las embajadas y consulados en Canadá.

Participaron en campaña de firmas para que renunciara el presidente Mohamed Morsi de Egipto.

Lillian cuenta que la gente implicada en Montreal y en todo Canadá era numerosa, que estaba muy informada de lo que sucedía allí y que esas informaciones las hacían circular en Canadá y que llevaron a cabo campañas ante el gobierno canadiense para que retirara el apoyo a los gobierno de Egipto y de Túnez por las matanzas de civiles en las calles.

Los canadienses continúan implicados y actualmente recaudan fondos para los prisioneros políticos y ayudan con alimentos y vestimentas a las personas que llegan a Canadá huyendo de las persecuciones de aquellos países.

La comunidad tunecina de Montreal organizó manifestaciones durante la Primavera Árabe.

Lillian Boctor cree que el fracaso de los objetivos de las revueltas se debió en parte a que los pueblos se enfrentaban a intereses poderosos dentro y fuera de sus países. Pero destaca algo importante: en Egipto, la gente logró romper el muro del miedo.

LA PRIMAVERA ÁRABE Y SU RESONANCIA EN TORONTO

Muchos dicen que fueron los jóvenes los que contribuyeron a romper las cadenas de la dictadura en Túnez el 17 de diciembre de 2010, el famoso día cuando Mohamed Bouazizi, un comerciante tunecino de 26 años, se prendió fuego en protesta por las condiciones de vida en su país. Este movimiento, que se extendió a otros países de la región, dio luz a la Primavera Árabe.

Los canadienses empezaron a movilizarse y manifestar también frente a las embajadas y consulados en Canadá.

Lo que sucedió en esos países árabes tuvo una resonancia en la comunidad árabe en Toronto.

¿Cómo vivieron estas situaciones los jóvenes en Canadá? ¿Cuáles fueron sus percepciones? ¿Sus compromisos a distancia? ¿Cómo ven el futuro?

Una manifestación en la plaza Tahrir, en la capital de Egipto, en febrero de 2011 durante la Primavera árabe.

Tahrir en Toronto es una serie de la Canadian Broadcasting Corporation CBC que traza el retrato de jóvenes canadienses origen árabe que cuentan sus reacciones frente a los levantamientos y las luchas por la liberación de su país. Ellos siguieron de cerca lo que pasó en sus países de origen, algunos de ellos con orgullo, otros con miedo. Pero todos coincidieron en que esto tendrá un impacto importante en nuestra percepción del mundo árabe.

Tahrir, la plaza central de El Cairo donde comenzó la revolución egipcia. Tahrir, que quiere decir liberación.

Ali Mallah, vicepresidente de la Federación Árabe Canadiense, espera que lo que sucede a miles de kilómetros unificará a su comunidad con todos los canadienses. Salah Basalamah, profesor de la Universidad de Ottawa y también miembro de Presencia musulmana en Canadá, está convencido de que estas luchas por la democracia dan una imagen más positiva del mundo árabe al resto del planeta.

La Primavera árabe y el rol de la juventud canadiense

¿Cuál es el papel de la juventud en estas múltiples revoluciones que tuvieron lugar en el mundo árabe en aquel momento?

Danah Abdulla es una de las jóvenes involucrada con lo que sucede en el Oriente Medio, y también aquí en Canadá, su país de adopción. Danah es palestina y considera que todos los árabes forman un solo pueblo. Marwa Siam es egipcia y quiere cambiar la percepción negativa del árabe extremista a menudo vehiculizada en Canadá.

La Primavera árabe y el compromiso a distancia

El trabajo que está haciendo la gente aquí en Canadá, ¿aporta algo allá?

Las protestas tunecinas durante la Primavera Árabe.

Canadienses de origen tunecino, egipcio y libio ayudan a su gente que lucha por sus libertades civiles. ¿Qué es lo que realmente hacen para no sentirse tan lejos en un momento tan crucial de la historia?

Zied Slimane de origen tunecino cuenta cómo ayuda allí a toda su familia. Los últimos meses han sido particularmente difíciles para él.

