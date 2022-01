Columbia Británica: estudio detalla discriminación en asuntos legales de inmigrantes

La Asociación Intercultural del área metropolitana de Victoria fue la organización que pidió el estudio, que está basado en entrevistas profundas con 20 inmigrantes, sobre sus experiencias al navegar por las legalidades del empleo, la vivienda, la inmigración, así como el derecho penal y familiar.

La investigadora Florentien Verhage dijo que conversó con inmigrantes que ya tienen tiempo establecidos en Canadá y con personas que acaban de llegar al país. La mayoría tienen una educación universitaria.

Una cosa que quedó muy clara en todas mis conversaciones con estas personas es que la discriminación casi siempre estuvo asociada con muchos de estos problemas legales que experimentan los inmigrantes , dijo Verhage en una entrevista con CBC.

Pero, muy a menudo, esa no fue la parte que decidieron desafiar o retomar o seguir más allá porque pensaban que no tenía sentido hacerlo , agregó.

Encuesta canadiense sobre problemas legales

El reporte, de 56 páginas, es un complemento a la Encuesta canadiense sobre problemas legales, un proyecto que realiza Estadísticas Canadá en nombre del Departamento de Justicia, para identificar los problemas legales que la gente tiene, en un esfuerzo por resolverlos.

De esta manera, el Departamento de Justicia contrató a investigadores para realizar una investigación cualitativa y de profundidad sobre los problemas legales que enfrentan poblaciones específicas, incluidas las minorías sexuales en el oeste de Canadá y los inmigrantes en London y Toronto, en Ontario.

Se incluyeron en el estudio 10 hombres y 10 mujeres. Nueve llegaron a Canadá como inmigrantes económicos y siete llegaron a través de la reunificación familiar. Dos son refugiados y dos eran residentes permanentes.

La mayoría son de origen asiático, dos son latinoamericanos, dos de África y dos de Medio Oriente. Solo uno era de Ucrania.

Esta información fue recabada entre julio y noviembre de 2020, pero el Departamento de Justicia revelo el contenido en las semanas recientes. Los resultados, advierte, no pueden ser generalizados una población más amplia de inmigrantes.

Verhage dice que la mayor parte de la discriminación que escuchó en las conversaciones se refería a la vivienda y el empleo.

La dificultad con muchos casos de discriminación es que los participantes a menudo no están completamente seguros de que esta sea la razón por la que son ignorados, porque los propietarios y empleadores suelen dar otras razones para no darles el trabajo o la casa , dice el informe.

Los ejemplos citados en el informe incluyen lesiones en el trabajo y ser engañado para trabajar gratis por un empleador que hizo promesas verbales pero no logró establecer un acuerdo por escrito. Otra persona pasó tres meses tratando que un empleador que quebró le pagara por el trabajo que realizó.

Los participantes también hablaron sobre sus problemas al intentar acceder a servicios gubernamentales, seguros y beneficios fiscales por sus hijos. Varios de los entrevistados dijeron que habían sido defraudados.

La especialista asegura que cuanto más complicados se vuelven los asuntos legales, mayores son las consecuencias para las personas que intentan lidiar con sus derechos cuando se trata de asuntos como la custodia de los hijos.

El informe abre con los comentarios de dos de las personas que Verhage entrevistó: Las pequeñas cosas pueden salirse de control cuando les suceden a los recién llegados y, ¡Gente, no todo el mundo recibe justicia! La justicia es cuando todo el mundo se siente seguro y yo no me siento seguro, me siento vulnerable .

En el estudio se identificaron 42 problemas legales que fueron enfrentados por los 20 entrevistados. Los participantes buscaron apoyo legal para 18 de los problemas a través de organismos como el tribunal de reclamos o el tribunal de familia.

Verhage cita el ejemplo de una mujer que continuamente fue ignorada para un ascenso, pero no reconoció la situación como algo que pudiera reclamar antes de hablar con un conocido que trabajaba en recursos humanos y que también resultó ser una persona de color .

"Y este conocido le dijo 'eso no está bien, lo que estás experimentando no es como se supone que debe funcionar, y esto es lo que puedes hacer para encontrar alguna rectificación de la situación'", aseguró Verhage.

La experta agregó que los participantes identificaron la necesidad de un mayor acceso a asistencia legal y a personas que pueden ayudar a los inmigrantes a navegar por los procedimientos y las organizaciones que pueden ser difíciles de entender para cualquiera.

"Uno de los llamados es hacer que haya más recursos disponibles. Todo fue mucho más fácil tan pronto como hubo alguien con quien hablar por teléfono o reunirse a través de Zoom. Esa conexión, en la que hay más que solo enviar información y obtener una respuesta de cortar y pegar o cualquier tipo de sitio web”, concluyó.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.