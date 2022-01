Terranova y Labrador: denuncian texto escolar considerado racista

Fue un padre, preocupado, quien compartió la lección con CBC. En ésta se le pide a los estudiantes de una escuela secundaria angloparlante, en Saint Jean, que proporcionen dos razones por las que los inmigrantes y refugiados deben ser admitidos en Canadá y dos razones por las que no.

En el libro de ejercicios también se ofrecen argumentos sugeridos, por ejemplo: Canadá es un país grande con suficiente espacio para más personas y los inmigrantes tienen nuevas ideas y habilidades.

La profesora de trabajo social de la Universidad Memorial, Dolores Munning, está preocupada por los argumentos ofrecidos en contra de la inmigración y cita ejemplos como: pueden quitarle trabajo a los residentes canadienses y "algunos inmigrantes ejercen presión sobre los programas de inmigración, bienestar social y servicios .

Además, la especialista considera realmente preocupante la siguiente premisa: la cambiante composición étnica del país aumentará las tensiones raciales en Canadá .

"Es impactante que una junta escolar tenga un libro como este. Me pregunto quién revisa el contenido académico al que están expuestos los estudiantes", dijo Mullings, quien agregó que no entiende cómo se les puede pedir a los estudiantes que consuman contenido y reflexionen sobre cómo se discrimina a ciertos grupos.

La tarea escolar fue seleccionada de un libro llamado Canadian Identity (Identidad Canadiense), publicado en 2011 por la editorial Nelson Education, dentro del plan de estudios sociales para estudiantes en Terranova y Labrador.

Mulling cree que esta tarea podría tener consecuencias devastadoras para algunos padres y estudiantes que han emigrado a la provincia, especialmente porque estos comentarios van en contra de los esfuerzos de inmigración del gobierno provincial.

De enero a noviembre de 2021, la provincia recibió a 1 645 inmigrantes, incluidos 406 refugiados, la mitad de los cuales provienen de Afganistán. El gobierno anunció en la primavera que gastaría $8 millones anuales para cumplir con sus objetivos de inmigración de 5100 inmigrantes por año para 2026.

Según el primer ministro Andrew Furey, el futuro económico de la provincia depende de esta afluencia de personas ya que la demografía provincial está en crisis.

Mientras tanto, el ministro de Educación de esta provincia canadiense, Tom Osborne, revisó el contenido controvertido y admitió que el plan de estudios necesita una actualización.

"Me sorprendió y me decepcionó. Queremos que las personas se sientan bienvenidas, especialmente los estudiantes en nuestras aulas. No queremos que se pregunten si pertenecen o no a las aulas", exclamó

El ministro destaca el hecho de que los inmigrantes son buscados por los empleadores en la provincia y que la idea de que pueden quitarle trabajos a los canadienses es equivocada.

Osborne asegura que su departamento está evaluando si es necesario reemplazar el texto.

Pero según la portavoz de la Coalición contra el Racismo de Terranova y Labrador, Maria Dussan, el departamento no está trabajando suficientemente rápido. Cree que la provincia debería usar un marco de evaluación contra el racismo para guiar todas las decisiones sobre el plan de estudios escolar.

Una representante de la editorial Nelson Education, Lenore Brooks, reconoce que la empresa trabajó en el diseño del texto en 2011, pero agrega que tal ejercicio probablemente no estaría incluido en una edición actual.

Agrega que la compañía está desarrollando una herramienta educativa de aprendizaje electrónico que permite actualizaciones más rápidas.

Beneficios de los nuevos inmigrantes a la provincia

Mullings dijo que la gente debería recordar que esencialmente todos, excepto las personas con ascendencia indígena, emigraron a Canadá. Quiere que los recién llegados sepan que son miembros bienvenidos y valiosos de la sociedad.

Están contribuyendo a la economía, están trabajando, haciendo trabajos que muchos habitantes de Terranova y Labrador no quieren. Van a la escuela, se ofrecen como voluntarios , asegura. Están contribuyendo en más de un sentido. ¿Qué más quieres de tus ciudadanos?

