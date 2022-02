V - Glosario

A

ACOMODAMIENTOS RAZONABLES : Forma de suavizar una ley o un reglamento para luchar contra la discriminación causada por la aplicación estricta de una norma que en algunos de sus efectos, podría perjudicar el derecho a la igualdad de un ciudadano.

AMALGAMA: Lenguaje que consiste en asemejar de forma abusiva a personas, grupos o ideas con el objetivo de desacreditar a una persona, un grupo o una población.

APADRINAMIENTO: Proceso mediante el cual una persona se hace cargo de un inmigrante.

APÁTRIDA: Una persona que ningún Estado considera como su ciudadano. Algunos refugiados, aunque no todos, son apátridas. De la misma forma, los apátridas no son forzosamente refugiados. Como no son reconocidos por ningún Estado, los apátridas son privados de varios derechos fundamentales y ningún Estado los protege.

ASILO: Protección que se le otorga a la persona que teme con razón de ser perseguida por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social particular, así como a la persona que corre el riesgo de ser torturada o de sufrir tratamientos o penas crueles e inusitadas.

C

CATEGORÍA DE LA EXPERIENCIA CANADIENSE: Categoría de inmigración que permite a los trabajadores extranjeros y a los estudiantes recién diplomados que trabajan en Canadá presentar una solicitud de residencia permanente.

CEREMONIA DE CIUDADANÍA: Etapa final para convertirse en ciudadano canadiense. Durante la ceremonia, los candidatos mayores de 14 años deben prestar el juramento de ciudadanía. Después de haberlo hecho, los nuevos ciudadanos reciben su certificado de ciudadanía.

CERTIFICADO DE CIUDADANÍA CANADIENSE: Documento que prueba la ciudadanía canadiense de su titular.

CIUDADANÍA: Nacionalidad reconocida por el Estado, así como los deberes, derechos, responsabilidades y privilegios que le están asociados.

CIUDADANO CANADIENSE: Según la Ley sobre la ciudadanía, un ciudadano es un canadiense de nacimiento (nacido en Canadá o nacido al exterior de Canadá de un padre ciudadano canadiense que nació él mismo en Canadá o que obtuvo la ciudadanía canadiense (naturalización).

COMUNIDADES CULTURALES: Grupos sociales extendidos, provenientes de diversas nacionalidades (italiana, vietnamita, etc.,) de inmigración y de las naciones indígenas que constituyen aspectos de la diversidad cultural que forman la sociedad.

D

DEVOLUCIÓN DE UN CERTIFICADO DE CIUDADANÍA: Proceso en virtud del cual una persona debe devolver su certificado de ciudadanía si hay razones para creer que no podría tener derecho o que habría transgredido alguna de las disposiciones de la ley.

DIFERENCIA ENTRE REFUGIADO E INMIGRANTE: Un refugiado está obligado a huir de su país para salvar su vida. Un inmigrante decide él mismo ir a vivir a otro país.

DISCRIMINACIÓN: Distinción, exclusión o preferencia fundadas sobre motivos prohibidos que tienen por efecto destruir o comprometer el derecho al reconocimiento y al ejercicio en plena igualdad de los derechos y libertades de una persona.

DIVERSIDAD CULTURAL: Carácter o estado que resulta de la presencia de culturas diferentes en un territorio o una sociedad.

DOBLE CIUDADANÍA O CIUDADANÍAS MÚLTIPLES: Situación de una persona que es ciudadano legal de dos o varios países a la vez. La doble ciudadanía o las ciudadanías múltiples están autorizadas en virtud de la legislación canadiense en materia de ciudadanía. Algunos países no las permiten.

E

EMIGRANTE: Dicho de una persona que salió de su país por razones económicas, políticas, etc., y que se instaló en otro extranjero. Dicho de una persona que abandona la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país.

ESTATUS DE SUJETO BRITÁNICO: Antes de 1947, las personas nacidas o naturalizadas en Canadá tenían el estatus de sujetos británicos. Este estatus es pertinente para establecer el estatus de ciudadano en virtud de la Ley sobre la ciudadanía canadiense de 1947.

ESTEREOTIPOS: Creencias y representaciones simplificadas de una persona o de un grupo social a los que se les asocian ciertos atributos, generalmente características físicas o culturales. Como el prejuicio, el estereotipo puede ser positivo o negativo, pero se trata no obstante de una simplificación abusiva que tiene por efecto de no reconocer a la persona o el grupo por lo que realmente es.