LA CARTA DE VALORES DEL PARTIDO QUEBEQUENSE

La carta de valores propuesta por el gobierno de la exprimera ministra Pauline Marois en 2013 ha dejado huellas profundas en la población francófona de Quebec. La derrota electoral del Partido Quebequense el 7 de abril de 2014, enterró por el momento dicho proyecto, pero el debate sobre la laicidad, los acomodos razonables y los símbolos religiosos visibles ¿seguirá el mismo camino? Nada es seguro.

Esta sección les permite apreciar lo que significó dicho proyecto de carta de valores para el conjunto de la sociedad quebequense. Les presentamos los diferentes puntos de vista de políticos a nivel provincial, federal y municipal, de organismos y de asociaciones de la sociedad civil , así como de obispos, gente de negocios, sociólogos, entre otros, que no dudaron en participar en el debate.

¿A favor o contra la carta de valores?

El proyecto de Carta de valores presentado en septiembre 2013 por el gobierno de la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Quebec, Pauline Marois, provocó pasiones y debates.

Los quebequenses se mostraron fuertemente divididos, en gran parte por la propuesta de prohibir a los empleados públicos el uso de símbolos religiosos ostentadores.

Según una encuesta CROP realizada entre el 17 y el 21 de octubre 2013, 50% de los encuestados apoyaba el proyecto de carta, mientras que el 41% se oponía. Se trató de un aumento del apoyo al proyecto del gobierno, porque una semana después de la presentación del proyecto, el 42% de los quebequenses se mostró favorable. La presentación de los diferentes puntos de vista en este espacio, ayudará a la comprensión de la problemática.

A favor del proyecto

El Sindicato de Empleados Públicos (SFPQ), que representa a 31 000 funcionarios, se mostró especialmente preocupado por el proyecto de la carta. El sindicato apoya al gobierno Marois que planea prohibir el uso de símbolos religiosos visibles al personal estatal.

Sin embargo, varios funcionarios argumentaron en contra de la decisión de su sindicato, que, según ellos, fue tomada sin consultarles.

La idea según la cual el Estado es neutro y no los individuos es falsa. Los funcionarios deben reflejar concretamente estos valores de neutralidad. Una cita de Lucie Martineau, Presidente del SFPQ

La Federación de Municipios de Quebec (FQM) adhiere al proyecto de carta. Según su presidente, Bernard Généreux, es el momento de expresar la necesaria separación entre religión y Estado.

Bernard Généreux.

El proyecto es una herramienta clave que permitirá finalmente salir de lo arbitrario y del tratamiento del caso por caso, proporcionando líneas directrices claras para dictar el camino a seguir. Una cita de Bernard Genereux, presidente de la Federación de Municipios de Quebec

El Movimiento laico de Quebec (MLQ) acogió con satisfacción que el laicismo sea inscrito por fin en la Carta de Derechos y Libertades de la persona. Y pide al gobierno que retire el crucifijo de la Asamblea Nacional. La carta destacará las diferentes solicitudes de acomodo, lo que permitirá que la gente sepa lo que es admisible o inadmisible , según Lucie Jobin, presidente de la MLQ.

La Coalición por la laicidad reagrupa a unas quince organizaciones y a más de 60 personalidades favorables al proyecto de Carta, incluida la exjueza de la Corte Suprema, Claire L’Heureux-Dubé, la expresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios Quebec, Martine Desjardins, el sociólogo Guy Rocher y el activista pro-secular Daniel Baril. Los miembros de la Coalición piden también la reubicación del crucifijo de la Asamblea Nacional en otro lugar del Parlamento.

El partido federal Bloque Quebequense apoya plenamente el proyecto del PQ, una posición que llevó a la expulsión de la bancada a la diputada María Mourani.

Daniel Paillé, líder del BQ

El Bloque Quebequense apoya los valores comunes establecidos en la Carta y reitera su apoyo a la regulación de los acomodos de adaptación religiosos y la necesaria neutralidad religiosa del Estado. Una cita de Daniel Paillé, líder del Bloque Quebequense

Los jóvenes independentistas de Generación nacional sostienen que la discusión sobre la Carta es inseparable de nuestra situación de minoría en el contexto canadiense. El grupo, que cree que es imposible separar la cuestión de la identidad secular , celebró un seminario sobre el tema el 21 de septiembre de 2013.

La escritora Janette Bertrand, personalidad de la televisión quebequense, ha publicado una carta abierta, firmada por veinte mujeres muy conocidas en los círculos culturales y feministas en la que se pronuncia a favor de la adopción de una carta de valores.

