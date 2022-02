Nota : Este artículo se publicó en 2017

¿SER O NO SER ÁRABE EN CANADÁ?

Si a veces es difícil saber quién, entre las personas que nos rodean, es de origen árabe, también es cierto que la pertenencia de una persona a la arabidad depende de un número de factores variables o personales.

Según el censo de 2011, 470 965 canadienses señalaron que el árabe era su primera lengua hablada en la casa. Pero hablar árabe, no lo hace a uno necesariamente un árabe.

En varios países de Oriente Medio, se puede hablar árabe y no identificarse con el mundo árabe por razones políticas o culturales.

Sería más exacto hablar de culturas árabes, en plural, o de arabitudes, al igual que el Festival del mundo árabe de Montreal que eligió este término como tema de la edición del año 2010.

Profesor de Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), Rachad Antonius explica por qué, en opinión de muchos, cuando se quiere describir la presencia árabe en Canadá, no se deberían utilizar los términos comunidad árabe o grupo étnico árabe.

El profesor de Sociología de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), Rachad Antonius. Foto: Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

El término comunidad supone que los individuos que la componen tienen en cierta medida percepciones y orientaciones comunes, intereses compartidos así como la existencia de instituciones comunitarias a través de las cuales tiene lugar la participación en la sociedad más amplia. Si hablamos de los inmigrantes de origen árabe en su conjunto, rara vez están presentes todos estos factores. Una cita de Rachad Antonius

Porque en situación de migración, indica el profesor Antonius, parte de estas personas hacen su vida alejadas de esas asociaciones y se integran individualmente en la sociedad de acogida.

Así pues, continúa, en Quebec hay, según él, una multiplicidad de grupos originarios del mundo árabe, algunos con una vida comunitaria más intensa que otros, del mismo modo que hay una proporción importante de personas de origen árabe que evolucionan lejos de las estructuras comunitarias a las que hubieran podido pertenecer, pero no existe una comunidad árabe en singular. La situación de Ontario se diferencia de la del resto de Canadá, donde asociaciones como la Federación Árabe Canadiense o el Centro Comunitario Árabe de Toronto tienen una gran presencia y legitimidad, sin parangón con las asociaciones árabes de Quebec, lo que las convierte en verdaderas instituciones comunitarias.

No sólo existen en Canadá muchas divisiones entre las personas llegadas de los países de la Liga Árabe, también se observa a menudo una brecha importante entre muchos de estos nuevos canadienses y su sociedad de adopción. En parte por la política multicultural canadiense, como lo explica Henri Habib del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Concordia en Montreal.

Henri Habib, profesor emérito del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Concordia de Montreal. Foto: Université Concordia

Para lograr bien la integración, no digo que hay que olvidar su pasado. Pero hay que adaptarse al país. Muchos de ellos no se adaptan. La mayoría se vincula solo con su comunidad. En Canadá, se dice que la inmigración es un éxito porque la gente tiene la libertad de expresarse en su cultura. En ese sentido, creo que la integración se vuelve mucho más débil. Y además de todo eso, cada comunidad que llega del Medio Oriente por ejemplo, a pesar de que todos, de Irak a Marruecos, hablan árabe, cada uno permanece en su comunidad. Los magrebíes se juntan entre ellos al igual que los sirios. Es como si no pudieran separarse de su comunidad. Una cita de Henri Habib

El rompecabezas de la identidad (nueva ventana)de los inmigrantes árabes y sus hijos

Ellos, los jóvenes, son de segunda generación , es decir, que llegaron muy jóvenes a Canadá o han nacido aquí de padres inmigrantes.

Si algunos se identificaron rápidamente con la sociedad de acogida, si otros han conservado un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad de origen, también existen los que se reconocen en ambas culturas.

LAS CONDICIONES DE VIDA

Cinco de cada seis inmigrantes árabes eligen instalarse en las provincias de Ontario y Quebec.