EXIGENCIA LINGÜÍSTICA: Ciertos tipos de pedidos exigen del solicitante que posea un nivel de competencia lingüística en francés o en inglés. El nivel de competencia requerido difiere según el tipo de pedido sometido.

EXIGENCIAS RELATIVAS AL APADRINAMIENTO: Exigencias que una persona debe satisfacer para poder apadrinar a un miembro de su familia que desee venir a Canadá como residente permanente.

EXIGENCIAS RELATIVAS A LA RESIDENCIA (CIUDADANÍA): Período durante el cual un residente permanente debe vivir en Canadá para ser admisible a la ciudadanía canadiense.

I

INMIGRANTE: Dicho de una persona que es o fue ya inmigrante recibido o residente permanente. Un inmigrante recibido o un residente permanente es una persona autorizada por las autoridades de inmigración a vivir en Canadá de forma permanente.

INMIGRANTE CATEGORÍA EMPRESARIO: Una categoría que engloba a los inversionistas, empresarios y trabajadores autónomos. Una persona puede convertirse en residente permanente en esta categoría según su capacidad de lograr su establecimiento económico en Canadá.

INMIGRANTE ECONÓMICO: Categoría de inmigrante seleccionado en función de sus competencias y de su capacidad a contribuir en la economía de Canadá. La categoría de inmigración económica reagrupa a los trabajadores calificados, los candidatos de las provincias y territorios, los empresarios, los trabajadores calificados de Quebec y los miembros de la categoría de la experiencia canadiense, así como su pareja y las personas a cargo.

INMIGRANTE ILEGAL: Este término es considerado como problemático porque criminaliza a la persona en vez del acto de entrar o residir de forma irregular en un país. Es más, la utilización del término puede ser portador de un juicio erróneo y apresurado sobre el estatus de una persona. En el caso de las personas que huyen de la persecución, el derecho internacional reconoce que los refugiados podrían estar obligados a entrar en un país sin autorización y sería inexacto calificarlos de migrantes ilegales .

INMIGRANTE INVERSIONISTA: Un término utilizado para describir a un inmigrante admitido en Canadá que posee una experiencia en el manejo de una empresa y tiene una liquidez de por lo menos $1 600 000 dólares canadienses, obtenidos de una forma lícita; o que ha hecho una inversión de $800 000 dólares canadienses.

INTEGRACIÓN: Adaptación de miembros a un grupo o de un grupo a una sociedad global. Grado según el cual los comportamientos individuales o de grupos parciales concuerdan con los que la colectividad espera de ellos.

INTERCULTURAL: Término utilizado para calificar el diálogo destinado a acercar las comunidades de culturas diversas.

J

JURAMENTO DE CIUDADANÍA: Declaración según la cual una persona: será fiel y jurará lealtad a la reina de Inglaterra, respetará fielmente las leyes y las costumbres de Canadá; y cumplirá lealmente sus obligaciones de ciudadano canadiense. Para convertirse en ciudadano canadiense, las personas mayores de 14 años deben prestar juramento. Pronunciar el juramento es la exigencia final para obtener la ciudadanía canadiense.

M

MEDIDA DE EXCLUSIÓN: Medida de expulsión tomada por un agente de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) o por la Comisión de la Inmigración y del Estatus de Refugiado (CISR), un tribunal administrativo independiente encargado de tomar una decisión sobre los temas relacionados a la inmigración y el estatus de refugiados. Generalmente una persona expulsada después de una medida de exclusión, no puede regresar a Canadá durante 1 o 5 años sin obtener previamente un permiso escrito.

MEDIDA DE EXPULSIÓN: Orden que le da un agente de inmigración a una persona de salir del país. Existen tres tipos de medidas: de exclusión, de prohibición de estadía y de expulsión, pero cada una tiene consecuencias diferentes.

MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ESTADÍA: Medida de expulsión tomada por un agente de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) o por la Comisión de la Inmigración y del Estatus de Refugiado (CISR). Esta medida es tomada contra personas que infringen la ley sobre la inmigración de Canadá. La persona contra la que se emite esta medida debe abandonar Canadá en 30 días. Si no, esta medida se transforma en medida de expulsión.