Entre las firmantes, se encuentra la escritora Chantal Renaud, la directora Denise Filiatrault, la productora Denise Robert y la escritora Djemila Benhabib.

Janette Bertrand

Quiero recordarles que los hombres siempre han utilizado, y todavía hoy siguen utilizando la religión para dominar a las mujeres y ponerlas en su lugar, es decir, por debajo de ellos. Una cita de Extracto de una carta de Janette Bertrand

CONTRA EL PROYECTO

Las reacciones políticas en Quebec

El jefe del Partido Liberal de Quebec (PLQ), Philippe Couillard, dijo que el proyecto de carta sembraba innecesariamente la discordia. Si el PLQ está abierto a la neutralidad del Estado, a la imposición de reglas a los acomodos razonables y a la prestación de servicios a rostro descubierto, se opone firmemente a la prohibición de los símbolos religiosos en el servicio público.

Philippe Couillard

Estamos frente a una carta conflictiva redactada por aprendices de brujos que iniciaron un movimiento en nuestra sociedad que puede dejar rastros profundos y dolorosos. Una cita de Philippe Couillard, jefe del PLQ

El jefe de la Coalición avenir Québec (CAQ), François Legault, critica al proyecto de carta de confuso, en la medida en que se basa en valores y no en el principio de laicidad. También afirma que el proyecto del Partido Quebequense va demasiado lejos al prohibir a todos los empleados estatales llevar símbolos religiosos ostensibles.

El jefe de la CAQ, François Legault.

La CAQ limitaría la prohibición a las personas en posiciones de autoridad, así como a los profesores y directores de escuelas primarias y secundarias públicas.

El objetivo es establecer pautas, puntos de referencia, que llevarán a un consenso y que definirán el fundamento de nuestra vida colectiva. Una cita de François Legault, jefe de la CAQ

El partido Québec solidaire (QS) es compatible con ciertos elementos del proyecto, tales como la inclusión del principio de laicidad en la Carta de Derechos y Libertades, la prestación de servicios públicos con el rostro descubierto, con líneas directrices que encuadren los acomodos religiosos y el deber de neutralidad de los empleados del estado. Sin embargo, este partido de izquierda está preocupado por las consecuencias de la propuesta de prohibir el uso de símbolos religiosos.

Françoise David

El infierno está frecuentemente pavimentado de buenas intenciones y las intenciones del ministro sobre los símbolos religiosos están marcadas por la desigualdad. […] Creemos que una persona puede actuar con lealtad y profesionalismo aun cuando lleva un símbolo religioso. Una cita de Françoise David, diputada de Québec solidaire en la circunscripción de Gouin

Las reacciones políticas en Canadá

El gobierno de Stephen Harper se declaró preocupado por las propuestas que restringirían el derecho de toda persona a practicar su religión. Y cuestionará enérgicamente cualquier legislación que será considerada inconstitucional por el ministerio de Justicia.

Denis Lebel

En todo el país, es importante para nosotros que la gente viva, que sean respetadas, según sus tradiciones, sin importar dónde nacieron, cualquiera sea su origen, su raza, su etnia, independientemente de su religión, [que] se sientan como en su casa en nuestro país […] y orgullosos de ser canadiense. Una cita de Denis Lebel, ministro federal de Asuntos Intergubernamentales

El líder del Partido Liberal de Canadá (PLC), Justin Trudeau, denunció la política de división del gobierno del PQ.

Justin Trudeau

Quebequenses y canadienses merecen algo mejor que esta carta. Creemos que tenemos que defender las libertades de las personas, no restringirlas. – Justin Trudeau, jefe del PLQ

El jefe del Nuevo Partido Democrático (NDP), Thomas Mulcair, denunció lo que él llama una maniobra política .

El jefe de NPD, Thomas Mulcair.

Decir que una mujer que lleva el pañuelo perderá su trabajo como educadora en un centro de cuidado de niños, es inaceptable, para nosotros, en una sociedad democrática. Vamos a defender esta posición. Una cita de Thomas Mulcair, líder del NDP

El exprimer ministro de Quebec Jacques Parizeau considera que el proyecto de carta va demasiado lejos en la prohibición del uso de símbolos religiosos a los empleados estatales. Según él, sería mejor seguir las recomendaciones del informe Bouchard-Taylor y solo prohibirlos a la policía, a los jueces y fiscales, es decir a los que tienen un poder coercitivo. También, hace un llamamiento para que se retire el crucifijo en la Asamblea Nacional.

