Cuatro personas fueron halladas muertas en la frontera entre Manitoba y EE. UU.

"Lo que estoy por decir va a ser difícil para muchas personas", dijo la comisionada asistente de la RCMP Manitoba, Jane MacLatchy, en una conferencia de prensa realizada el jueves.

"Es absolutamente una tragedia", comentó.

La funcionaria informó que fueron hallados los cuerpos de un hombre, una mujer, un joven adolescente y un bebé. Se cree que murieron por estar expuestos a frío extremo mientras trataban de cruzar por la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

Justo antes de las 9:30 am del miércoles, los miembros de la RCMP fueron alertados que habían aprehendido a un grupo que cruzó desde Estados Unidos a Canadá, cerca del pueblo de Emerson.

Las autoridades estadounidenses dijeron que uno de los adultos capturados tenía cosas de bebé, pero que no había ningún bebé con ellos.

Fue en ese momento que comenzó la búsqueda de las personas, en ambos lados de la frontera.

Los cuerpos fueron hallados cerca de la 1:30 pm en la parte canadiense de la frontera, a unos 10 km del este de Emerson, y entre 9 y 12 metros de la frontera.

En estos momentos se está realizando el trabajo para identificar a las personas, sus nombres, edades y nacionalidades. Se realizarán autopsias para confirmar la causa exacta de la muerte.

"Estamos muy preocupados de que este intento de cruzar pueda haber sido facilitado de alguna manera y que estas personas, incluido un bebé, se hayan quedado solos cuando el clima rondaba los -35 grados C [con la sensación térmica]”, dijo la oficial del RCMP.

"Estas víctimas se enfrentaron no solo al clima frío, sino también a campos interminables, grandes ventisqueros y oscuridad total".

La RCMP aún no sabe cómo llegaron las personas a Emerson en primer lugar, pero los investigadores analizarán todos los aspectos de sus muertes, dijo MacLatchy.

Sus oficiales están trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

El jueves, la RCMP informó que terminaron la búsqueda y que no fueron halladas más personas.

"También tengo un mensaje para cualquiera que esté pensando en cruzar la frontera en Manitoba, ya sea hacia el sur o hacia el norte: simplemente no lo haga”, advirtió MacLatchy.

"No escuchen a nadie que les diga que puede llevarte a tu destino de forma segura. No pueden. Incluso con la ropa adecuada, no es un viaje posible. Sí entiendo que para algunos puede haber una gran necesidad de llegar a otro país, pero ese no es el camino”.

Detienen a una persona

Un hombre, originario de Florida, Estados Unidos, fue acusado de tráfico de personas tras la muerte de estas cuatro personas.

La oficina del fiscal federal para el distrito de Minnesota también emitió un comunicado el jueves por la tarde diciendo que Steve Shand, de 47 años, de Florida, fue arrestado y acusado de tráfico de personas en relación con el incidente.

Antes de que se descubrieran los cuerpos en Manitoba, los oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. detuvieron una camioneta de 15 pasajeros aproximadamente un kilómetro al sur de la frontera internacional en un área rural entre los puertos de entrada oficiales en Lancaster, Minnesota y Pembina.

Shand conducía con dos pasajeros que se determinó que eran ciudadanos extranjeros indocumentados de la India, declaró en el comunicado de prensa el fiscal federal interino, Charles J. Kovats.

Los oficiales también encontraron cajas de vasos de plástico, agua embotellada, jugo embotellado y refrigerios en la camioneta. Mientras Shand y los pasajeros eran llevados a la estación de la patrulla fronteriza en Dakota del Norte, la policía se encontró con cinco ciudadanos indios más al sur de la frontera, caminando en dirección al lugar donde arrestaron a Shand, según el comunicado.

Dijeron que habían cruzado la frontera esperando que alguien los recogiera y estimaron que habían estado caminando durante más de 11 horas.

Dos de ellos sufrieron heridas graves y fueron trasladados a un hospital, según el comunicado.

Una persona del grupo tenía una mochila que dijo que llevaba para una familia de cuatro que había estado con el grupo pero que se había separado durante la noche. La mochila contenía ropa de niños, un pañal, juguetes y algunos medicamentos para niños.

Los cuerpos han sido identificados tentativamente como esa familia de cuatro, según el comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Desde 2017, ha habido una serie de incidentes relacionados con solicitantes de asilo que cruzaron a Manitoba, poco después de que Donald Trump asumiera la presidencia.

Se creía que los cruces estaban motivados por las declaraciones de Trump de tomar medidas contra la inmigración ilegal e imponer deportaciones masivas. Eso provocó un temor generalizado entre los refugiados.

Esos incidentes han disminuido significativamente en los últimos años, dijo MacLatchy.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.