[Reportaje] Dos músicos canadienses encuentran inspiración en sus orígenes latinos

Herencia Latinoamericana

Originaria de Perú y de Quebec, Alexandra Moreno vive en Vancouver desde 2019. Comenzó a componer canciones en 2017, tras un viaje a Perú adonde Alexandra volvió para seguir los pasos de su padre fallecido.

Para esta joven compositora e intérprete, su herencia latinoamericana influye mucho en su música y aunque no se escucha, se siente a través de su búsqueda de identidad.

Mi herencia no está tanto en los sonidos, pero más bien en la necesidad de volver a conectar con una cultura que no conocía realmente. Esto es lo que inspiró varias canciones y, entre otras cosas, mi proceso creativo. Es así como me influye, al querer redescubrir esa cultura. Y tuve la oportunidad de hacerlo en los dos últimos años. Y me sentí inspirada. Incluso sólo en cuanto al sentido de la vida. Una cita de Alexandra Moreno

Alexandra Moreno dice estar muy agradecida por haber encontrado por fin la herencia latinoamericana que echaba de menos. Foto: Cortesía Indie Montréal / Marie-Claude Brault

Por su parte, Joh Rivera, cree que la esencia de su música viene de su padre, también peruano.

Cuando era niño, mi padre ponía música todo el tiempo: en el coche, en la casa, y cantaba los grandes clásicos latinos. La música forma parte de mi cultura. Con los latinos, la música es realmente cultural. Mi familia no es una familia musical, soy el único artista, pero todos tienen una esencia musical. Una cita de Jon Rivera

Jon Rivera cuenta que en su casa, como en la mayoría de las familias latinas, todo el mundo tiene que bailar. Siempre es como una gran fiesta musical, dice. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

Primero lo primero

Otro aspecto que conecta directamente al padre de Jon con su padre es el título de su primer álbum que saldrá al mercado en marzo de este 2022. First things first, que podemos traducir por "primero lo primero", es también lo que su padre le decía cada mañana al comenzar el día.

Cuando empecé a trabajar en el álbum, realmente quería incorporar algo que experimenté con mi padre. Trabajo con él, en su negocio de acero inoxidable, y cada día me mira y me dice First things first . Me gusta mucho esa frase, porque es como una declaración, una filosofía. Cuando lo dices, significa que tienes un objetivo y que debes concentrarte en él. Es como un punto de partida: primero lo primero. Una cita de Jon Rivera

Jon Rivera y su padre. Foto: Cortesía de Jon Rivera

Principales inspiraciones

Nacida en la región de Valcourt, Quebec, Alexandra ha dicho en varias ocasiones que de joven la naturaleza la parecía vacía, aburrida casi. Sin embargo, con el paso del tiempo, la naturaleza es una de sus grandes inspiraciones.

Es un poco trillado, pero es así. Siempre que estoy al aire libre, ya sea cerca del agua, en el bosque o simplemente montando en bicicleta o paseando en auto por ahí, es en esos momentos que la inspiración me llega. Y casi todas mis canciones nacieron cerca de la naturaleza. Hay algo en el hecho de respirar el aire fresco y poder maravillarse con los paisajes que es muy inspirador. Una cita de Alexandra Moreno

Por lo contraro, en el caso de Jon Rivera, la inspiración es más urbana.

Nos criamos aquí en Montreal, en el barrio Saint-Léonard. Y a mi lo que me inspira son las historias de donde vengo, la esencia de Montreal. Cosas que hemos vivido, historias de amor, historias de jóvenes de mi barrio que se pierden. Sólo son experiencias y anécdotas, cosas que veo, que observo, que vivo. Una cita de Jon Rivera

El joven compositor e intérprete confiesa que al principio no sabía exactamente lo que quería decir con su música. Pero poco a poco se dio cuenta que tenía muchas historias escritas y que era momento de hacer algo con ellas.

Compartir a través de la música

Ampliar imagen (nueva ventana) Aunque proponen música muy diferente, ambos cuentan historias de amor y de emociones, vivencias humanas que compartimos todos. Foto: Cortesía de los artistas / Marie-Claude Brault

Tanto Alexandra Moreno como Jon Rivera dan una importancia muy grande al hecho de compartir sus creaciones musicales con los demás.

Mi último álbum temp•e•rance nació de una ruptura amorosa. Yo diría que con mi música quiero transmitir son emociones. Quiero que la gente sienta algo en su cuerpo cuando escuche mi música. No importa lo que sea, en realidad. Creo que todos podemos dar un significado diferente a las canciones. Entonces, al final depende de nosotros, así que, si puedo hacer que la gente sienta algo, estaré muy contenta. Una cita de Alexandra Moreno

Para Jon Rivera, el deseo es similar. Ultimadamente, lo que quiere es que el disco salga y que viaje para que llegue a un público amplio.

Quiero que la música le hable a los demás, a los jóvenes y también a otros músicos. Me gustaría que mi mensaje llegaran a la gente y que los toque, especialmente a los jóvenes, a la gente como yo. Y después, me gustaría colaborar con más productores, compositores, autores de canciones. Una cita de Jon Rivera

El álbum de Jon Rivera First Things First está previsto para el mes de marzo 2022, mientras tanto 2 simples Americana y Last Winter ya están disponibles y un tercero Hit the Lights lo estará el 28 de enero, en sus redes sociales (nueva ventana).

El disco temp•e•rance de Alexandra Moreno salió al público el 12 de noviembre pasado. El album contiene una canción que la joven música le dedica a su padre, Papa m'entends-tu? (¿Me escuchas papá?). Todos los detalles enla página web de la artista (nueva ventana).

