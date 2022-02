Nota: ese reportaje fue publicado en 2017

Ahmed Hussen : la inmigración en Canadá, un ejemplo en el mundo

El ministro Ahmed Hussen Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

En respuesta a un sondeo reciente en el que 74% de los canadienses se dijeron favorables a la imposición de un examen de valores a los inmigrantes, el ministro de Inmigración y Ciudadanía del país, Ahmed Hussen, dijo en entrevista con Radio Canadá Internacional no creer que eso sea necesario.

Siendo él mismo un ejemplo del sistema de inmigración y refugio de Canadá, Ahmed Hussen, señaló que Canadá es un país afortunado y generoso, consciente de los beneficios asociados a la llegada de personas de todo el mundo. Escuche.

Para el ministro Hussen, las leyes canadienses como la Carta de valores y libertades o la Ley del Multiculturalismo son ejemplos de que los marcos legislativos son necesarios en las sociedades diversas.

Sin embargo, muestra una gran convicción de que los canadienses saben que las diferencias los hacen más fuertes y no al contrario. Para el ministro, la diversidad canadiense le da una ventaja competitiva a nivel internacional.

Casi uno de cada dos canadienses será inmigrante o hijo de inmigrante en 2036. Foto: Radio-Canada / Thomas Gerbet

El ministro Hussen está consciente de que Canadá no es perfecto y que siempre es posible mejorar las condiciones de aceptación y de integración de inmigrantes, pero el orgullo canadiense sale ganando dice él, ya que con todo y sus defectos, Canadá sigue siendo ejemplo en el mundo :

Ahmed Hussen, quien vino a Canadá a los 16 años como refugiado proveniente de Somalia, se dice orgulloso de ser canadiense, de ser parte de una gran nación generosa con los recién llegados.

Una nación que cree en un sistema legal justo y equitativo, en los derechos humanos, en el federalismo y en los derechos de las minorías.

Para él, el marco legal sólido de este país en lo que se refiere a los derechos humanos es fundamental. En cierta medida, su historia es la de un inmigrante exitoso que se integró a Canadá y la hizo suya.

La entrevista con el ministro canadiense de la Inmigración, los Refugiados y la Ciudadanía la realizó nuestro colega del equipo anglófono Levon Sevunts.

Stewart Istvanffy, abogado especializado en inmigración, refugio y derechos humanos

El abogado Stewart Istvanffy. Foto: Radio-Canada / Ivanoh Demers

Este Facebook Live se hizo el miércoles 25 de enero de 2017 en el marco de nuestro proyecto especial sobre inmigración.

La idea era que los que estuvieran en línea y que tuvieran preguntas con respecto al tema, hicieran directamente sus preguntas a nuestro invitado.

Hablamos con Stewart del por qué los inmigrantes y refugiados escogen a Canadá y de cómo Canadá los escoge a ellos, de cuáles son los requisitos para inmigrar a Canadá y del perfil de los inmigrantes que se establecen en Canadá, entre muchos otros temas.

La influencia de la inmigración haitiana en Quebec según Sean Mills

En la lluviosa tarde de este pasado viernes en Montreal, el profesor de historia de la Universidad de Toronto, Sean Mills, llegó contento a las oficinas de su editor en francés, Mémoire d’Encrier.

El joven historiador regresaba de la ciudad de Quebec con una botella de vino bajo el brazo y una torta en la otra mano.

Traía, además, el reconocimiento a su reciente libro, A Place in the Sun, Haiti, Haitians and the Remaking of Quebec , publicado primero en 2015 por la editorial McGill-Queen’s University Press.

Detalle de la tapa del libro de Sean Mills, «A Place under the Sun». Foto: © McGill-Queen’s University Press

Ese texto, traducido al francés por Hélène Paré con el título Une place au soleil. Haïti, les Haitiens et le Québec , recibió este viernes 7 de abril el Premio del presidente de la Asamblea Nacional de la provincia de Quebec, debido a que ofrecía una mirada original de entender la evolución política de la provincia francófona canadiense.

Entrevistado por Radio Canadá Internacional, Sean Mills explica que su trabajo consistió a organizar una mirada a la evolución de la diáspora haitiana en Quebec a partir de dos grandes períodos: de 1930 a 1960, y de 1960 a los años 1990, para luego identificar en ellos las principales corrientes y movimientos que acabaría influyendo la evolución de la sociedad quebequense.

Detalle de la tapa del libro de Sean Mills en francés Foto: Mémoire d'encrier

Es común citar el dicho que si los leones pudieran escribir la historia de la caza, otra sería la historia de la cacería.