Un informe sobre los modelos del establecimiento de los inmigrantes árabes en Canadá en enero de 2014 elaborado por el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá muestra que desde 1985 hasta 2012, casi nueve de cada diez inmigrantes árabes se establecieron en Ontario y Quebec, provincias del este de Canadá, ed viven seis de cada diez canadienses.

Si usted reside en una gran ciudad de Quebec o de Ontario, es probable que haya una persona de origen árabe que vive en una esquina cerca de su casa.

En 2006, Ontario fue la provincia de 42% de los árabes en Canadá, mientras que Quebec reagrupaba en su territorio casi el mismo porcentaje, es decir, 41%.

Quebec y Ontario han recibido más del 85% de los inmigrantes árabes en el período 1985-2012.

Proporción más alta de personas de origen árabe en Quebec

En Quebec se encuentra la mayor proporción de canadienses de origen árabe en relación al total de la población provincial.

En 2001, por ejemplo, casi el 2% de la población de esta provincia era de origen árabe, en comparación con alrededor del 1% en las de Ontario, Nueva Escocia y Alberta.

En las otras provincias y territorios, las personas de origen árabe comprendían menos de la mitad del 1% de la población total.

Otro fenómeno destacable, los inmigrantes árabes seleccionan Ontario o Quebec fundamentalmente por su afinidad con uno u otro de los dos idiomas oficiales de Canadá.

El periodista y profesor de lengua árabe, Pierre Ahmaranian Foto: Radio-Canada

Pierre Ahmaranian de la sección árabe de RCI y profesor de lengua árabe en la Universidad de Montreal, explica los factores históricos en el Medio Oriente responsables de esta división lingüística inglés-francés (nueva ventana).

El profesor Ahmaranian indica por ejemplo que una mayoría de los inmigrantes libaneses llegaron a Montreal porque es una ciudad francófona. Mientras que los iraquíes son mayoritarios en la ciudad de Calgary, en Alberta, porque son anglófonos, y Alberta es una provincia anglófona.

Muchos canadienses ignoran tal vez de que su vecino o su amigo es de origen árabe, porque no muestra ningún signo externo. Los canadienses de origen árabe son asociados a menudo con las minorías visibles, pero en nuestras sociedades mestizas es común tener el pelo rubio y los ojos azules y ser de ascendencia árabe.

Quebec y Ontario han recibido más de 85% de los inmigrantes árabes 1985-2012.

Fuente: Estadística Canadá Foto: Radio-Canada

Escuche la entrevista completa.

Entrevista a Pierre Ahmaranian Foto: Radio-Canada

LOS ÁRABES CANADIENSES PREFIEREN LAS CIUDADES

La gran mayoría de los árabes viven en ciudades o cerca de las principales áreas metropolitanas de Canadá. Foto: Pexels

La gran mayoría de los árabes (97%) vivían en ciudades o cerca de las principales áreas metropolitanas durante el censo de 2006, y sólo el 3% de estas personas se estableció fuera de estos centros.

En comparación, 20% de los canadienses vivía en zonas rurales en 2006, cifra que se redujo a 19% en la actualidad. Esto no es nuevo

Los canadienses de origen árabe han tendido siempre a asentarse en las zonas urbanas, sin concentrarse en los mismos barrios.

Desde principios del siglo pasado, Quebec y Ontario han atraído constantemente a la mayoría de los inmigrantes árabes; 85% de ellos aún hoy se reparten casi igualmente entre las dos provincias.

En Quebec, la mayor concentración se encuentra en el área metropolitana de Montreal. En Ontario, se concentran principalmente en Toronto y sus alrededores, pero también en Ottawa, Windsor, London y Hamilton.

La provincia de Alberta se ubica por su parte como la tercera provincia más grande en términos de población árabe, establecida principalmente en Edmonton y Calgary.

La comunidad árabe en Columbia Británica (concentrada en Vancouver) es cuarta y la de Nueva Escocia (concentrada en Halifax) es la quinta más grande del país.

