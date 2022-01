I- Régimen político canadiense

La primera de esas colonias británicas, Canadá unido, estaba dividida en dos partes: el Alto Canadá (que hoy es la provincia de Ontario) y el Bajo Canadá (que hoy se conoce como la provincia de Quebec).

El AANB estableció que Canadá es una monarquía constitucional que tiene como soberano al monarca del Reino Unido que, actualmente, es la reina Isabel II.

Canadá es una federación, es decir que los poderes están repartidos entre un gobierno central (llamado gobierno federal) y 10 gobiernos provinciales: Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo y Terranova y Labrador.

Mientras los poderes del gobierno federal y de los gobiernos provinciales están escritos en la constitución, las competencias de los territorios (Yukón, Territorios del Noroeste y Nunavut) son atribuidas por el gobierno federal y no están inscritas en el Acta de América del Norte Británica.

La reina Isabel II es la jefa de Estado de Canadá.

Firma de la Constitución canadiense por la Reina Isabel II en Ottawa el 17 de abril de 1982, en presencia del primer ministro Pierre Elliott Trudeau. Foto: La Presse canadienne / Ron Poling

En el pasado, la Constitución canadiense sólo podía ser modificada por el soberano británico (o la soberana). En 1982, luego de un acuerdo entre el gobierno federal y nueve provincias, Canadá repatrió su Constitución, es decir que el país se dotó de mecanismos para modificar, él mismo, su carta fundamental. La provincia de Quebec no firmó el acuerdo que permitió repatriar la Constitución al considerar, entre otras cosas, que la misma no le daba un estatus constitucional particular.

Además, desde 1982, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades está inscrita en la Constitución. A pesar de esas modificaciones, Canadá sigue siendo una monarquía constitucional y la reina del Reino Unido, Isabel II, sigue siendo la reina de Canadá.

El sistema gubernamental canadiense está inspirado en el parlamentarismo británico y depende, antes que nada, de la tradición. El Parlamento federal está compuesto por dos cámaras:

La Cámara de los Comunes (cámara baja), que reúne a 338 diputados elegidos.

El Senado (cámara alta), que tiene 105 miembros, nombrados por el primer ministro, que representan todas las regiones del país.

Un Senado menos partidista y más independiente

En diciembre de 2015, el gobierno de Trudeau estableció un nuevo órgano independiente y no partidista para asesorar al Primer Ministro sobre los nombramientos en el Senado. Este comité asesor hace recomendaciones basadas en el mérito en la elección de quién debe ser nombrado para el Senado.w

¿QUIÉN DIRIGE CANADÁ?

Mary Simon es la actual Gobernadora General de Canadá. Representa a la reina Isabel II. Foto: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Constitucionalmente, el jefe de Estado de Canadá es la reina Isabel II quien está representada por un gobernador general a nivel federal y por 10 vicegobernadores, uno por provincia.

Cada uno de los tres territorios tiene un comisario que representa a la Reina. Su función es principalmente ceremonial.

El gobernador general, o su representante, otorga el consentimiento real a los proyectos de ley aprobados en el Parlamento.

Convoca y disuelve el Parlamento; lee el discurso del trono; firma algunos documentos de Estado y preside algunas ceremonias de juramento.

EL PODER LEGISLATIVO

Justin Trudeau es el primer ministro de Canadá Foto: La Presse canadienne / Justin Tang

Canadá también es una democracia parlamentaria. Los diputados, reunidos en la Cámara de los Comunes, ostentan el poder legislativo: hacen y votan las leyes. Ellos debaten en la Cámara los proyectos de ley, participan en los comités para estudiar con más profundidad los proyectos de leyes, proponen enmiendas y los adoptan o rechazan.

Aunque los proyectos de ley son presentados, habitualmente, por los diputados del partido de gobierno, los diputados de la oposición también pueden hacerlo en su propio nombre.

El Senado también contribuye en el proceso legislativo adoptando los proyectos de ley votados por la Cámara de los Comunes antes de que sean enviados a la sanción real. La cámara baja envía al Senado los proyectos de ley aprobados por los diputados y los senadores pueden rechazarlos, aunque eso no pasa muy seguido, y/o enmendarlos.

