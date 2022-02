Un reportaje de Pablo Gómez Barrios

Raúl Gatica: De un país de la lluvia a otro…

Raúl Gatica es un refugiado mexicano originario de la tierra mixteca, conocida como el país de la lluvia , en el estado de Oaxaca.

Escritor, miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón, CIPO-RMF en Vancouver, Raúl Gatica ha dedicado prácticamente toda su vida a la defensa de los derechos humanos.

De hecho por su implicación política tuvo que salir de su tierra natal muy a pesar suyo, porque su vida se encontraba en peligro y en ese momento estaba viviendo a salto de mata con asesinos a sueldo que lo rastreaban cada vez más de cerca.

Y a pesar de que la muerte le venía prácticamente mordiendo los talones, él dice que no quería salir de su país, pero los argumentos que le presentaron lograron convencerlo: tenía que seguir su lucha en Canadá.

Llegó a Canadá el 17 de junio de 2005 alrededor de la una de la tarde. Y estaba lloviendo. A las 3 de la tarde, estaba ya en una manifestación contra la compañía minera Goldcorp. Eso fue lo primero que hizo y de lo que estaba convencido que tenía que hacer mientras durara su exilio en Canadá.

Él nos cuenta que no hablaba inglés cuando llegó y le tocó aprenderlo para poder vivir y continuar su trabajo de defensor de derechos humanos en otro país de la lluvia , como es Vancouver donde prácticamente llueve casi todo el año.

Medio en serio y medio en broma le dije entonces para un hijo del país de la lluvia, llegar a Vancouver, aunque se tratara de otro lugar con una lengua desconocida para él al momento de su llegada, no debía sentirse demasiado desarraigado. Pero me equivoqué.

Raúl escribió en su libro Andar descalzo un poema que se llama Países de la lluvia y habla en particular de Vancouver, como un país de la lluvia y lo compara a lo que sería Tlaxiaco, su pueblo natal en la mixteca oaxaqueña, que es también un país de la lluvia. Uno de los versos dice así: En Vancouver a los árboles les crece la nieve en las ramas y en Tlaxiaco, a los árboles le nacen pájaros en lugar de ramas . Toda la diferencia está ahí.

A pesar de todos sus esfuerzos e incluso premios y reconocimientos que ha merecido debido a su trabajo por la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes, Raúl dice que se ha sentido muchas veces discriminado. Él dice que aquí en Canadá, son excelentes para utilizar eufemismos que niegan la realidad. Todo esto lo ha hecho forzosamente sentir como alguien que forma parte de una minoría.

Raúl Gatica en manifestación por los derechos de los migrantes. Foto: Raúl Gatica

Raúl afirma que ha oído más de una vez, no solo comentarios displicentes por su nombre latinoamericano, sino también hasta por su forma de vestir. Y tiene varias anécdotas que ilustran esa forma de discriminación.

Y si llamamos al pan, pan, y al vino, vino, después de llevar 12 años viviendo en Canadá y más particularmente en la ciudad de Vancouver, Raúl es consciente que el racismo y la xenofobia existen en Canadá y que se manifiesta de varias formas.

Cuando le preguntamos si se siente integrado a la sociedad canadiense, él afirma que siente que forma parte de la sociedad canadiense y que lucha todos los días por ser parte de ella, pero lo que no cree es que la sociedad canadiense lo vea como tal.

Raúl Gatica en el Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver Foto: Raúl Gatica

Pero Raúl continúa su labor a pesar de todos los prejuicios, que como él nos dice, ya ni siquiera sabe si son estereotipos o prejuicios, porque están tan arraigados que parecen ya formar parte de la cultura.

La doble inmigración de Jorge Borrego

Jorge Borrego Foto: Jorge Borrego

Jorge Borrego llegó con su esposa y sus tres hijas a Montreal el 31 de mayo de 2004. De Montreal, salió con su familia hacia la ciudad de Trois-Rivières donde vivieron 3 años. El viaje hacia esa ciudad de Quebec ya estaba planificado desde el principio.

Él y su esposa son enfermeros de profesión y esperaban poder trabajar en su campo en esa ciudad y lo lograron.

Jorge completó sus estudios de enfermería en un cégep (colegio de enseñanza general y profesional) de esa ciudad. Su esposa consiguió un empleo como auxiliar de enfermería.

A su llegada, él ya hablaba francés porque lo había aprendido en Francia. De hecho, por eso decidieron ir a la provincia de Quebec y además sabían que en Trois-Rivières el ambiente era casi exclusivamente francófono, que era lo que ellos querían.

Pero con el correr del tiempo, quisieron vivir la experiencia anglófona.