EMPLEO Y SUBEMPLEO

Una maestra de escuela. Foto: Radio-Canada / Myriam Fimbry

Muchos árabes tienen una posición envidiable en el mercado laboral canadiense. Su representación en los empleos en la alta dirección es comparable a la de los canadienses que no son parte de las minorías visibles.

En realidad, su presencia en los puestos de dirección intermedios es mayor que la de aquellos que no forman parte de una minoría visible.

En 2006, los árabes en Canadá tenían más probabilidades de ocupar empleos directivos y profesionales que las personas que no eran parte de las minorías visibles.

El 12% de los trabajadores árabes ocupó un puesto de gestión mientras que el 21% eran profesionales, en comparación con el 10% y el 16% en el resto de la población canadiense.

La mala noticia: los árabes son mucho más propensos a estar desempleados

Los trabajadores canadienses de origen árabe son más propensos a estar desempleados que los trabajadores no miembros de minorías visibles.

Los árabes con diplomas mostraban también una tasa de desempleo del 12,6% en 2006, la tasa más alta entre todos los grupos de minorías visibles.

En comparación, la tasa de desempleo fue del 3,7% entre los diplomados canadienses que no formaban parte de las minorías visibles.

Porcentaje de personas sin trabajo en 2006 de acuerdo a sus orígenes árabes o no árabes: Trabajadores árabes – 13% de desempleo Trabajadores no miembros de minorías visibles – 6%

Discriminación laboral

En la provincia de Quebec, un estudio realizado en 2012 por la Comisión de Derechos Humanos y Derechos de los Jóvenes bajo la dirección del sociólogo de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), Paul Eid, reveló que los solicitantes de empleo en la región de Montreal tienen 60% más de probabilidades de ser invitados a una entrevista si poseen un nombre francoquebequense como Stéphane en lugar de africano, latinoamericano, o árabe como Youssef.

Según este estudio, la tasa de discriminación en la contratación de estas personas alcanzó el 35% en el sector privado.

Este estudio del profesor Paul Eid demuestra también que incluso con currículum vitae perfectamente idénticos, los candidatos con apellidos que suenan extranjeros tienen de 62% a 65% más de probabilidades de ser dejados de lado que los Bélanger, Gagnon o Tremblay.

Mi estudio muestra que cuando se deja al mercado la libertad de decidir sobre el trabajo, no siempre el más merecedor es el que consigue un trabajo , dice Paul Eid.

Aproximadamente una vez sobre tres, el rechazo a un candidato con un nombre que suena extranjero se explica por la discriminación basada en el origen nacional. Una cita de El sociólogo, Paul Eid

El investigador cree que hay que desarrollar aún más el acceso a los programas de igualdad que prevén un porcentaje de minoría en el lugar de trabajo y por qué no, probar también el CV anónimo.

Reacción de algunos árabes canadienses

Haroun Bouazzi, quebequense de origen tunecino, es copresidente de la Asociación de musulmanes y árabes por el secularismo en Quebec (AMAL). Él explica cómo las percepciones negativas de los quebequenses obstaculizan el acceso al empleo.

Sabemos, dice, que los africanos del norte son las personas más afectadas por la desocupación en Quebec.

El porcentaje alcanza el 30%. Un estudio muestra que la percepción de las personas de origen árabe y o musulmanas era muy positiva hasta los años 2000. Bouazzi indica que septiembre 2001 ha jugado un papel, dado que los quebequenses son siempre los mismos, y que de repente la percepción se volvió negativa.

Haroun Bouazzi, de la Asociación de Musulmanes y Árabes por el Laicismo en Quebec Foto: Radio-Canada / Sarah Champagne

Vemos entonces en la comunidad magrebí árabe musulmana, que es la que mejor conozco, una imagen muy negativa sin ninguna base, cuando hace solo una docena de años era positiva. La discriminación o el racismo no es la única razón de esta situación. También lo es el problema de las asociaciones profesionales que impiden el reconocimiento de los diplomas en Quebec. Nos referimos a médicos, ingenieros y otros colegios profesionales. Tampoco hay una voluntad política de atacar el problema de frente, como se ve, felizmente, la que existe hoy para combatir la discriminación contra las mujeres en Quebec. Una cita de Haroun Bouazzi

ESTUDIOS SUPERIORES, INGRESOS INFERIORES

El ingreso de los canadienses de origen árabe es menor que el promedio nacional.