Creo que sería mejor limitarse en la carta, a la afirmación de los principios de separación de la Iglesia y del Estado y de la neutralidad del Estado hacia las religiones. Una cita de Jacques Parizeau, ex Primer Ministro de Quebec

Jacques Parizeau (izquierda) y Lucien Bouchard (derecha)

El exprimer ministro Lucien Bouchard abunda en el mismo sentido que Jacques Parizeau.

Lo que dice el Sr. Parizeau es de sentido común. Eso nos lleva de vuelta a los verdaderos valores de la tolerancia y la apertura de la sociedad quebequense. Una cita de Lucien Bouchard, durante una entrevista con el diario La Presse

En acuerdo con esas declaraciones, el exprimer ministro Bernard Landry, dijo que temía las consecuencias de esta discusión sobre los esfuerzos de los últimos años por incorporar a los quebequenses inmigrantes a la causa soberanista.

Bernard Landry

Comenzamos a tener ciudadanos provenientes de la inmigración que cada vez más apoyaban al Partido Quebequense. Si esta discusión se termina mal, nos cierra la puerta durante décadas, no es precisamente lo mejor. Una cita de El exprimer ministro Bernard Landry

La reacciones políticas en Montreal

Todos los candidatos a la alcaldía de Montreal se oponen claramente al proyecto de la carta.

El problema es que vamos a tener una guetización de Montreal. Habrá municipios que no tendrán la carta, habrá municipios que sí la tendrán. Una cita de Denis Coderre, candidato a la alcaldía de Montreal

Richard Bergeron

Creo que es una desgracia que el acceso al empleo, que es el modo de integración por excelencia de las nuevas comunidades, especialmente para las mujeres, sea limitado ahora Una cita de Richard Bergeron, líder de Projet Montreal.

Montreal es un ejemplo de armonía y la Carta dividirá a la población , dijo por su parte Mélanie Joly, candidata a la alcaldía.

No hay que olvidar que en Montreal, el 40% de la población nació en el extranjero, o es parte de una minoría visible. Hay una gran cantidad de esas personas que llevan el turbante, que llevan pañuelos, gorros. Estas personas tienen derechos, se las respeta. No hay ningún problema en Montreal. Una cita de Marcel Côté, director de Coalición Montreal

Recordemos que los funcionarios de la ciudad han adoptado por unanimidad una moción de apoyo a una laicidad abierta.

Parece que se desea encontrar una solución a un problema que nosotros no tenemos. Nuestras comunidades, nuestras ciudades son multiculturales, multiétnicas. Aquí en Mount Royal, existe una gran comunidad árabe y no hay ningún problema , dijo Philippe Roy, el alcalde de la ciudad de Mont-Royal

Las reacciones de la sociedad civil

De acuerdo con la Comisión de los derechos humanos y de los Derechos de los jóvenes (CDPJ), las propuestas de la carta son contrarias a la Carta de Derechos y Libertades de Quebec y violan los derechos y libertades fundamentales.

La CDPJ cree que prohibir el uso de símbolos religiosos de los empleados públicos refleja una mala comprensión de la libertad de religión, además de interpretar erróneamente la obligación de neutralidad del Estado. Además, esta propuesta no resistiría al examen de los tribunales.

No es razonable suponer la parcialidad de un empleado del estado simplemente porque usa un símbolo religioso. Una cita de Comisión de Derechos Humanos y Derechos de los Jóvenes

Los Independentistas por un laicismo inclusivo, grupo compuestos de varias personalidades, entre ellos Jean Dorion, expresidente de la Saint-Jean-Baptiste, la diputada del Bloque Quebequense María Mourani y el filósofo Michel Seymour, creen que el PQ cometió un error al proponer una carta de valores presuntamente quebequense . Sin embargo, apoyan la prohibición de símbolos religiosos en algunos funcionarios del estado en posiciones de autoridad.