Jorge quería que la familia aprendiera un tercer idioma y sabían además que la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta, estaba viviendo un boom económico.

Fue así como tomaron la decisión de mudarse para esa ciudad. Allí nació su hijo, el único en haber nacido en Canadá.

Toda la familia aprendió rápidamente el inglés, pero para Jorge fue un nuevo desafío, porque desconocía totalmente ese idioma.

Fue una doble inmigración, ir a Quebec y después a Calgary. En realidad estamos viviendo en un pueblito de unos 25 000 habitantes que se encuentra a unos 20 kilómetros de Calgary. Muy tranquilo y que nos gusta mucho , nos dice Jorge en entrevista.

Ya ellos sabían de la geografía, de las condiciones climáticas de Alberta, de las bellezas naturales de la región y se lanzaron para un nuevo desafío. ¿Pero cómo ha sido su proceso de integración a la sociedad canadiense en esta doble inmigración? ¿Se ha sentido alguna vez discriminado?

La constancia del chileno-canadiense Luis Zúñiga

Luis Zúñiga Foto: Luis Zúñiga

Luis Zuñiga es de origen chileno, autor del libro Ton accent, Luis (Tu Acento, Luis).

Llegó a Canadá en 1977 después del golpe de estado en Chile. Él nació en Santiago pero toda la familia viene del norte del país. Tiene dos hermanas y un hermano.

Él llegó a los 19 años, soltero y sin familia. Si no hubiera sido por el golpe, Luis nunca hubiera salido de Chile.

Escogió Canadá porque su hermano ya estaba viviendo en este país y estaba haciendo los trámites para ayudarlo a salir del país.

Estudió francés en un Centro de Orientación y Formación para Inmigrantes, conocidos en esa época como COFI.

Después, estudió como mecánico en aeronáutica, estudió computación e informática y terminó una licenciatura y una maestría en ese campo.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibiendo el libro Ton Accent, Luis! (Tu Acento, Luis) escrito por Luis Zúñiga. El libro, una autobiografía, es una incursión en la vida y las dificultades de los inmigrantes. Foto: Luis Zúñiga

Cuando Luis llegó a Canadá y más particularmente a Montreal en 1977, como otros miles de refugiados chilenos que huían de la dictadura del general Augusto Pinochet, la provincia de Quebec estaba viviendo un momento de efervescencia política sin igual en la historia de la provincia y del país.

Justamente el 15 de noviembre de 1976, el independentista Partido Quebequense con el exreportero internacional de Radio Canadá, René Lévesque a la cabeza, ganaron las elecciones provinciales.

Los quebequenses habían optado por elegir al primer gobierno separatista. Todos los sueños estaban permitidos para los que el escritor quebequense Pierre Vallières llamaba los Negros blancos de América.

Después de haber salido huyendo de la dictadura, llegar en un ambiente como el que reinaba en ese momento en Quebec, el joven Luis se sentía como pez en agua.

Pero en su proceso de integración a la sociedad quebequense, años más tarde, los sueños de Luis fueron contrariados debido a la discriminación de la cual él fue víctima debido a su acento

Luis Zúñiga y el político argentino-canadiense Pablo Rodríguez, nombrado recientemente por Justin Trudeau, líder de los diputados federales en el Parlamento. Foto: Luis Zúñiga

La discriminación de la que fue doblemente víctima llevó a Luis a escribir su libro Ton accent, Luis, que podríamos traducir Tu acento, Luis, que nació a partir de esas dos experiencias de discriminación.

Pero según él, el problema de la discriminación existía ya desde la década de los 1970.

La lucha de Luis contra la discriminación y por su derecho a ser tratado como un ciudadano a parte entera creó jurisprudencia en Quebec y en su libro propone soluciones para evitar que esa discriminación sistémica basada en el acento de los inmigrantes no se vuelva a reproducir.

De hecho, las soluciones son simples, nos dice Luis en entrevista.

Esa discriminación es evidente a todos los niveles del sistema en el país, según Luis Zúñiga.

Y si tomamos el caso particular de Quebec, donde ha habido históricamente una lucha por parte de los canadienses franceses - como se les llamaba a los francófonos de Quebec en una época - por obtener y conservar sus derechos, hasta cierto punto se podría entender.

La ex gobernadora general de Canadá y actual secretaria general de la francofonía, Michaëlle Jean, con el libro Ton accent, Luis! del chileno-canadiense Luis Zúñiga. Foto: Luis Zúñiga

Hay un esfuerzo, tanto a nivel federal como provincial, por tratar de abrir más espacios para los inmigrantes en todas las esferas. En lo que respecta a los medios y en particular en la televisión, donde los inmigrantes están muy poco representados, hay dos realidades, nos dice Luis.