En 2001, se calculaba que la renta media total de los canadienses de origen árabe era de 26 500 dólares, es decir unos 3000 dólares menos que el ingreso medio total de todos los canadienses.

Un estudio publicado por Estadísticas Canadá en 2014 muestra que la distribución de los ingresos entre las comunidades árabes de Canadá sigue siendo muy desigual.

Sin embargo, los canadienses de origen árabe tienen dos veces más de diplomas.

En 2006, 35% de los árabes de 15 años y más años tenían ya sea una licenciatura o un diploma de estudios superiores, en comparación con el 16% de los adultos que no formaban parte de las minorías visibles.

Los canadienses de origen árabe tienen también más del doble de probabilidades que las personas que no son minorías visibles, de tener un título de posgrado.

En 2006, el 9% de los canadienses de origen árabe tenía ya sea una maestría o un doctorado, frente al 4% de los adultos no miembros de minorías visibles.

El número de graduados universitarios de origen árabe está creciendo mucho más rápido

El número de árabes que tienen un título universitario aumentó de 64% entre 2001 y el 2006.

En comparación, el aumento fue del 20% entre las personas que no eran minorías visibles.

La proporción de jóvenes de origen árabe que frecuentan la escuela es también mucho mayor que la proporción de otros jóvenes canadienses.

En 2001, 74% de los jóvenes de origen árabe de 15 a 24 años de edad estaban matriculados a tiempo completo en un programa educativo, comparado con el 57% de todos los canadienses en este grupo de edad.

Testimonios

LA MONTREALENSE HALA MAATOUK RECIBE PREMIO HUMANITARIO POR SIRIA

Hala Maatouk Foto: Gracieuseté : Hala Maatouk

Desde el inicio del conflicto en Siria en marzo 2011, Hala Maatouk comenzó a hacer diferentes cosas, desde Montreal, para ayudar a los niños víctimas de esa guerra. Por ejemplo, vendiendo artesanía siria. Pero debido a la amplitud de la guerra siria, decidió crear la asociación Un Corazón para Siria. Ella nos cuenta en la entrevista cómo fue la experiencia, tanto para ella como para los niños.

“Desde inicios del conflicto sirio empecé a vender artesanía siria, y enviamos todo el dinero a Siria. Junté donaciones que provenían de amigos y gente que conocía pero cuando vi que el conflicto se extendía y que iba a durar mucho tiempo, decidí con un grupo de amigos crear una asociación, Un corazón para Siria, en diciembre 2012. Inmediatamente comenzamos a enviar contenedores con ayuda a diferentes regiones, sobre todo para los niños.

¿Hicieron ya un balance de todo ese trabajo?

Hicimos varios, y todo el trabajo que hicimos lo pusimos en Facebook con fotos. Es muy importante documentar todo lo que se hace para que los donantes puedan ver a dónde van sus donaciones .

¿Sigue teniendo contacto con las personas en Siria? ¿Qué cambió?

Hala Maatouk Foto: Gracieuseté : Hala Maatouk

Yo renuncié a la Asociación, dejé el trabajo a un equipo, porque hice todo lo que había planificado hacer. Ahora hay otro equipo que va a continuar. Sigo en contacto con Siria, ¡porque hay tanto por hacer! Y no se puede hacer todo con una sola asociación. Había entonces que diversificarse. Sigo en el mismo campo. Recientemente en enero comenzamos una campaña por el invierno, juntamos miles de dólares que fueron enviados a un equipo en Siria compuesto de voluntarios como nosotros que trabajan allí en varios países de la región. Compramos madera por ejemplo para que las familias pudieran calentarse.

