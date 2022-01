Quebec impondrá a los no vacunados "una contribución para la salud"

Quebec está analizando el monto que las personas no vacunadas deberán dar como "contribución al sector salud". La idea es que aquellos que no hayan recibido su primera vacuna contra el COVID-19 hagan un contribución al sistema de salud, pero no se ha definido aún la cantidad a pagar, de acuerdo con la información que dio este martes el primer ministro provincial, François Legault.