Lo mismo puede decirse sobre la historia canadiense, que contiene silencios y ausencias funcionales a la versión oficial de los hechos que son escogidos para ser recordados.

En Canadá, no son muchos los libros y los historiadores que exploran el rol histórico de las distintas migraciones.

Entre ellos figuran textos que presentan la historia de la migración china, que es fechada a partir de 1858, anterior a la creación de la federación canadiense en 1867.

También existen textos que exploran la historia del exilio y la inmigración chilena en Canadá.

El trabajo de Sean Mills permite un acercamiento documentado a una de las facetas de la sociedad canadiense contemporánea.

Saúl Polo, los inmigrantes y la política quebequense

Saúl Polo Foto: Saúl Polo

Saúl Polo nació en Santa Marta, a orillas del Mar Caribe en Colombia.

Llegó a Canadá con su mamá un 24 de febrero de 1982, en pleno invierno. Ese año cumplió 7 años. Seis meses más tarde llegó su hermano y 3 años después llegó su padre y toda la familia estuvo reunida.

Saúl hizo todos sus primarios, secundarios y universitarios en Montreal, lo cual explica por qué no tiene ningún acento cuando habla francés.

Aunque pensándolo bien, finalmente, podríamos decir que sí tiene un acento, el acento quebequense.

Diplomado en Administración de negocios de la Escuela de Altos Estudios Comerciales, HEC por sus siglas en francés, y con otros dos diplomas de segundo ciclo de la Universidad McGill a cuestas, Saúl es un profesional perfectamente trilingüe (francés, inglés y español), con 14 años de experiencia en finanzas y comercio internacional.

En abril de 2007, cofundó la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec, un organismo dedicado al desarrollo económico de la comunidad latinoamericana de Quebec, así como el aumento de los vínculos comerciales entre Quebec y América Latina.

En un momento dado de su vida profesional la política provincial en el seno del Partido Liberal de Quebec se presentó como una opción en su camino.

Fue presidente de la Comisión de Comunidades Culturales y de la Comisión política, antes de asumir la presidencia del partido en 2012.

Saúl Polo es diputado del Partido Liberal de Quebec en la circunscripción de Laval-des-Rapides y adjunto parlamentario de la ministra de Economía, de la Ciencia y la Innovación, Dominique Anglade. Foto: Pablo Gomez Barrios

En las elecciones generales de Quebec el 7 de abril del 2014, fue elegido diputado del Partido Liberal en la circunscripción de Laval-des-Rapides.

En mayo del mismo año fue nombrado adjunto parlamentario de la ministra de Economía, de la Ciencia y la Innovación, Dominique Anglade.

¿Pero es que acaso su nombre y su apellido, Saúl Polo, que no son muy comunes por estos lares, suscitaron algún comentario por parte de sus amigos en la escuela o el colegio o la universidad?

Él afirma que en su caso personal nunca ha sentido que haya habido ninguna discriminación debido a su condición de inmigrante y a su nombre, pero está consciente que sí hay personas que son víctimas de discriminación.

Y no solo es su opinión, sino que las estadísticas lo demuestran también.

Saúl es consciente que el hecho de tener un nombre que no tenga consonancia francesa o inglesa puede en efecto perjudicar a una persona, sobre todo cuando se está a la búsqueda de trabajo y que envía su hoja de vida a un eventual empleador.

Saúl nos dice que él se siente completamente integrado a la sociedad quebequense. Es más, él se define como quebequense-canadiense de origen colombiano o mejor dicho con condimentos colombianos.

Por otra parte, no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta que hay muy poca representación inmigrante sobre todo en la política provincial.

Le preguntamos al político de origen latinoamericano cómo podemos analizar este hecho.

¿Es acaso porque los inmigrantes están menos inclinados a presentarse en política o si es porque los partidos políticos ofrecen muy poca apertura a las personas procedentes de la inmigración?

Saúl Polo nació en Santa Marta, a orillas del Mar Caribe en Colombia. Foto: Pablo Gómez Barrios

Pero según su experiencia en tanto que profesional exitoso y político prometedor en el seno del Partido Liberal de Quebec.

¿Qué consejo le podría dar él a los dirigentes de los distintos partidos políticos de la escena provincial para que haya más apertura con respecto a los inmigrantes?

Tanto como presidente del partido o como diputado, Saúl Polo es de la opinión que tanto en la política quebequense como en la política municipal todavía hay mucho trabajo que hacer para incrementar la diversidad no solo de los candidatos, sino de los representantes ya elegidos en esas instancias.

