La cantante Kathia Rock repasa el "Ô Canada" en nuevo tema

El tema fue lanzado el viernes y fue bautizado Terre de nos aïeux. La canción aparecerá en su primer álbum, cuyo lanzamiento está previsto para mayo de este año.

Terre de nos aïeuxhace referencia al himno nacional de Canadá, con el objetivo de hacer un vínculo entre la historia de los indígenas y la historia de Canadá. Rock escribió las letras solo en innu-aimun, pero pidió la pluma de la autora y compositora Louise Poirier para llevar la canción al francés.

Mientras no nos escuchen, encontraremos formas de hablar sobre las realidades indígenas Una cita de Kathia Rock

Quería tener una canción que contara un poco de los hechos de la historia, pero no en un tono acusatorio. Solo quería dejar las cosas claras diciendo las cosas como son”, explicó la cantante innu en una entrevista con Espacios Indígenas, de Radio-Canada.

Incluso si nuestra historia no siempre es obvia, la pequeña Kathia dentro de mí siempre defenderá a sus hermanas y las historias que merecen ser contadas”, agregó.

El videoclip, que salió el viernes, fue grabado en la Côte-Nord, un lugar de alta importancia para la artista, quien es originaria de Uashat mak Mani-utenam, cerca de Sept-Îles, en Quebec. En éste, la cantante usa un vestido rojo confeccionado especialmente para la grabación, en honor a las mujeres y a las niñas indígenas desaparecidas y asesinadas.

Las mujeres importantes de su familia y de su comunidad se presentan en este video, que encarna la cultura innu, la felicidad de vivir y la benevolencia que permanece, a pesar de todos los momentos oscuros de la historia que cuenta la canción.

"Quería ver a mi madre, a mis tías, a mi familia, que siempre han estado ahí para mí, que siempre me han animado, apoyado y escuchado. Realmente me ayudaron a superar las etapas de creación de mi álbum durante los últimos cuatro años", dijo Rock en una entrevista en el programa de radio Bonjour la Côte.

Kathia Rock es una presentación en el Gala de Reconocimiento de Turismo Indígena de Quebec. Foto: Radio-Canada / Delphine Jung

Por respeto a las personas mayores, a quienes cuida al máximo, la artista se aseguró de consultarles sobre la distribución de este video que expone ciertos elementos y ciertas creencias de la cultura Innu.

"No soy muy política , aseguró Kathia Rock sonriendo, así que las otras canciones del disco no serán de eso, no quiero entrar en eso”.

Narradora durante muchos años, ha recopilado muchas historias de personas mayores en su comunidad y son estas historias las que quiere compartir en el álbum que se lanzará en primavera.

Cuando tuve esta epifanía, todo quedó claro, quiero dejar un legado para las generaciones futuras. El de mantener viva mi lengua a través de la historia de mi abuelo y los mayores para mantener un sentido de pertenencia gracias a la belleza de nuestra cultura , agregó la cantautora.

"Soy innu, soy mujer y me digo si hay un pequeño grano que puedo poner en el suelo es éste. Tal vez en 100 años ayude a las próximas generaciones a salvar esta cultura y estas historias que quedan de generación en generación y por milenios”, aseveró.

Los otros temas del álbum serán en innu-aimun y representan el cúmulo de 25 años de trabajo. En colaboración con Jean-Frédéic Messier y el director François Lalonde, Kathia Rock escogió las canciones entre todas las que ha escrito a lo largo de su vida.

Todas las estrellas se han alineado para que todo lo que esta artista encarna a través de su música, sus historias, su rol de esposa y madre sea entregado a través de este disco. Una de esas estrellas es Nikamo Musik, el nuevo sello discográfico del rapero Samian.

En una entrevista en el programa de radio Kuei! Kwe! el rapero mencionó que ésta es la belleza del proyecto Nikamo Musik; se convierte en una plataforma para ayudar a artistas como Kathia Rock, que han existido durante tantos años, pero que no necesariamente tienen el conocimiento para poner un álbum en el mercado.

"Es un gran regalo tener a Samian a mi lado, por varias razones. como lo haría un hermano mayor para su hermanita, [él] me explica cada paso que me permite depositar mi arte en las diferentes plataformas para que esté disponible”, concluyó.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.