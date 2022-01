[Reportaje] 5° Aniversario de masacre en Gran Mezquita de Quebec: una tragedia de todos

Las seis víctimas del atentado en una mezquita de Quebec Foto: Radio-Canada

El balance es de seis muertos y ocho heridos, seis de ellos graves. Los asesinados eran todos hombres, el más joven tenía 39 años y el mayor 60. La tragedia dejó 17 huérfanos.Treinta y nueve personas de la mezquita salieron ilesas del ataque.

A cinco años del atentado, en 2022, Canadá conmemora su Primera Jornada Nacional del Recuerdo y de Acción contra la Islamofobia.

Hace cinco años todo cambió

Priscila Machado, trabajadora social, madre de 4 hijos, inmigró a Toronto hace 35 años desde Panamá con sus dos hijas mayores, Ginella y Gilary, cuando tenían menos de dos años. Foto: RCI / Captura de pantalla / Zoom

El 29 de enero es el cumpleaños de mi hija. Para nosotros ese día es feliz. Pero hace 5 años todo cambió. Nunca pensé que pudiera pasar algo así aquí en Canadá, en un país donde hay tanta libertad de expresión, tanto respecto por los derechos humanos. Un país que abre las puertas a los inmigrantes. Fue como una pesadilla Una cita de Priscilla Machado, musulmana panameña-canadiense

Para Priscilla Machado, el acto de odio cometido por Alexandre Bissonnette es una pérdida para todos los canadienses, no sólo para los musulmanes.

Ese odio es horrible, es algo que queda. Ningún grupo religioso o étnico debería pasar por algo así. Una cita de Priscilla Machado, musulmana panameña-canadiense

Priscilla Machado es la madre de la periodista Ginella Massa, quien ha pasado a la historia por ser la primera mujer musulmana a portar el hiyab en la televisión canadiense. (nueva ventana)

Un gran pesar, miedo e incomprensión

Tania Caballero, musulmana latina-canadiense, dice sentir un gran dolor cuando piensa en las víctimas del ataque a la Gran Mezquita de Quebec. Foto: RCI / Captura de pantalla / Zoom

Honestamente lamento mucho lo que pasó y siento que fue como si hubiera perdido una parte de mi comunidad, alguien muy cercano a mí. No tengo ninguna conexión directa. No tengo hermanos o amigos que murieron en ese atentado, pero yo siento que perdí un pedazo de mi comunidad y me dolió mucho. Todos los años en esta fecha me acuerdo de esa gente y de su familia. Una cita de Tania Caballero, musulmana hondureña-canadiense

Esta joven graduada del programa de Estudios sobre la equidad de la Universidad de Toronto dice que ese atentado le provocó un gran miedo porque si sucedió en Quebec, puede suceder en cualquier lado en el futuro, dice.

Tania Caballero confiesa que ha sido muy duro para ella, su familia y amigos, ya que todas las personas m{as cercanas a ella son musulmanas.

Primera conmemoración nacional

En la ciudad de Quebec, la noche del atentado, distintas iniciativas ciudadanas organizaron una vigilia frente a la mezquita de Quebec. Al día siguiente, a pesar del frío, más de 10.000 personas se reunieron para expresar su solidaridad con las familias de las víctimas.

Varios otros emotivos eventos conmemorativos han tenido lugar desde aquel 2017.

Funeral de las tres víctimas del ataque a la mezquita de Quebec en la arena Maurice-Richard de Montreal. Foto: La Presse canadienne / Paul Chiasson

Sin embargo, fue el 14 de abril del 2021 que el gobierno de Canadá proclamó el 29 de enero de cada año como el Día Nacional de Recuerdo del Ataque a la Mezquita de Quebec y de Acción contra la Islamofobia.

Este sábado 29 de enero del 2022, se conmemora en todo el país por primera vez.

En la proclamación oficial se lee que la decisión de conmemorar este día se hizo "considerando que es importante que los canadienses tengan la oportunidad de honrar la memoria de las víctimas, de rendir homenaje a quienes se pusieron desinteresadamente en peligro para proteger a los demás y de expresar su solidaridad con los supervivientes de esta tragedia.

[...] que la islamofobia, el racismo, el extremismo violento y la negación de estas realidades están en la raíz de este horrible crimen. [...] que es importante que los canadienses se manifiesten y actúen contra la islamofobia y todas las demás formas de racismo, odio y discriminación religiosa.

[...] que es importante que los canadienses sienten con decisión las bases del cambio, eliminando las barreras y promoviendo un país más inclusivo y equitativo para todos, en el que todos puedan participar y tener éxito de forma plena y segura."

Miles de personas se reúnen cada año para conmemorar la muerte de los ciudadanos canadienses practicantes de la religión musulmana y a todas las víctimas colaterales de ese acto de terror. Foto: Radio-Canada / Maxime Corneau

¿Qué ha cambiado en 5 años?

Priscilla Machado dice haber sentido que las personas cercanas se han acercado aún más mostrando apoyo, haciendo preguntas, para entender, sin juzgar.

Las personas participan en las vigilias, personas de otras razas y religiones, nos expresaron que no son parte de ese odio. Pero por otro lado, hay quienes continúan generalizando y pensando que el islam es equivalente a terrorismo. Y que todos merecemos ese tipo de venganza, ese tipo de respuesta. O sea, es un largo camino, nos queda un largo camino de educación, de información. Una cita de Priscilla Machado, musulmana panameña-canadiense

Además, continúa la que también fue fundadora del organismo The Alternative for Her para mujeres inmigrantes, en el mismo Quebec donde ocurrió este incidente, el velo musulmán no es aceptado, dice.

Priscilla Machado hace referencia a la Ley 21 de Quebec sobre la laicidad del Estado que impide que personas en posición de autoridad porten símbolos religiosos durante el ejercicio de sus funciones.

Es bastante decepcionante, cree Machado, una contradicción muy grande. ¿Se nos quiere o no se nos quiere? ¿Se nos apoya o no se nos apoya en eso? Eso nos confunde, concluye.

En diciembre del 2021, Fatemeh Anvari, profesora de la escuela primaria Chelsea English de la región de Outaouais, Quebec, fue apartada de su clase por llevar el velo musulmán hiyab. El Consejo Escolar del Oeste de Quebec justificó su decisión diciendo que tenía que cumplir con la Loi sur laïcité de l'État, aunque esté impugnándola en los tribunales. Foto: Radio-Canada / Christian Millette

A Tania Caballero le preocupa la normalización de la violencia y el rencor contra los musulmanes, es decir, la islamofobia.

Tenemos que poner un alto a todo esto y hacer cambios aunque sean pequeños, pero tenemos que ser una voz para la gente no solo los musulmanes. Supuestamente en Canadá tenemos el derecho de expresarnos en cualquier manera, cualquier religión. Quiero que la gente reclame ese derecho de nuevo y que también el gobierno se haga cargo y se haga responsable de manejar estos cambios en el futuro. Una cita de Tania Caballero, musulmana hondureña-canadiense

Recordemos que en junio del 2021 un hombre de 20 años perpetró un ataque con una camioneta contra una familia musulmana de cinco personas en la ciudad de London, provincia de Ontario,

Dada la gravedad del ataque, Nathaniel Veltman será acusado de cuatro cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato y es posible que también se presenten cargos por terrorismo.

Para Tania Caballero aún hay mucho por hacer para erradicar la incomprensión y rencor.

Para la joven profesional, lo más importante de toda conmemoración es recordar que sí eran musulmanes, pero principalmente los fallecidos eran humanos, y que nadie se merece tanto odio.