La diputada federal Maria Mourani

La emancipación de las mujeres pasa a través de la independencia económica y la educación, y no por la renuncia del pañuelo en la cabeza. Una cita de María Mourani , diputada del Bloque Quebequense

María Mourani fue expulsada del Bloque Quebequense por sostener públicamente esta posición.

Más de 20 000 personas habían firmado, el 17 de septiembre, el Manifiesto por un Quebec inclusivo, incluyendo a personalidades del mundo artístico e intelectual como Dan Bigras, Philippe Falardeau, Michel Rivard, Richard Desjardins, Gabriel Nadeau-Dubois, Laure Waridel y Lise Ravary.

Según los autores del manifiesto, la Carta quebequense de Derechos y Libertades y la Carta Canadiense de Derechos y Libertades proporcionan ya directrices claras que respetan los acomodos razonables.

Hacer invisibles los orígenes culturales y religiosos es un intento ingenuo e ilusorio de negar el hecho ineludible del pluralismo en nuestras sociedades abiertas Una cita de Manifiesto por un Quebec inclusivo

Además, un centenar de profesores universitarios y académicos e intelectuales firmaron una carta abierta en contra del proyecto de carta de los valores titulado Nuestros valores excluyen la exclusión .

Este proyecto de carta contribuye a la exacerbación de las diferencias reales o presuntas, a la caricatura de nuestros conciudadanos y conciudadanas relacionados a esas "minorías sobre cuyas espaldas queremos construir una comunión nacional de carácter defensiva y hosca Una cita de Fragmento de la carta abierta firmada por intelectuales

La Federación autónoma docente, FAE, representa a unos 32 000 maestros del nivel preescolar, de la educación primaria, secundaria, de adultos y de la formación profesional. Su presidente, Sylvain Malette, denunció las inconsistencias del proyecto del gobierno, incluidas las exenciones. Esto es para todos o para nadie , dijo.

El presidente de la Federación autónoma docente (FAE) Sylvain Mallette.

El laicismo debe aplicarse a las instituciones en lugar de los individuos debido a que el uso de signos religiosos no significa proselitismo. Una cita de Comunicado de la FAE

La Asociación de guarderías privadas de Quebec, que representa casi a la mitad de las guarderías privadas subvencionadas en la provincia, no se muestra entusiasmada con esta interferencia de Quebec. Sus miembros creen que la Carta no debería aplicarse a los trabajadores de guarderías privadas y cuentan exigir un derecho de retiro para que no se aplique a sus empleados.

"Además de la dificultad de encontrar personas competentes, nos las van a quitar. Nos quieren crear problemas donde no los hay", dijo Mona Lisa Borrega, miembro de la junta directiva de la Asociación de guarderías privadas de Quebec.

La Coalición de los centros de cuidado infantil de la isla de Montreal (RCPEÎM) se inquieta más bien por las propuestas del gobierno y el impacto en sus empleados.

Julie Miville-Dechêne

La presidenta del Consejo de la Condición de la Mujer, Julie Miville-Dechêne, dice que el organismo ha sido presionado por el gobierno para impedirle criticar el proyecto de carta de valores de Quebec. Según Julie Miville-Dechêne, las cuatro miembros que nombró el gobierno del PQ el 18 de septiembre son todas las ardientes defensoras de la carta de valores de Quebec .

Las miembros en cuestión son Ann Longchamps, Julie Latour y Lucie Martineau – que votaron a favor de la carta – y Leila Lesbet, feminista de origen argelina y muy crítica de la utilización del velo entre las musulmanas.

El Consejo de la Condición de la Mujer no se ha pronunciado oficialmente sobre el proyecto de carta porque su asamblea no logró un consenso sobre el tema. Antes de establecer su posición, algunos miembros del Consejo solicitaron que se lleve a cabo un estudio de impacto sobre las mujeres en la administración pública.

La ministra responsable de la Condición de la Mujer, Agnès Maltais, respondió a las declaraciones de Julie Miville-Dechêne afirmando que la designación de estas cuatro mujeres se inscribía en la línea histórica de las posiciones adoptadas por el Consejo de la condición de la mujer sobre la laicidad.

Agnès Maltais asegura no haber ejercido ninguna presión sobre Julie Miville-Dechêne.

La Asociación quebequense de los establecimientos de salud y de servicios sociales (AQESSS) se opone a la prohibición del uso de símbolos religiosos visibles para los empleados de los hospitales, centros de salud y servicios sociales.