El Senado también tiene el poder de presentar proyectos de ley siempre y cuando no tengan ninguna incidencia financiera, es decir, que no requieran ningún gasto público.

EL PODER EJECUTIVO

En Canadá, el gabinete o consejo de ministros ostenta el poder ejecutivo. Su función es establecer las políticas del gobierno en curso y administrar el Estado de conformidad con las leyes votadas por el poder legislativo.

El jefe del ejecutivo es el primer ministro. En virtud de una tradición parlamentaria, el primer ministro de Canadá es el jefe del partido político que obtuvo el mayor número de escaños en la Cámara de los Comunes.

El primer ministro nombra a los ministros, los senadores, los vicegobernadores de las provincias, los jueces de la Corte Suprema de Canadá. Además, es quien escoge el momento de disolver el Parlamento, la convocatoria a elecciones y la fecha del escrutinio.

Salvo algunas raras excepciones, los ministros son escogidos entre los diputados. En otros países, como Estados Unidos, la Constitución prohíbe formalmente que los parlamentarios elegidos sean nombrados como ministros.

¿QUÉ ES LA OPOSICIÓN?

El líder del Partido Conservador de Canadá (PCC), Erin O'Toole, es el actual líder de la oposición. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Según la tradición, el partido que queda en el segundo lugar, por el número de diputados elegidos, se convierte en la oposición oficial y su jefe se convierte en el jefe de la oposición.

Para tener el estatus de partido oficial en la Cámara de los Comunes y obtener fondos de investigación, un partido tiene que elegir, al menos, 12 diputados.

Durante cada ejercicio financiero, algunas jornadas son designadas para que la oposición pueda realizar debates sobre temas escogidos por ella.

La oposición también puede aprovechar esas jornadas para pedir un voto en la Cámara sobre un tema de su escogimiento. Sin embargo, es el partido de gobierno el que decide sobre las jornadas que se le otorgan a la oposición.

GOBIERNO MAYORITARIO O MINORITARIO

La Cámara de los Comunes en 1941 Foto: La Presse canadienne

La tradición parlamentaria estipula que el partido que logra elegir el mayor número de diputados forma el gobierno. Si una formación política obtiene más de la mitad de los escaños de la Cámara de los Comunes, se hablará de un gobierno mayoritario porque ostenta el control de la misma.

Sin embargo, si un partido político obtiene el mayor número de escaños pero esa cifra es inferior a la mitad de escaños de la Cámara de Diputados, podría formar un gobierno minoritario. En este caso, los diputados de la oposición serían más numerosos y podrían bloquear la adopción de los proyectos de ley presentados por el gobierno e incluso derrocarlo cuando se trate de votos relacionados con temas fundamentales como el presupuesto.

Para gobernar, el partido que se encuentre en el poder debe contar con el apoyo de la Cámara de Diputados. En el caso de un gobierno minoritario, la oposición puede intentar retirarle su confianza presentando una moción de desconfianza . Si la propuesta obtiene la mayoría de los votos de los diputados, el gobierno es derrocado.

Cuando cae el gobierno, también se disuelve la Cámara de los Comunes y se convoca a elecciones.

Un partido minoritario puede aliarse a otro partido representado en la Cámara para lograr la mayoría absoluta. En ese caso, la alianza puede ser esporádica (puntual o temporal) como sucedió, en el 2005, con el Partido Liberal de Canadá y el Nuevo Partido Democrático. También puede hacerse una alianza formal (a largo plazo) que permite al partido aliado obtener puestos y representación en el seno del gobierno.

Si un partido obtiene el derecho de formar un nuevo gobierno pero no logra elegir diputados en todas las provincias, la costumbre permite al primer ministro nombrar como ministros a los senadores que representan a esas provincias. Así sucedió en 1979 y 1980 durante los gobiernos de Joe Clark y Pierre Elliot Trudeau, respectivamente.

Los senadores ministros no pueden hacer parte de la Cámara de los Comunes pero pueden pertenecer al gabinete gubernamental y al comité de prioridades.

El primer ministro también puede nombrar a una persona no elegida como ministro pero debe hacerlo elegir lo más pronto posible organizando una elección parcial en una circunscripción. Si el candidato pierde los comicios, debe renunciar a su puesto de ministro.