Niños pequeños en Ontario regresan a las aulas, pero muchos aún no han sido vacunados

La tasa de inmunización de la provincia para los niños con edades entre 5 y 11 años se ha mantenido en 45%. No se sabe exactamente el porqué. En Canadá, este grupo demográfico puede recibir la vacuna contra el coronavirus desde finales de noviembre de 2021.

Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias es la posibilidad de que la vacunación haya alcanzado su punto máximo. Marisa Cicero, trabajadora social y miembro de la Mesa de Vacunación de Niños de Ontario, no está sorprendida por el estancamiento en la inoculación de los pequeños.

Nos hemos estancado durante las últimas tres semanas, más o menos. La cantidad de dosis administradas para este grupo de edad ha ido disminuyendo, y eso es algo que realmente queremos que cambie en los próximos días , dijo Cicero.

Las autoridades dicen estar preocupadas de que haya padres que estén dudosos de vacunar a sus hijos debido a los reportes de que la variante ómicron es menos potente que otras variantes, además de que los contagios en personas completamente vacunadas dan la impresión de que las vacunas no están funcionando.

No vacunados pero no antivacunas

Monique Findlayter no está vacunada. Tampoco su hija. Explicó a CBC News que no es una antivacuna y que no tiene problemas con otras que han estado en el mercado por mucho más tiempo. Pero reconoció que está preocupada por los potenciales efectos secundarios de las vacunas contra el COVID.

"Elegí no vacunarme porque siento que no se han realizado suficientes estudios sobre esta vacuna. Tengo que pensar en cuáles son los efectos secundarios para mi hija de seis años , dijo Findlayter en una entrevista. No estoy cómoda”.

Todas las vacunas contra el COVID-19 han superado pruebas clínicas y han sido administradas a millones de personas en todo el mundo. Aunque efectivamente pueden generar efectos secundarios, los especialistas insisten en que estos son muy raros y en que son seguras.

Pero Findlayter también cuestiona la efectividad de las vacunas, destacando los niveles récord de infecciones y de hospitalizaciones, así como el regreso de las restricciones sanitarias, pese a que 90% de los adultos de Ontario están vacunados.

"Si hubiésemos progresado y todo siguiera abierto, entonces tal vez diría: '¿Sabes qué? Recibiré la primera dosis y veremos cómo va'. Pero cuando volvemos al punto de partida y estamos en el mismo lugar que estábamos hace un año, no tengo fe en esta vacuna".

Las vacunas y ómicron

Las restricciones sanitarias volvieron a Ontario, así como un elevado número de casos diarios y hospitalizaciones, pero la cantidad de personas que están siendo atendidas en las unidades de cuidado intensivo es menor a la que había en abril de 2021. Muchos expertos argumentan que esto está ocurriendo gracias a las vacunas, que aún no habían sido administradas masivamente en la primavera pasada.

"Es cierto que la gran mayoría de los niños infectados con ómicron tienen síntomas muy leves y algunos pueden ser asintomáticos. Pero dicho esto, la vacunación protege contra la hospitalización y los resultados graves de la variante”, explicó Karen Born, profesora de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana de la Universidad de Toronto.

En la campaña de vacunación para los niños pequeños, las autoridades de salud pública deben enfocarse en los padres. Para algunos ciudadanos, incluso comunidades, el problema es la falta de confianza en la ciencia y en los proveedores de cuidados de salud, dijo Born.

Hay una serie de estrategias diferentes que se están adaptando a varias comunidades en Ontario para tratar de generar esa confianza y reducir esa vacilación , indicó.

Algunas de esas estrategias incluyen el trabajar directamente con líderes comunitarios para organizar clínicas de vacunación locales, que respondan a necesidades y preocupaciones específicas.

Las escuelas de Ontario reabrirán sus puertas el lunes 17 de enero, pero la tasa de vacunación entre los más pequeños es también una preocupación para Lindsay Richardson, madre de dos niños y quien está embarazada en estos momentos.

Su hijo de 8 años ya fue vacunado, pero su hija, quien cumple 5 años en abril, aún no ha podido ser vacunada. Volverá al preescolar sin la protección que ofrecen las vacunas.

No se trata de si mis hijos contraerán COVID, es una cuestión de cuándo. Y quiero asegurarme de que cuando lo contraigan, ambos hayan recibido la doble vacuna , dijo Richardson.

Quiero que esté doblemente vacunada antes de que recibamos al bebé en casa , agregó.