Luis Zúñiga tiene un consejo que dar a los inmigrantes en general y a los latinoamericanos en particular.

Luis Zúñiga continúa en su lucha contra la discriminación en Quebec y recientemente debido a su constancia, la Oficina Quebequense de la Lengua Francesa confirmó que la palabra ACCENTISME, que podríamos traducir como Acentismo en castellano, fue agregada al Gran Diccionario de Terminología (Grand dicctionnaire de terminologie).

Su definición es: Actitud o comportamiento discriminatorio que se funda en el acento con el que una persona se expresa en su lengua materna o en una segunda lengua y que le causa perjuicios.

Leonzo Barreno: de Quetzaltenango, Guatemala, a Regina, Saskatchewan

Leonzo Barreno Foto: Leonzo Barreno

Leonzo Barreno es un indígena maya guatemalteco, especialista en cuestiones indígenas.

Vive en Regina desde 1989. Enseña en la Universidad de Regina y está terminando un doctorado en la Universidad de Saskatchewan en Saskatoon. Lleva viviendo 28 años en Canadá y llegó a los 23 años de edad.

Leonzo nació en Quetzaltenango, ciudad situada en el occidente de Guatemala, en una familia de 11 hermanos y hermanas. El menor de los varones vive también en Canadá. Él vino solo y aquí se casó y formó su familia, tiene dos hijos.

A Canadá vino como estudiante. Dos amigos, un chileno y un canadiense, le facilitaron la entrada al país. Llegó directamente a Regina y allí comenzó a estudiar y trabajar. En esa época en la provincia de Saskatchewan no llegaban muchos inmigrantes y la mayoría de los latinoamericanos que llegaban eran refugiados.

Leonzo Barreno Foto: Leonzo Barreno

Su primer empleo fue haciendo aseo. Después trabajó como ayudante de cocina y así, poco a poco, fue pasando de un empleo al otro, hasta que llegó a ser oficinista, secretario.

Cinco años más tarde, comenzó a trabajar en una universidad como coordinador de programas.

En la universidad su primera licenciatura fue en Estudios Indígenas. La terminó en 1997. Su segunda carrera fue en 2011, con una maestría en Justicia Social.

En la actualidad es profesor universitario a tiempo parcial en la Universidad de Regina.

Él afirma que no se sintió realmente discriminado en ese momento, pero dice que sin duda alguna sentía que formaba parte de una minoría.

¿DISCRIMINACIÓN? ¿SENTISTE ALGUNA VEZ QUE FORMABAS PARTE DE UNA MINORÍA?

Leonzo Barreno tiene un hijo de 21 años y una hija de 16. Nacidos ambos en Canadá, pero siendo hijos de un guatemalteco ¿cómo se sienten sus hijos?

¿MÁS CANADIENSES O MÁS GUATEMALTECOS?

Las Primeras Naciones de Canadá han sido históricamente discriminadas en este país. Leonzo es un indígena maya guatemalteco, especialista en cuestiones indígenas y defensor de sus derechos.

¿Pero es que acaso su pertenencia y el hecho que defienda la causa indígena le causa algún problema?

SER INDÍGENA GUATEMALTECO Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN CANADÁ

Las comunidades indígenas llevan décadas pidiendo justicia. Foto: Leonzo Barreno

Pero mirando o tratando de mirar los dos lados de la medalla ¿Cómo lo perciben a él los mismos indígenas canadienses que él defiende?

¿LO VEN COMO UNO DE LOS SUYOS O COMO UNA AMENAZA?

EN CANADÁ, AUNQUE SUTIL, EXISTE UNA DISCRIMINACIÓN SISTÉMICA.

Pero ¿qué consejo podría dar él, de acuerdo a su experiencia y su conocimiento para evitar ese tipo de situación en Canadá?.

CONSEJO

Marc Bustamante o el dilema de escoger entre el mango y la manzana

El ingeniero aeroespacial Marc Bustamante. Foto: Pablo Gomez Barrios

Marc Bustamante es un joven ingeniero aeroespacial canadiense, quebequense de 36 años, nacido en Caraquet, Nuevo Brunswick, de madre acadiense y de padre de origen colombiano.

Hizo todos sus estudios primarios, secundarios y universitarios en Nuevo Brunswick y Quebec.

Y a pesar de haber nacido en Canadá, el hecho de tener a Bustamante como apellido y no un apellido a consonancia más local, Paulin, por ejemplo, que es el de su madre, exigió siempre de él una parte de explicación.

En otras palabras, según las definiciones y estratificaciones oficiales, Marc es un inmigrante de segunda generación.

Y sus dos hijos, que nacieron aquí en Montreal, son inmigrantes de tercera generación.

