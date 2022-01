Quebec: Mercedes Orellana se retira tras 30 años de servicio a nuevos inmigrantes

Mercedes Orellana dejó El Salvador en 1986 y trabaja en el organismo desde hace 30 años.

En entrevista con Radio-Canada, Orellana aseguró, serena, que su retiro es una decisión que ha sido planificada desde hace varios meses.

Cuando dejó su país de origen, las condiciones no eran nada fáciles. Fue precisamente el Servicio de Ayuda a los Neocanadienses el que la recibió cuando llegó a Sherbrooke, en Quebec.

Si bien yo tenía una situación estable en El Salvador, era peligroso para nuestros tres hijos. Había una serie de robos de niños. Nuestra seguridad era mucho más importante que todo. Mi mamá hizo una solicitud para que pudiéramos reunirnos con ella, junto con mi esposo y mis hijos”, explicó.

Mi mamá me esperaba, pero el Servicio de Ayuda a los Neocanadienses me recibió en la terminal y me dijo hola, en español.

Mercedes Orellana, directora general del Servicio de Ayuda a los Neocanadienses.

Mercedes Orellana llegó a Canadá en 1986 y comenzó en el organismo como voluntaria. Foto: Radio-Canada / Photo : Kim Vermette

De voluntaria a directora general

La salvadoreña se sumó rápidamente al organismo como voluntaria y fue, progresivamente, subiendo todos los escalones.

Hay una forma de implicarse y de estar activa en la sociedad. Nos pidieron que participáramos en el servicio”, agregó.

Orellana, quien ayudó a centenares de inmigrantes a hacer de Estrie su hogar se retira con el sentimiento de haber cumplido. Sostiene que particularmente se siente orgullosa del banco de 90 intérpretes con los que cuenta el organismo, que hablan unos 30 idiomas.

El acompañamiento y la escucha son muy importantes para ayudar a las personas a crear su proyecto de vida en Quebec , asegura Mercedes Orellana. También hacemos el puente con la red de salud, el entorno escolar, los propietarios de las viviendas de alquiler. Estas asociaciones han crecido”, agrega. Todas las instituciones que lo necesitan saben del servicio, concluye.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.