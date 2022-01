Grandes comercios de Quebec denuncian imposición del pasaporte de vacunación

La medida implica que las personas no vacunadas o aquellas que no tienen la prueba de vacunación contra el COVID-19 no pueden entrar a estos comercios.

No son solo los establecimientos mencionados párrafos arriba, sino todos aquellos comercios cuya superficie es superior a los 1500 m2 los afectados por la medida, salvo los supermercados y las farmacias, que son considerados como servicios esenciales.

Un comercio en particular, la quincallería Canac, denunció el decreto el domingo en la noche.

Patrick Delisle, director de marketing de Canac, explicó las razones por las cuales se sienten decepcionados de la medida. En primer lugar, nos hubiera gustado que nos trataran como un servicio esencial, porque lo somos y así ha sido desde el inicio de la pandemia .

La gestión de los clientes que tienen que enfrentar un desastre es especialmente complicada, denunció Paquet.

En Canac, atendemos necesidades esenciales A alguien que tiene daños por agua, por ejemplo, no le preguntamos si está vacunado o no. Para nosotros, es muy decepcionante gestionar a los clientes que vivirán estos eventos. Consideramos que no es nuestro papel Una cita de Patrick Delisle, director de marketing de Canac

Costos importantes

La decisión del gobierno de Quebec genera costos importantes a los comerciantes, entre los que destacan la contratación de personal de seguridad y compra de teléfonos inteligentes para verificar el pasaporte de vacunación.

De acuerdo con las estimaciones de Canac, la imposición del pasaporte de vacunación podría generar costos de hasta 100 000 dólares semanales. Si la medida perdura hasta el mes de abril, los costos llegarán al millón de dólares.

Simon Gagnon, propietario de un Sports Experts ubicado en la región de Sherbrooke, también dice sentirse en incertidumbre. Los costos, sumados a la falta de trabajadores, le han generado varios dolores de cabeza.

"Hoy todo va bien porque hace frío, así que estamos tranquilos, pero estamos preocupados por lo que pasará cuando haya más gente. Con la falta de empleados, será más difícil”, dijo a Radio-Canada.

Para Gagnon, la medida genera igualmente una competencia desleal en su sector, pues se siente en desventaja respecto a las pequeñas tiendas de artículos deportivos.

"Es una medida más que va en contra de las personas. Lo que nos asusta es que en lugar de hacer cola, la gente vuelve o se va de compras a otro lado. No lo veo muy competitivo. Las personas están mejor yendo a otros y lugares", agregó.

Clientes frustrados

La medida crea también decepción entre los empresarios que dicen que tienen que hacer cumplir algo que no fue creado por ellos.

En Canac aseguran que deben enfrentarse a clientes que están más frustrados que nunca durante los dos años de pandemia.

"Este es el evento que más agresión ha creado hacia nosotros en dos años", lamentó Patrick Delisle. Solo somos el mensajero. Lo aplicaremos. Pero no somos nosotros quienes decidimos hacerlo. En todas partes de las redes sociales, recibimos muchos mensajes de personas que están vaciando sus corazones, por decirlo de manera educada", mencionó.

Los no vacunados o quienes no tengan la prueba de vacunación no podrán entrar a los comercios. Foto: Radio-Canada / Jean-François Fortier

No habrá excepción para los trabajadores de la construcción

Los trabajadores del sector construcción, que representan una gran parte de la clientela de este tipo de comercio, no serán tratados de forma excepcional.

La Asociación de la Construcción de Quebec, que agrupa 18 000 empresarios, pidió a sus miembros respetar la nueva medida.

De acuerdo con la asociación, 10% de los trabajadores de este sector no están vacunados contra el COVID-19, lo que muestra un poco la imagen del total de la sociedad de Quebec.

La situación en Quebec

Esta provincia canadiense reportó 16 hospitalizaciones adicionales este lunes, así como 52 fallecimientos por coronavirus. A través de pruebas tipo PCR se reportaron 2807 nuevos casos.

Luego de una caída durante cuatro días, el número de hospitalizaciones tuvo un ligero aumento en las últimas 24 horas. Hay en estos momentos 3299 personas hospitalizadas en Quebec por COVID-19, de las cuales 263 se encuentran en terapia intensiva, un descenso de 10 respecto al domingo.

El total de personas fallecidas en Quebec por coronavirus se elevó a 12 851. En una semana fallecieron 508 personas y en lo que va de año han fallecido un total de 1082.

De acuerdo con datos del ministerio de Salud y de Servicios Sociales, 89,7% de las personas que han fallecido por COVID tenían más de 70 años.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.