Y continuaremos cada vez que haya una campaña porque las necesidades son enormes. No queremos maldecir la oscuridad, hay que iluminar siempre una vela, la esperanza está siempre en algún lugar. Una cita de Hala Maatouk

¿Cuál es la respuesta de los canadienses a quienes se les pide que ayuden a estos refugiados y a los que sufren la guerra en Siria?

Premio otorgado a Hala Maatouk. Foto: Gracieuseté : Hala Maatouk

“Son sobre todo los canadienses de origen sirio y de otros países árabes los que ayudan y también algunos canadienses de origen. Se ofrecen como voluntarios y otros hacen donaciones de vestimentas y dinero, mientras ayudan en nuestros eventos. La respuesta fue buena, debido en parte a que pasábamos por la radio y la televisión. Pero el problema es que la crisis continúa y la gente da una, dos o tres veces y después ya no queda mucho. Es verdad que los sirios canadienses ya no tenemos los medios como antes. Y hoy cada sirio tiene allá a su familia o amigos en necesidad. Entonces ya no se puede donar a las asociaciones ni a familias. Le pedimos ayuda al gobierno pero hay muchas condiciones y no es fácil. Entonces contamos ahora con Facebook e Internet y hacemos campañas de financiamiento, por ejemplo.

Hala Maatouk ganó un premio de Radio Canadá por sus acciones humanitarias. ¿Que la llevó al sector del voluntariado? ¿Por qué continúa?

Siempre me gustó ayudar a los demás. Yo había comenzado antes del conflicto sirio, solo juntando vestimentas entre mis amigos y donándolas a los necesitados. Yo soy intérprete, traductora, y en el marco de mi trabajo visitamos a muchas familias. Así empecé, simplemente ayudando a las familias. Pero cuando estalló el conflicto en Siria yo sentí que era mi deber ayudar. Es mi país de origen aunque lo dejé hace más de 20 años. Y yo no soy la única. Hay muchos canadienses sirios que también ayudan. No podemos solo mirar. Aunque sean pocos, pero si podemos salvar a algunos niños, por qué no.

Fragmento de entrevista a Hala Maatouk Foto: Radio-Canada

RICHARD LABIB: LA INTEGRACIÓN CULTURAL A LA SOCIEDAD CANADIENSE ABRE EL CAMINO AL EMPLEO

Richard Labib Foto: Gracieuseté : Richard Labib

Richard Labib es canadiense de padres egipcios. Enseña matemáticas en la Universidad de Montreal, es entrenador de un equipo de fútbol de jóvenes canadienses provenientes de 14 países, entre ellos, de Marruecos, Argelia y Argentina, y está convencido de que la educación, ya sea deportiva, académica o en cualquier otro ámbito que uno elija, es el camino para abrirse al mundo, desarrollar una mentalidad más abierta.

Porque la educación, dice él, nos hace más humanos .

El padre de Richard, un químico y su madre una arquitecta criaron a sus hijos como canadienses, convencidos de que la integración a la sociedad facilitaría más las oportunidades en cualquier ámbito.

Richard Labib se refiere también en la entrevista a la Primavera árabe, ese movimiento de jóvenes iniciado en Túnez y Egipto, que exigían mejores condiciones de vida, empleos y dignidad. Y cómo esos eventos habían afectado de alguna manera a su familia.

Esto y más en la entrevista.

Fragmento de entrevista a Richard Labib Foto: Radio-Canada

OUSSAYMA CANBERIEH : LA DISCRIMINACIÓN LABORAL ES SUTIL

Oussayma Canberieh Foto: Radio-Canada / Gracieuseté : Oussayma Canberieh

Oussayma Canberieh nació en Siria, llegó de niña a Canadá con sus padres. Ellos eligieron Canadá por la libertad y las oportunidades de educación para los hijos. Y no se equivocaron. Oussayma habla cuatro idiomas, es profesional y tiene muchas ideas que está desarrollando en el sector de los medios.

