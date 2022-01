Niño de 9 años de Toronto se vuelve viral tras limpiar la nieve de sus vecinos

El niño, sin embargo, logró una forma de salir de casa, con pala en mano. Decidió limpiar toda la nieve que encontró en su camino, hasta que quedó completamente agotado.

"Creo que me gusta limpiar la nieve”, dijo al programa As It´s Happens. "Me gusta estar afuera cuando no tengo nada que hacer”.

Trozzolo no solo limpió la nieve del frente de su casa, sino también las escaleres y todo el pasillo. Pero también limpió la nieve de al menos tres vecinos.

"Vi que uno estaba viendo por la ventana”, dijo, aunque ninguno salió para darle las gracias.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ser un buen vecino

Su madre, Rachel DiSaia le explicó que no se trata de que le den las gracias. Solo quiere que su hijo sea un buen vecino.

Tratamos de ser parte de nuestra comunidad en la forma más útil posible , indicó DiSaia. Así que generalmente también limpio la nieve de nuestros vecinos. Cartera ha estado ayudándonos con eso durante los últimos inviernos, pero ya llegó a una edad en la que puede hacerlo solo”.

Lo aprecio mucho y hace una gran diferencia en esta calle”, agregó.

Algunas personas en el vecindario sí se dieron cuenta de lo que ocurría, luego de que los periodistas de CTV News se detuvieran para hablar con el niño de 9 años.

Trozzolo dijo que quedó tan cansado, que prefería estar en el colegio.

Luego de pasar horas en el frío y la nieve, el niño regresó a casa y se calentó con una taza de chocolate caliente, como cualquier otro niño.

Sobre los vecinos, dijo que no está esperando alguna muestra de agradecimiento, aunque cree que eventualmente lo harán.

Tal vez, en un momento, antes de que la nieve se derrita”, concluyó.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.