Después de una consulta con sus miembros, la AQESS constató que el uso de símbolos religiosos no es un problema en el medio. Sin embargo, apoya el proyecto de establecer directrices relativas a las solicitudes de acomodos razonables.

La Fédération des femmes du Québec (CFCA) estima que el gobierno de la primera ministra Marois se equivocó de blanco con esta prohibición del uso de símbolos religiosos visibles en el servicio público.

Hacer desaparecer los símbolos religiosos del personal de la función y de los servicios públicos hará más bien desaparecer empleos valiosos de las mujeres creyentes, que en una mayoría, adhieren al igual que otras quebequenses a valores tales como la justicia social, la igualdad y la solidaridad […] , dijo Alexa Conradi, presidente de la FFQ

La Federación de Cámaras de Comercio de Quebec (FCCQ) se inquieta por el impacto potencial de la Carta sobre la contratación de personal. Por su parte, la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Montreal pide a Quebec adoptar un enfoque más inclusivo. Su presidente, Michel Leblanc, sostiene que la prohibición de llevar signos religiosos ostensibles perjudicará a los inmigrantes en busca de trabajo.

La prohibición del uso de símbolos religiosos en las instituciones públicas crea, en nuestra opinión, tensiones que hacen más precaria la paz social y dificulta el reclutamiento de talentos, ambos esenciales para el desarrollo económico y el crecimiento de las empresas. – Comunicado la Federación de Cámaras de Comercio de Quebec

Amnistía Internacional dice que la Carta de valores quebequense no promueve de ninguna manera la igualdad de género y que violaría la ley canadiense e internacional, que garantiza el derecho a la libertad de expresión, de religión y a la libertad de manifestar su religión.

Béatrice Vaugrante

Creemos que la prohibición de portar símbolos religiosos ostensibles de la parte de los empleados del Estado es desproporcionada desde el punto de vista del derecho internacional Una cita de Béatrice Vaugrante, directora general de Amnistía Internacional Canadá francófono

La Asamblea de obispos católicos de Quebec sostiene que el Estado debe proteger la libertad de los ciudadanos de creer o no creer, así como el derecho a manifestar las creencias religiosas en público o en privado.

Esa es la verdadera neutralidad, el Estado respeta lo que las personas viven y expresan. Si es verdaderamente neutral, el Estado tomará incluso medidas para garantizar que las personas puedan vivir su fe o su falta de fe y expresarla libremente. Una cita de Monseñor Pierre-André Fournier, presidente de la Asamblea de los obispos católicos de Quebec

Allan Adel, presidente nacional de la Liga de derechos humanos de B’nai Brith Canadá, dice que el proyecto de carta socava el derecho a la expresión religiosa de las minorías .

Esta es una de las decisiones más inconstitucionales que puede tomar un gobierno. La idea de que es el Estado el que va a decidir lo que constituye un símbolo religioso visible y ostentador es totalmente absurda. Una cita de Allan Adel, B’nai Brith Canadá

El portavoz del Consejo musulmán de Montreal, Ajar Jerroumi, rechaza también la carta y denuncia las injusticias que el proyecto podría crear.

El hecho de prohibir a una mujer con velo el ejercicio en la función pública, la priva justamente de adquirir esa independencia financiera que es el principio fundamental de la igualdad. Una cita de Ajar Jerroumi, portavoz del Consejo Musulmán de Montreal

La Asociación quebequense musulmanes por los derechos y libertades aboga por el derecho a exhibir símbolos religiosos para todos los empleados estatales como la policía, los jueces y los guardias de prisiones. Asimismo, considera que la prestación de servicios públicos con el rostro cubierto debe ser objeto de ajustes razonables según la jurisprudencia.

Una veintena de expertos en salud mental, han publicado una carta abierta en el periódico The Gazette denunciando los efectos negativos de la carta de valores en la salud mental, el bienestar y la integración social.

Estos expertos creen que el proyecto de la carta siembra las semillas de la división , al proponer una política que crea, entre otros, un clima abiertamente hostil a las minorías. Entre los firmantes se encuentran en su mayoría profesores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad McGill y profesionales del Hospital general judío.

¿QUÉ PIENSAN LOS ÁRABES DE LOS ACOMODOS RELIGIOSOS?