MIGRANTE: Dicho de una persona que se encuentra fuera de su país. Esta palabra designa a cualquier persona que se encuentre fuera de su país natal (incluyendo a las que son ciudadanos canadienses después de varias décadas). Se aplica más a menudo para las personas que son económicamente más desfavorecidas.

MIGRANTE ECONÓMICO: Dicho de una persona que cambia de país para trabajar o con el fin de tener un mejor futuro económico. Este término es correctamente empleado cuando las motivaciones son estrictamente de orden económico.

MINORÍAS VISIBLES: Según la Ley sobre la equidad en el empleo, se entiende por minorías visibles a las personas aparte de los indígenas, que no sean de raza blanca o que no tengan la piel blanca . Se trata principalmente de los grupos siguientes: sudasiático, negro, filipino, latinoamericano, árabe, asiático del sudeste, asiático occidental, coreano y japonés. Los otros tres grupos designados en virtud de la Ley sobre la equidad en el empleo son las mujeres, los indígenas y los minusválidos.

MULTICULTURALISMO: Término empleado en Canadá para designar la coexistencia de diferentes culturas en el seno de la población.

N

NATURALIZACIÓN: Proceso oficial que permite a una persona convertirse en ciudadano canadiense. La persona debe volverse residente permanente antes.

P

PEDIDO DE ASILO POR CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN HUMANITARIO: Una persona que normalmente no sería admisible a la residencia permanente en Canadá puede presentar un pedido por circunstancias de orden humanitario. Las circunstancias de orden humanitario se aplican a las personas cuya situación es excepcional.

PERSONA A CARGO DE UN REFUGIADO: Miembro de la familia de un refugiado en Canadá, cuyo pedido de residencia permanente es tratado al mismo tiempo que el pedido del solicitante principal.

PERSONA APADRINADA: Extranjero que presentó un pedido de residencia permanente bajo la categoría de reunificación familiar, que puede ser apadrinada por un canadiense que satisface a las exigencias de esa categoría.

PERSONA PROTEGIDA: Persona a quien un agente canadiense de visas en el extranjero o la Comisión de la Inmigración y del Estatus de Refugiados de Canadá reconoce como refugiado en el sentido de la Convención de Ginebra o como persona a proteger o como persona que ha obtenido una respuesta favorable al examen de riesgo antes de su expulsión.

PREJUICIOS: Actitudes y opiniones sobre una persona o un grupo social fundadas sobre informaciones insuficientes o inadecuadas. Aunque pueda ser favorable o desfavorable, el prejuicio implica una generalización abusiva que reduce a esa persona o grupo social a características asignadas de una forma infundada y que puede tener como efecto que no sean reconocidos en toda su complejidad.

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL: Este programa permite a los empleadores reclutar trabajadores extranjeros sin estudio de impacto sobre el mercado del trabajo (EIMT). Ciertos trabajadores son dispensados de este proceso cuando existen ventajas compartidas por los canadienses, así como otras ventajas para Canadá.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA: Programa que permite a Canadá responder a los pedidos urgentes presentados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para reinstalar a los refugiados cuyas vidas, libertad o integridad física están directamente amenazadas.

PROGRAMA DE TRABAJADORES EXTRANJEROS TEMPORALES: Este programa permite a los empleadores reclutar trabajadores extranjeros cuando hay escasez de mano de obra y de competencias a corto plazo, cuando no hay canadienses que puedan ocupar esos cargos. Un estudio de impacto sobre el mercado del trabajo debe ser efectuado para reclutar personal en el marco de este programa.

PROHIBICIÓN DE TERRITORIO: Situación de una persona que no está autorizada a entrar a Canadá o a quedarse. Los motivos de prohibición de territorio pueden ser: amenaza para la seguridad, infracciones criminales, violación de derechos humanos, motivos sanitarios o financieros y problema de conformarse a la legislación canadiense en materia de inmigración.

PROHIBICIÓN DE TERRITORIO POR CRIMINALIDAD: Situación relacionada a una persona que no está autorizada a entrar ni a quedarse en Canadá, porque ha cometido un crimen o ha sido declarada culpable de un crimen por el que no se ha suspendido su expediente judicial (antiguamente perdonado) o no ha sido readaptado en virtud de la Ley sobre la Inmigración y la protección de los refugiados.

