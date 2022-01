[Reportaje] Asociación empresarial latina en Canadá se reinventa en contexto pandémico

El banco de alimentos

Mamás que eran cabezas de hogar y que tenían un emprendimiento, con la pandemia no sabían ni siquiera qué darle de comer a sus hijos, dice Yadira Caro, encargada del recién creado banco de alimentos de ACOMM.

Yadira Caro, colombiana viviendo en Montreal desde el 2019, es la responsable del banco de alimentos de la ACOMM, creado para responder a la pandemia. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

Y fue así, que para responder a las nuevas exigencias de la vida pandémica, surgió la idea de proveer a las familias con alimentos y un lugar para reunirse de forma segura.

Empezamos de a poco porque es mucha responsabilidad. Es entregarle comida, no a la persona que viene a buscar la canasta, son familias completas, hay niños, abuelos, mujeres en embarazo. Entonces era importante hacerlo tranquilo, calmado pero firme. Empezamos con 30 canastas por semana, pasamos a 50 de un momento a otro, luego 80 y ahorita estamos en 120 a 150 por semana. Una cita de Yadira Caro

Ejemplo del tipo de canastas de productos básicos que se entregan dos veces por semana en los locales de la ACOMM. Foto: Cortesía: ACOMM

El café latino comunitario

El banco de alimentos generó otros cambios en la ACOMM. El hecho mismo de aumentar el ritmo de entrega de las canastas básicas hizo que más voluntarios se unieran al esfuerzo dando pie a otra necesidad.

Estaban allá afuera desde temprano, esperando el momento de ayudarnos y cuando les preguntaba ¿ustedes porque están afuera?, me decían: es que nos gusta venir antes para platicar, entre nosotros. Por eso decidimos abrir el café latino comunitario, va a ser ese punto de encuentro. Una cita de Irlanda Espinoza, presidenta de la ACOMM

Miembros de la ACOMM, en el momento de adquirir el local para el Café Latino Comunitario que abrirá sus puertas en 2022. Foto: Cortesía: ACOMM

La apertura del café latino comunitario está prevista para la primavera del 2022, en un nuevo local por el que "hemos trabajado muy duro", dicen al unisón las representantes de la alianza.

Según Irlanda Esponiza, este café quiere llenar un vacío para aquellas personas que no tienen tiempo o conocimientos para prepararse una comida sana y equilibrada, que no tienen acceso a una cocina o que no pueden acceder a una canasta de productos básicos del banco de alimentos de la ACOMM.

En el momento de firmar el contrato del nuevo local, en el corazón del barrio latino de Montreal. Foto: Cortesía ACOMM

Estudiantes internacionales

Uno de los aspectos en los que la ACOMM ha puesto mucho énfasis desde su fundación en 2016 es la ayuda a los estudiantes que quieren tener una primera experiencia de estudios en Montreal.

La vicepresidenta de la ACOMM, Grecia Gutiérrez, cree que venir a estudiar a Canadá como estudiante internacional es una inversión y hasta casi un renacimiento.

No siempre funciona, como cualquier negocio. Nos enfocamos en alumnos que conociendo el francés, desean estudiar una técnica. Eso después les otorga un permiso de trabajo y que luego, les permite pedir la residencia permanente. Les damos todo el apoyo posible. Protegemos a los estudiantes y los informamos de las ventajas de venirse a Canadá, no nada más del trauma del cambio de cultura. Me encanta porque siempre estoy como viendo recién nacidos. Una cita de Grecia Gutiérrez, responsable del departamento de estudiantes internacionales de ACOMM

Grecia Gutiérrez Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

La ACOMM ofrece un servicio gratuito y personalizado muy completo. Para cada uno de los 35 estudiantes internacionales por año, la alianza cuenta con un gran equipo de apoyo para la inscripción a la escuela, los seguros, las traducciones de documentación, consultación en inmigración, clases de francés, etc.

Los candidatos pueden contar hasta con una psicóloga y una trabajadora social que les ayuda con el proceso del cambio de vida, de la transformación, dice Grecia Gutiérrez, quien afirma que la mayoría de sus alumnos son parejas con niños pequeños.

Apoyo empresarial

Originalmente, la Alianza de Comercios Mexicanos de Montreal era, como su nombre lo dice, una asociacion de negocios creados, o en vías de ser creados, por residentes mexicanos de Montreal.

Hoy, el organismo sin fines de lucro va mucho más allá. Los cursos gratuitos de lanzamiento de empresas en colaboración con el Centro de servicios escolares Marguerite-Bourgeoys de Montreal, siguen siendo uno de sus servicios más importantes.

A partir del miércoles 16 de febrero, la ACOMM ofrece a los interesados un nuevo curso gratuito en línea de 12 semanas de duración sobre la creación de empresas. Foto: Página Facebook ACOMM / Cortesía

Sin embargo, todos los otros aspectos de la colaboración comunitaria y la atención más amplia de las necesidades de los empresarios, ha transformado su esencia.

Con el tiempo, nos dice Irlanda Espinoza, la ACOMM se fue ampliando y ofreciendo servicios a todas las comunidades.

Tenemos personas de Haití, de países árabes, del norte y del sur de África, hasta de Asia. Entonces no estamos limitados, obviamente también recibimos a quebequenses, sobre todo en servicios como el banco de alimentos o la ayuda gratuita para los impuestos. Una cita de Irlanda Espinoza, fundadora de la Asociación de Comercios Mexicanos de Montreal

Irlanda Espinoza, una de las tres fundadoras de la ACOMM. Las otras dos son su tía Grecia Gutiérrez y su madre, América Gutiérrez. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

Hoy, las puertas de ACOMM están abiertas para todo aquel que necesite de nuestro apoyo, concluye Irlanda Espinoza.

Pero los desafíos de la financiación siguen siendo grandes. Por su parte Yadira Caro, dice entre broma y broma, que no se nadie se opondría a que un angel pase y les ayude a mantener los servicios y los nuevos proyectos accesibles a todos y todas.

*En la foto principal de este reportaje, de izquierda a derecha en fila frontal: Grecia Gutierrez de Lara e Irlanda Espinoza Gutierrez, vice-presidenta y presidenta de ACOMM; Nataly Escobar Moreno, voluntaria; Adriana Aguirre Garzon, consejera estudiantil. Fila posterior: Gustavo Castaño Lora , voluntario; Yadira Caro Moreno, coordinadora de recursos humanos y banca de alimentos y Leonardo Hurtado Riano, técnico de redes informaticas y marketing .