Una percepción, a menudo generalizada en Canadá, es que los árabes forman en el país un bloque étnico monolítico, incluso potencialmente amenazador.

Esta representación está acompañada de estereotipos que vehiculizan una imagen negativa de las comunidades árabes lo que genera a veces en la plaza pública protestas de los ciudadanos nativos canadienses en respuesta a ciertas prácticas, principalmente musulmanas.

En 2013-2014, un debate de este tipo explotó en Quebec en torno a un proyecto de carta dirigida a restringir oficialmente en lugares públicos, la presencia de símbolos religiosos (nueva ventana).

En los hechos, la comunidad musulmana y, por extensión, las comunidades árabes en esta provincia parecían ser el blanco de esta iniciativa del gobierno del Partido quebequense.

La carta quebequense que dividió a la opinión pública

Hace dos años, ese proyecto de carta de los derechos en Quebec proponía reafirmar en la sociedad quebequense la separación de la Iglesia y del Estado, y de fortalecer el otro gran principio de esta sociedad secular, el de la igualdad entre hombres y mujeres, un principio que para muchos quebequenses, parecía estar ausente del mundo musulmán.

Este proyecto reveló grandes divisiones y contradicciones entre los ciudadanos de esta provincia: el 68% de los francófonos estaba a favor de la prohibición del uso de símbolos religiosos. Pero parecían menos motivados por el laicismo que por la desconfianza hacia las religiones no cristianas.

Posición de los árabes canadienses

Las asociaciones árabes no musulmanes se llamaron al silencio. En todo este debate, fueron principalmente las asociaciones de musulmanes las que se comprometieron y tomaron una posición pública en contra de la propuesta de la carta quebequense.

Haroun Bouazzi, de la Asociación de Musulmanes y Árabes por la Laicidad de Quebec.

Haroun Bouazzi, copresidente de la Asociación de musulmanes y árabes por la laicidad en Quebec, manifestó su desacuerdo con los principios de la carta, salvo en contadas excepciones.

Es evidente que los ciudadanos tienen el derecho de ver el rostro de los funcionarios que los atienden. Respecto al pañuelo que esconde los cabellos, yo diría que siempre y cuando una musulmana o un quebequense judío con un kippa, atiendan a homosexuales y heterosexuales, a los ateos, judíos y cristianos, a los hombres y mujeres de la misma manera, no veo porque se discriminará sobre la base de su vestimenta. A partir del momento en que juzgamos a la gente no sobre sus actos sino sobre quienes son entramos en criterios discriminatorios muy peligrosos para nuestra nación quebequense. Estoy contra la exclusión de cualquier persona en relación a sus convicciones religiosas a menos que existan problemas reales de seguridad, de atentado contra el orden público y contra la libertad de otros o de atentado contra la moral. Una cita de Haroun Bouazzi

Mientras que para la humorista quebequense Nabila Ben Youssef, las manifestaciones contra la carta de valores quebequenses le resultaron chocantes.

La humorista y comediante de origen tunecino Nabila Ben Youssef.

Varias asociaciones de ciudadanos árabes cuyos miembros experimentaron una discriminación religiosa o política en sus sociedades de origen se mantuvieron lejos del debate, incluso si el mismo podía herir sus sentimientos.

LOS ÁRABES ANTE LOS PREJUICIOS DE LOS CANADIENSES

Los prejuicios hacia las personas de origen árabe

Según un estudio de la Asociación de Estudios Canadienses, los actos de intolerancia y los prejuicios basados en la ignorancia (nueva ventana) contra los inmigrantes, especialmente los árabes, ya estaban en aumento en Canadá en 2002.

La asociación hizo preguntas a los encuestados sobre los árabes, los pueblos indígenas, los inmigrantes, los homosexuales, los negros y los judíos. En un intento de medir la percepción y los prejuicios de los encuestados en relación a estos diferentes grupos, los encuestadores les pidieron nombrar los grupos que proyectan una imagen negativa en la sociedad canadiense.

El resultado : 33% de los encuestados afirmó que las personas de las Primeras Naciones proyectaban una imagen negativa mientras un 30% consideró que este era el caso de los árabes.