Hablando de discriminación laboral hacia los árabes y los musulmanes, ella reconoce que el 11 de septiembre cambió al mundo, pero que luego le sucedieron otros eventos, como la guerra en Irak, en el Líbano, la Primavera árabe, el surgimiento del grupo armado Estado Islámico, que provocaron más miedo aun. Y los políticos en Canadá, dice ella, juegan el juego para alimentar ese miedo, sobre todo con fines electorales.

Oussayma está convencida que es importante construir un puente de comunicación entre árabes y musulmanes de un lado y las otras comunidades canadienses por el otro. Es importante que se conozcan, que intercambien, pero tiene que existir un deseo en todas las partes.

La discriminación laboral existe pero a veces es muy sutil. Si presentaste un CV para un trabajo con un apellido árabe o musulmán, y no te llaman, no puedes saber que es por discriminación. Es difícil explicar el racismo. Prefiero no perder el tiempo en eso y ocuparlo en desarrollar relaciones para encontrar un trabajo y no tener que mandar simplemente un CV. Una cita de Oussayma Canberieh

Oussayma se interesa sobremanera en el tema de las identidades. Ella misma se define como canadiense, de Montreal, de origen árabe, musulmana.

Esto y más en la entrevista

Entrevista a Oussayma Canberieh Foto: Radio-Canada

LARA TATARI, SIRIA-CANADIENSE INMERSA EN EL MUNDO INMOBILIARIO.

Lara Tatari Foto: Lara Tatari

Habla cuatro idiomas, vivió en Siria, Marruecos y España antes de emigrar a Canadá en 1995.

Es agente inmobiliaria y explica por qué no tuvo problemas en encontrar trabajo, siendo árabe y musulmana.

Trabaja en Vancouver aunque antes lo hizo en Montreal. Conoce por lo tanto a los árabes de ambas ciudades y nos pinta un retrato interesante sobre las diferentes corrientes migratorias de los árabes, según la lengua de acogida de Canadá, en inglés o en francés.

Esto y más en la entrevista.

Entrevista a Lara Tatari Foto: Radio-Canada

LA ODISEA DE LA FAMILIA DE MIREILLE SAAD

Mireille Saad Foto: Gracieuseté : Mireille Saad

Mireille Saad también es políglota : habla francés, inglés, árabe y castellano. Es muy firme cuando responde sobre su identidad: quebequense primero y árabe después.

En la entrevista, Mireille explica el recorrido de sus bisabuelos, abuelos y padres. Y cuenta lo que considera fundamental que la próxima generación de su familia conserve en materia cultural. Esto y mucho más en la entrevista.

Años 1900. Turquía, Siria, Armenia, Egipto, Líbano. Ese es el recorrido que hicieron los antepasados de Mireille Saad antes de que la familia se instalara definitivamente en Canadá. Los padres de Mireille, egipcios, salieron del país al tener la vida muy difícil en tanto que minoría cristiana y se instalaron en el Líbano. Cuando ocurrió la guerra de 1976, armaron nuevamente las valijas y llegaron a Canadá, donde nació Mireille. Su hermano Pierre había nacido en el Líbano.

Boulos Saad y Gamila Kasparian, los padres de Mireille Saad Foto: Gracieuseté : Mireille Saad

La mayoría de los parientes de Mireille se instalaron en Canadá. A veces cuando se reúnen para un festejo, tienen dificultad en sentarse todos alrededor de una mesa. ¡Llegan a unas 50 personas!

¡No sorprende entonces ver esta foto de su casamiento!

Mireille Saad en su boda Foto: Gracieuseté : Mireille Saad

Mireille se casó con un quebequense, Benoit Fontaine, y cuenta que la familia de él no sale de su asombro cada vez que se reúnen por alguna ocasión.

