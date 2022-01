Trudeau: tratamiento antiviral no compensará la baja tasa de vacunación entre niños

Hablando con periodistas en la Colina Parlamentaria, Trudeau dijo que el Paxlovid -que estará disponible para un número limitado de adultos a partir de esta y la semana entrante- es una herramienta útil en la caja de herramientas, pero no compensará las estancadas tasas de vacunación entre los niños.

Para comenzar, Paxlovid estará disponible solo para los adultos, de 18 años o más, lo que significa que la mejor defensa de los niños sigue siendo la vacunación.

Salud Canadá aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, para los niños de 5 a 11 años, en noviembre de 2021, pero la cobertura de este grupo demográfico se ha quedado atrás en comparación con otros grupos.

Luego de dos meses de su aprobación, menos de la mitad de los niños elegibles en Canadá han obtenido su primera vacuna, una proporción que es 40 puntos porcentuales más baja que la primera dosis entre los adolescentes con edades entre 12 a 17 años (87,34%). En Ontario, fueron necesarias cuatro semanas para que 40% de los niños pequeños obtuvieran su primera vacuna. Los adolescentes alcanzaron ese hito en menos de un mes, de acuerdo con un análisis de los datos de vacunación en esta provincia canadiense.

La Agencia de Salud Püblica de Canadá dijo que solo 3,2% de los niños con edades entre 5 y 11 años habían sido completamente vacunados al pasado 8 de enero. Esta proporción es mejor a la reportada en otros países.

En Estados Unidos, por ejemplo, donde las tasas de vacunación son, en general, muchos más bajas, 19% de los niños de este grupo tienen dos dosis de la vacuna de Pfizer.

"Debemos hacer lo correcto"

"Sabemos que mientras se da el regreso a clases, los padres están preocupados por la salud de sus hijos , dijo Trudeau. La tasa de vacunación para aquellos con 5 a 11 años es muy baja en Canadá, lo que significa no solo que nuestros niños son más vulnerables, pero también toda la sociedad, maestros, padres, abuelos, trabajadores del sector salud. Debemos hacer lo que es correcto”.

Con sistemas inmunológicos mejor equipados para combatir el virus, los niños se han librado en gran medida de la peor parte del COVID-19.

Pero con la variante ómicron ahora como la cepa dominante en circulación, ha habido un aumento pequeño, pero preocupante, en la cantidad de niños hospitalizados por COVID-19.

Los bebés menores de un año tienen siete veces más probabilidades de ser hospitalizados que los niños mayores, según los datos de la Salud Pública, aunque las admisiones hospitalarias entre esta cohorte siguen siendo bajas en general.

Aproximadamente 1% de los niños que contraen COVID-19 serán hospitalizados. En la primera semana de este mes, hubo 22 662 nuevas infecciones en todo el país en niños de 0 a 11 años, lo que significa que hasta 226 niños infectados entre el 2 y el 8 de enero pueden necesitar atención hospitalaria.

Adultos necesitan mejorar su juego, dice Tam

Para proteger a los bebés y niños más pequeños que no pueden ser vacunados, la doctora Theresa Tam, directora de Salud Pública de Canadá, dijo que todas las personas elegibles para recibir una vacuna, especialmente los niños mayores, deben vacunarse para crear un capullo protector .

"Afortunadamente, entre los niños sigue habiendo bajas tasas de ingreso en cuidados intensivos. Sin embargo, si mantenemos las tasas de infección lo más bajas posible, podemos reducir las enfermedades más graves entre los niños", aseguró Tam.

"Para proteger a los niños más pequeños, especialmente porque no son elegibles para las vacunas, los adultos que los rodean y sus tutores deben mejorar su juego".

"La vacunación durante el embarazo también es importante", aseveró Tam, "porque la investigación muestra que desencadena el desarrollo de anticuerpos protectores que pueden transmitirse a los bebés".

Mientras tanto, más de 6,5 millones de canadienses elegibles aún no están completamente vacunados. Esa brecha deja un sistema hospitalario -ya colapsado- vulnerable a un aumento de pacientes no vacunados que necesitan atención. Los datos oficiales sugieren que las personas no vacunadas tienen 19 veces más probabilidades de ser hospitalizadas con COVID-19 que las personas completamente vacunadas.

Trudeau dijo que estos reticentes a la vacuna no deberían ser tímidos a la hora de recibir una primera dosis tan tarde en la campaña de inmunización.

Las enfermeras estarán felices de darle la bienvenida. Preferirían darle una vacuna que intubarlo en la unidad de cuidados intensivos , advirtió Trudeau.

Si bien la Salud Pública ha dicho que ómicron es probablemente menos grave que las variantes anteriores (el riesgo de hospitalización es menor que con la variante delta, por ejemplo), la gran cantidad de nuevas infecciones significa que más personas serán susceptibles a resultados graves.

Para reducir las hospitalizaciones, Trudeau dijo que se implementarán 150 000 ciclos del tratamiento Paxvloid de Pfizer desde ahora hasta fines de marzo.

Este medicamento representa un tratamiento antiviral oral administrado en forma de píldora. Pfizer informó en noviembre que Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte en 89 % en comparación con un placebo en adultos de alto riesgo no hospitalizados con COVID-19.

"Esta será una herramienta poderosa para continuar evitando que las personas se enfermen gravemente. Pero debe usarse correctamente y no es un reemplazo para vacunarse, usar máscaras, mantenerse a salvo y mantener la distancia. Es solo una capa adicional ". dijo Trudeau.

No hay excusa. La gente debe vacunarse. Así es como saldremos de esto .

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.