Los prejuicios hacia el mundo árabe y sus ciudadanos parecen haber aumentado hoy debido principalmente a dos factores:

La desconfianza internacional impulsada por el grupo armado terrorista Estado islámico y los recientes ataques en Canadá (incluso si no fueron árabes los autores). El prejuicio según el cual un árabe es inevitablemente un musulmán y por lo tanto un ser violento y que puede estar de acuerdo con la ideología de los terroristas.

¿Cómo reacciona un canadiense de origen árabe frente a los prejuicios?

La mayor parte de las asociaciones de ciudadanos árabes no musulmanes en Canadá son reacias a definirse como árabes, ya que muchos de sus miembros han experimentado diversos grados de discriminación en sus sociedades de origen. Ese factor fue para muchos de ellos la causa principal de su inmigración a Canadá.

Esto explica por qué, históricamente, muchas de estas asociaciones se mantienen lejos de las posiciones políticas y religiosas que podrían tener un impacto directo en sus dinámicas asociativas.

Pero también ocurre que ciudadanos cristianos de países árabes se pronuncien personalmente contra el islam político y contra las pretensiones de algunos grupos musulmanes en Canadá concerniente al caso de los acomodos religiosos.

ISLAMISMO, NACIONALISMO, COSMOPOLITISMO

La identidad árabe se debate generalmente entre dos corrientes: una corriente nacionalista árabe de orientación más o menos laica y una corriente islámica que da preferencia a la pertenencia de las sociedades árabes al islam como cultura, como civilización y como marco de acción política.

Esta corriente va a redefinir la identidad cultural de las sociedades árabes esencialmente a través de la religión de la mayoría, el islam, en detrimento de los derechos de las minorías, sostiene Rachad Antonius, profesor de la Universidad de Quebec en Montreal.

El sociólogo Rachad Antonius

La tendencia dominante entre las corrientes islamistas es la del conservadurismo religioso bastante rígido, que rompe con las culturas islámicas locales de los países árabes, que generalmente son flexibles y complacientes. Esta última corriente es la que domina actualmente con claridad en la sociedad civil y su impacto se hace notar en un contexto de migración.

Pero existe también una tercera corriente, fuertemente representada en el contexto migratorio, y se manifiesta sobre todo en el ámbito cultural: es la corriente cosmopolita, los que pertenecen a ella ponen de relieve una cultura universal que va más allá de la religión o del país de pertenencia.

En muchos casos, el temor al movimiento islamista que se encuentra en grupos árabes no islámicos, conduce a actitudes hostiles hacia el islam en general.

Los vínculos entre los ciudadanos de diversos países árabes en Canadá no son entonces principalmente políticos, sino de orden cultural, especialmente entre los que no son de religión musulmana. Esto es cierto sobre todo en Quebec.

En Toronto, las asociaciones nacionales vinculadas al país de origen son menos importantes mientras que los grupos más reivindicadores basados ​​en la afiliación religiosa, lo son mucho más.

Los inmigrantes que se reconocen en la identidad árabe tienden también a reconocerse en las reivindicaciones de asociaciones como la Federación Árabe de Canadá, por ejemplo, en relación con la política pro-israelí canadiense y la restrictiva frente al Estado palestino.

Estos mismos inmigrantes, a menudo miembros de las minorías cristianas, tienden a ser hostiles hacia las solicitudes de acomodos religiosos de los islámicos, sobre todo fundamentalistas, en Canadá.

La discreción de algunos canadienses árabes

Ciertas asociaciones en Canadá de ciudadanos árabes son a veces reacias a apoyar directamente a algunas causas religiosas, musulmanas en particular, ya que muchos de sus miembros, incluyendo los católicos, han experimentado diversos grados de discriminación religiosa en sus sociedades de origen.

Los factores de opresión religiosa y política fueron muchas veces la causa principal de su inmigración a Canadá.

Esto explica por qué, históricamente, muchas de estas asociaciones se mantienen lejos de las posiciones políticas y religiosas que tendrían un impacto directo en sus dinámicas asociativas.

Pero sucede a veces que ciudadanos cristianos de países árabes se pronuncien personalmente contra el islam político y contra las reivindicaciones de algunos grupos musulmanes en Canadá sobre el famoso caso de acomodos religiosos.

El profesor de sociología y especialista en el Medio Oriente, Rachad Antonius.