Escuche la entrevista completa

Entrevista a Mireille Saad Foto: Radio-Canada

HEND BOUMAIZA, CANADIENSE DE TÚNEZ, COSMOPOLITA

Hend Boumaiza Foto: Hend Boumaiza

Hend Boumaiza llegó hace dos décadas de Túnez cuando tenía 21 años para estudiar en la Universidad de Montreal la lengua española y se quedó a vivir en Canadá.

Aunque conserva la lengua materna árabe, Hend considera que ella forma parte de una cultura más bien cosmopolita, abierta al mundo, y que se origina en el estilo de vida en el que fue criada dentro de su familia. Una cultura que les permite vivir con todo el mundo, sin ningún tipo de barreras, como puede ser la religión.

Ella afirma que nunca sufrió ningún tipo de discriminación en Canadá. Al contrario, su integración se hizo sin sobresaltos.

Le preguntamos a Hend si los eventos hace cuatro años en Túnez y otros países árabes, que se dieron a conocer como la Primavera árabe, le afectaron personalmente, ella dice que no tanto debido a que casi no guarda relación con Túnez. Su familia vive fuera de Túnez, en otros países al igual que ella. Pero si se interesó en que sucedía allí y se mantenía informada.

Pero si tiene amigos que se mostraron orgullosos por lo que sucedió en la Primavera árabe al mismo tiempo que sentían una cierta inseguridad.

Escuche la entrevista.

Entrevista a Hend Boumaiza Foto: Radio-Canada

HIJOS DE INMIGRANTES ATRAPADOS ENTRE DOS CULTURAS

Jóvenes de origen árabes que navegan entres diversas culturas Foto: Radio-Canada

Son adolescentes canadienses hijos de padres árabes. A veces se sienten presionados entre las diferentes culturas en las que navegan, en la casa y en la sociedad. Tienen ambiciones como cualquier joven, pero también tienen que enfrentar prejuicios por el apellido o el color de la piel.

En la escuela secundaria Churchill de la ciudad de Winnipeg, Ronia Arab luce como cualquier típica estudiante. Pero en su casa, ella luchó permanentemente con sus padres por la forma canadiense en que se viste y se comporta.

Ronia Arab, canadiense de origen iraquí Foto: Gracieuseté : Ronia Arab

A mis padres no les gusta mi forma de vestir , dice la joven de 16 años de edad. Ellos quieren que sea como ellos, pero yo no sé nada acerca de su cultura.

Mientras su familia iraquí lleva vestimenta tradicional musulmana – su madre usa el hijab en público y su padre trajes típicos – es más probable que la adolescente nacida en Edmonton se vista con leggings, botas, remeras y chaquetas de punto. Después de numerosas peleas con su padre, Ronia se fue de su casa y ha estado viviendo en una casa-hogar para adolescentes durante alrededor de un año.

Ronia Arab es una segunda generación en Canadá, un término académico que se refiere a los hijos de familias que emigraron a Canadá. Como muchos en este segmento creciente de la población, ella está luchando para reconciliar la cultura de su familia con la vida en Canadá.

Ronia Arab Foto: Gracieuseté : Ronia Arab

A los ojos de mi familia yo soy una mala persona sólo porque no sigo la tradición y el estilo de vida iraquí, pero para los canadienses sólo soy una chica muy agradable, como cualquier canadiense , dice Ronia.

Para 2016, los jóvenes nacidos en el extranjero y los nacidos en Canadá de familias inmigrantes formarán una cuarta parte de la población del país, de acuerdo con las predicciones del Consejo Canadiense de Desarrollo Social. Y su número va en aumento.

Una zona de guerra, 24/7

La investigación sugiere que algunos jóvenes como Ronia Arab, se enfrentan a las críticas de los padres en el hogar, mientras que otros tienen que luchar contra la intimidación en la escuela. Varios trabajos académicos han sonado la alarma también sobre el hecho de que muchos jóvenes canadienses de segunda generación, al igual que los nuevos inmigrantes, terminan integrándose a pandillas.