PROHIBICIÓN DE TERRITORIO POR MOTIVOS SANITARIOS: Cuando una persona no está autorizada a entrar en Canadá debido a su estado de salud.

R

RACISMO: El racismo designa el conjunto de creencias y prácticas, tanto individuales como institucionales, que excluyen y tratan como inferior a una persona o un grupo social sobre la base de atributos físicos externos, tales como el color de la piel, la textura de los cabellos y la forma de los ojos. Teoría según la cual ciertas razas serían superiores a otras. Actitud de hostilidad sistemática con respecto a una categoría determinada de personas.

REFUGIADO ADMITIDO EN CANADÁ: Residente permanente de la categoría de refugiados cuya solicitud de asilo fue aceptada y quien después pidió y obtuvo el estatus de residente permanente en Canadá.

REFUGIADO SEGÚN LA CONVENCIÓN: Dicho de una persona que se encuentra fuera de su país de origen o de residencia habitual y que no puede regresar porque teme ser perseguido por motivos relacionados a su raza, su religión, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo social en particular o a sus opiniones políticas.

REPUDIACIÓN DE LA CIUDADANÍA: Proceso según el cual un ciudadano renuncia deliberadamente y oficialmente a la ciudadanía canadiense. Una vez que le juez de la ciudadanía aprueba la solicitud, se entrega un certificado de repudiación.

RESIDENTE PERMANENTE: Dicho de una persona que emigró legalmente a Canadá, pero que no es todavía ciudadano canadiense.

RESIDENTE TEMPORAL PROTEGIDO: Dicho de una persona admitida en Canadá en virtud de un permiso de estadía temporal porque un agente de visas en el extranjero determinó que su vida, su libertad o su integridad física estaba directamente amenazada.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR: Que hayan sido reinstalados en Canadá o que hayan llegado como solicitantes de asilo, los refugiados deben poder reunirse rápidamente con su familia. A menudo, cuando los refugiados están obligados a huir, los padres son separados de los hijos o los esposos son separados los unos de los otros.

S

SEGUNDA GENERACIÓN: Dicho de personas que son nacidas en Canadá y que por lo menos uno de los padres nació en otro país o que llegaron a Canadá a muy baja edad. La tercera generación o más, designa a las personas nacidas en Canadá y cuyos padres nacieron también en Canadá.

SOLICITANTE DE ASILO: Una persona que solicita el asilo. Antes del estudio de la solicitud no se puede decir si el solicitante es o no un refugiado. El solicitante recibe una determinación de estatus de refugiado después de su llegada a Canadá.

T

TARJETA DE RESIDENTE PERMANENTE: Tarjeta plastificada que se le entrega a los nuevos residentes permanentes para confirmar su estatus en Canadá.

TERCER PAÍS SEGURO: País distinto a Canadá y al país que se presume persigue a sus ciudadanos, donde una persona puede presentar una solicitud de asilo. En Canadá, la Ley sobre la Inmigración y la Protección de los Refugiados establece los criterios tomados en cuenta para calificar a un país de seguro.

TRABAJADOR CALIFICADO (FEDERAL): Un inmigrante seleccionado en tanto que residente permanente en función de sus estudios, su experiencia laboral, su nivel de conocimiento del francés o del inglés y otros criterios que facilitan probablemente su éxito en el mercado laboral canadiense. Las parejas y los hijos son incluidos en el pedido. Quebec selecciona sus propios trabajadores calificados en virtud de la categoría Trabajadores calificados de Quebec.

TRABAJADOR EXTRANJERO: Residente temporal autorizado legalmente a trabajar en Canadá durante un período determinado.

V

VÍA DIRECTA HACIA LA CIUDADANÍA: Proceso previsto para un niño nacido o adoptado en el extranjero por padres canadienses para que se le atribuya la ciudadanía sin tener que emigrar primero a Canadá.

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES: Procedimiento que permite verificar los antecedentes médicos, criminales o de seguridad de los solicitantes de visas para asegurarse que son admisibles en Canadá.

VISITANTES: Según la Ley sobre la Inmigración y la Protección de los Refugiados y de su reglamento de aplicación, entre los residentes temporales se encuentran los estudiantes, los trabajadores y los titulares de permisos de estadía temporal. Según su ciudadanía, los residentes temporales que deseen venir a Canadá temporalmente deben obtener una visa temporal o una autorización de viaje electrónica.