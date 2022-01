27 000 kg de papas de la Isla del Príncipe Eduardo para ayudar a necesitados en Montreal

Mac Watson, quien vive en Montreal y creció en una comunidad en las afueras de la ciudad, ha sido un gran apoyo para el organismo Welcome Hall Mission. Este grupo trabaja para dar alimentos y apoyo a los ciudadanos más vulnerables de la ciudad.

Watson explicó que cuando escuchó sobre la prohibición de exportación de las papas de la isla, entendió que muchas de éstas terminarían como desecho. Fue entonces cuando creó un plan para comprar directamente papas de la Isla del Príncipe Eduardo, para enviarlas posteriormente a Montreal.

Pensé que era una situación en la que todos ganan , dijo Watson, quien le regaló a la Welcome Hall Mission $15 000 en acciones para comprar 27 000 kilogramos de papas y transportarlas a Montreal. El organismo tendrá las papas para alimentar a los más necesitados en lugar de que éstas terminen en desechos”.

Para lograr su plan, Watson se acercó al organismo y luego contactó a un amigo con raíces en la Isla del Príncipe Eduardo: el exsenador Mike Duffy, quien finalmente le ayudó a ponerse en contacto con la P.E.I. Potato Board. Esta organización fue quien finalmente le ayudó a arreglar todo para el cargamento.

Para la Welcome Hall Mission, la donación es única, pues no solo ayudará a alimentar a sus clientes, sino también a los productores de la isla.

No nos gusta ver que los agricultores no sean compensados ​​por el trabajo que han realizado, y ciertamente no nos gusta ver que los alimentos se depositen en un vertedero , dijo Sam Watts, director ejecutivo del grupo.

No me hago ilusiones de que hayamos resuelto el problema de las papas: un camión lleno de papas son papas pequeñas , dijo Watts. Pero al menos es un esfuerzo. Y lo que esperamos, y creo que lo que nuestro donante también espera, es que esto brinde a otras personas la inspiración que necesitarán para realizar acciones similares .

Y eso es lo que precisamente Watson quisiera ver. Su donación ha logrado titulares y espera ver que otras personas en todo Canadá también den un paso adelante y ayuden a los productores de la Isla del Príncipe Eduardo.

Tengo un par de amigos que ya me han llamado y me han dicho que quieren hacer algo como esto. Una cita de Mac Watson.

Así que tal vez obtengamos unos cientos de camiones cargados de PEI, esperemos que así sea de todos modos. Le muestra al gobierno que no tiene que hacer todo; podemos hacer nuestra parte , concluyó.

¿Por qué la prohibición?

En diciembre de 2021 se conoció que el gobierno federal de Canadá desembolsaría 28 millones de dólares para ayudar a los agricultores de la Isla del Príncipe Eduardo a lidiar con un creciente excedente de papas mientras continúa la prohibición de exportación a los Estados Unidos.

Esto ocurrió luego de que Canadá suspendiera todos los envíos de papas frescas de la Isla del Príncipe Eduardo a los Estados Unidos el 22 de noviembre de 2021, después de que se descubriera la verruga fúngica de la papa en dos campos de la provincia.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.