Audrey Kobayashi, profesora de geografía cultural en la Universidad Queen’s en Ontario, indica que muchos hijos de inmigrantes se sienten divididos respecto a su identidad.

A veces expresan su conflicto afirmando ser menos canadiense, otras veces lo expresan hablando de la forma en que se sienten excluidos , dice Kobayashi. Son dos caras de la misma moneda.

En la escuela Churchill, ubicada en el barrio Riverview de Winnipeg, la población estudiantil es muy diversa.

Michel Chartrand, director de la secundaria Churchill, en Winnipeg Foto: Gracieuseté : Michel Chartrand

El director Michel Chartrand dice que no está seguro sobre qué porcentaje de los 500 estudiantes son hijos de inmigrantes, pero afirma que los números están en aumento.

Tarek Elmayergi, de 16 años, parece ser el estudiante canadiense por excelencia. Popular entre los jóvenes, recientemente fue elegido capitán del equipo de fútbol de la escuela.

Tarek Elmayergi nació en Canadá de padres egipcios Foto: Radio-Canada

Pero a pesar de las apariencias, Tarek dice que todavía no se siente 100 por ciento de Canadá.

Su madre menos desea que él lo sea. Shirin Farag dice que quiere que Tarek y sus otros cuatro hijos nacidos en Canadá adopten más su cultura de origen egipcia. El tema, con frecuencia, saca chispas en el hogar.

Es una lucha , dice Shiring Farag. Es una agonía. Es una zona de guerra las 24 horas/7 días a la semana .

¿Qué significa ser canadiense ?

Shirin Farag reconoce que no entiende lo que es crecer como un adolescente canadiense, pero no quiere que sus hijos se olviden de la herencia de la familia.

Yo no voy a dar la espalda y decir ‘ok, soy egipcia en Egipto, pero aquí voy a ser canadiense' , dice Shirin Farag. Yo no puedo hacer eso, ellos no pueden hacer eso.

Audrey Kobayashi dice que adolescentes de segunda generación, como los estudiantes de Churchill, están en medio de una compleja relación con la sociedad canadiense que les ofrece oportunidades pero también un cierto racismo, y con sus padres, que les ofrecen orientación, pero que al mismo están luchando ellos mismos para hacer frente al cambio cultural.

Este período de estar atrapados en el medio de dos culturas es, de hecho, una experiencia canadiense propia, afirma Kobayashi. No son relegados a ser considerados por algunos como no canadienses o los otros .

Pero llevar a que los otros piensen de esa manera es todo un reto, especialmente en los pasillos escolares de todo el país, en el que incluso las diferencias más pequeñas puede ser motivo de burlas.

Lo mejor de ambos mundos

Sammy Farah nació en Winnipeg de madre somalí Foto: CBC

Al estudiante Sammy Farah, no le importa recibir un poco más de atención. El joven canadiense nacido en Winnipeg es conocido por muchos estudiantes debido a sus habilidades de músico de rap.

Yo hago rap todo el tiempo, ya que me calma , dijo el niño de 14 años. Es probablemente uno de mis sueños.

La parte más difícil de la vida, dice Sammy, es evitar las expectativas – lo que Kobayashi llamaría estereotipos – de que él va a terminar en la delincuencia, las drogas e incluso con las pandillas. Él le da crédito a su madre, Marian, por mantenerlo en la dirección correcta, a pesar de que a veces, dice, ella es demasiado estricta.

Sammy se considera un estudiante típico. Él quiere terminar la escuela secundaria y luego ir a la universidad, donde le gustaría estudiar Derecho. Por otra parte, también le gusta hacer alarde de lo que lo hace único.

Yo no quiero ser solo una persona promedio , dijo Sammy Farah. Quiero sobresalir.

Ronia Arab tiene también sus sueños.

Me veo a mi misma teniendo un buen futuro, trabajando, terminando la escuela, y teniendo una familia .

Tomado del sitio de Canadian Broadcasting Corporation CBC , Generation One.