¿Pero a nivel de la identidad cultural, se siente más canadiense que colombiano o más colombiano que canadiense?

IDENTIDAD CULTURAL O ENTRE EL MANGO Y LA MANZANA

Su esposa es también inmigrante de la segunda generación, nacida en Quebec de padre chileno y madre guatemalteca. ¿Ha vivido ella o la familia, la discriminación de alguna forma?

DISCRIMINACIÓN

Marc, es ingeniero aeroespacial, como decíamos al principio ¿pero el hecho de llevar Bustamante como apellido le ha dado la impresión de sentirse discriminado?

¿DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO?

El ingeniero aeroespacial Marc Bustamante en los estudios de Radio Canadá Internacional. Foto: Pablo Gomez Barrios

Marc está implicado en política activa en el Partido Liberal de la provincia de Quebec desde hace unos 6 o 7 años.

Para él es importante estar en la política para poder llevar ideas nuevas pero también para encontrarse en el lugar donde se puede influenciar las políticas de la provincia.

Es como escoger una película. A mí no me gusta que me digan: va a ver esta película! A mí me gusta ver que hay, escoger y decidir cuál voy a ir a ver al cine. Y para mí es lo mismo en la política , nos dice Marc en entrevista. ¿Pero existe alguna forma de discriminación en las estructuras y los partidos políticos?

¿DISCRIMINACIÓN EN POLÍTICA?

¿Existe una discriminación sistémica en Quebec?

Marc Bustamante es un ingeniero aeroespacial canadiense de origen colombiano que trabaja en la actualidad para la compañía europea Stelia Aerospace que forma parte de Air Bus, especialista clave en la concepción, fabricación de piezas estructurales y de equipos aeronáuticos complejos.

Del por qué Freddy Velez escogió a Canadá en vez de Australia o Nueva Zelanda

Freddy Vélez, editor general del semanario hispano Correo Canadiense de Toronto. Foto: Freddy Velez

Freddy Vélez es un inmigrante de origen colombiano que llegó a Toronto, Canadá, el 24 de marzo del 2000.

Cuando tomó la decisión de salir de Colombia y de su Cali querido en 1998, tenía también la opción de irse hacia Australia y Nueva Zelanda.

Ya había vivido dos años en Inglaterra cuando era más joven y no quería irse a vivir en Europa. Él había visto en ese momento la discriminación existente contra los inmigrantes y no quería vivir en un contexto parecido.

Finalmente se decidió por Canadá, simplemente porque estaba más cerca de Colombia que los otros dos. Una simple razón de distancia , nos dice entrevista. Como decíamos, ya había vivido casi dos años en Inglaterra entre 1985 y 1986 y había aprendido el idioma.

Y la balanza de su decisión se inclinó 15 años más tarde por Canadá. Además de la cercanía, pesó también que el idioma no sería un problema si lograba alcanzar la fluidez que tenía en ese idioma cuando vivió Inglaterra.

Cuando llegó ya él tenía claro lo que quería hacer. Era periodista y quería seguir siendo periodista ¿Pero cuán difícil o cuán fácil fue lograrlo?

TEMA LABORAL

Uno termina, quiéralo o no, siendo canadiense nos dice Freddy. Pero en algunos casos no es tan fácil lograr sentirse canadiense aunque haga todo lo que esté a su alcance para lograrlo.

A final de cuentas y pensándolo bien, quizá sí, las circunstancias hacen que las personas se sientan discriminadas.

DISCRIMINACIÓN

Pero en algunos casos no basta con solo cambiarse de nombre para esquivar la discriminación y ese es el caso de las personas que pertenecen a lo que aquí en Canadá llaman minorías visibles.

Y aunque una proporción importante de los inmigrantes que llegan a Canadá se establecen en Ontario y muchos de ellos en Toronto, una ciudad muy cosmopolita, la discriminación contra las minorías existe, nos explica Freddy Velez.

Freddy Vélez asegura que la discriminación contra las minorías existe. Foto: Freddy Velez

RACISMO EN TORONTO

Freddy es categórico: Sí, existe una discriminación sistémica contra los inmigrantes y las minorías en Toronto.

DISCRIMINACIÓN SISTÉMICA

La inmigración en Canadá termina siendo fuga de cerebros para los países de donde vienen los inmigrantes, pero para Canadá termina siendo una materia gris que se desperdicia porque muchas veces los inmigrantes con diplomas universitarios no logran trabajar en su campo.

¿Pero qué puede hacer el gobierno federal y los gobiernos de las provincias para evitar que exista o que se propague la discriminación y el racismo?

CONSEJO PARA EVITAR EL RACISMO

Escuche la entrevista completa con el periodista Freddy Velez.