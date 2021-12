Tornados en Ontario: un año excepcional

Joëlle Plante se considera con suerte. Residente de Barrie, una ciudad golpeada por un tornado excepcionalmente fuerte, este año, no tuvo necesidad de dejar su casa. Debió rehacer dos partes del techo, así como hacer algunos trabajos que aún están en curso, pero esto no es nada en comparación con muchos de sus vecinos, que aún no han podido regresar a sus casas.

Es como una calle fantasma porque muchos no han regresado. Aún se ven mitades de casas llenas de nieve, algunas solo parcialmente reparadas. Una cita de Joëlle Plante, residente de Barrie

En total, los daños estimados por los seis tornados que afectaron a las ciudades de Barrie, Innisfil, Kawartha Lakes, Little Britain, Manilla, Lindsay y Lake of Bays, se elevan a 1000 millones de dólares, de acuerdo con la Oficina de Seguros de Canadá.

Hubo en estos episodios 10 heridos, 71 casas completamente destruidas y más de 2200 reclamos ante los seguros, por daños a bienes personales o comerciales.

Escombos luego de un tornado EF-2, que se registró el 15 de julio de 2021, en Barrie, Ontario. Foto: Martin Trainor

Un año excepcional

No menos de 60 de los 99 tornados que golpearon Canadá en 2021 ocurrieron en Ontario. Estas cifras, bastante por arriba del promedio de 12 a 14 tornados por año, están siendo recabadas por el Proyecto sobre los Tornados del Norte. El organismo, creado en 2017, tiene como mandato llevar un censo y documentar todos los tornados que se registran en Canadá.

Anteriormente, el punto álgido de los tornados en Canadá era el sur de Saskatchewan, explica Francis Lavigne-Thériault, asistente de investigación en el proyecto. "Pero, estamos descubriendo que en el sur de Ontario y el sur de Quebec hay un corredor importante de tornados, de una intensidad más fuerte de lo que se pensaba".

Los incendios forestales son en parte la causa por la que casi 60% de los tornados registrados fueron en Ontario, pues el humo redujo el riesgo de tormentas eléctricas que preceden a las formaciones de tornados en las Prairies.

Evolución del conteo de tornados

El programa del proyecto sobre los tornados del Norte quiere comprender ahora por qué el número de fenómenos es tan elevado en estos momentos.

Los expertos manejan varias hipótesis vinculadas al clima. Además, gracias a los medios sofisticados que poseen (drones e imágenes satelitales), la organización puede detectar más tornados que la Agencia de Ambiente de Canadá, que no cuenta con los mismos recursos.

De hecho, Ambiente Canadá toma las estadísticas del proyecto, como lo explica Peter Kimbell, meteorólogo de la agencia federal.

Cambio de políticas en los seguros

La Oficina de Seguros de Canadá precisa por su parte que los daños generados por el viento son generalmente cubiertos por las pólizas de seguro de vivienda, de propiedad comercial y de automóviles.

Sin embargo, es posible que las primas de los seguros aumenten en el futuro, en el caso de que los tornados sean cada vez más frecuentes, explica Vanessa Barrasa, directora de relaciones con los medios de comunicación de la Oficina de Seguros de Canadá.

"Un solo tornado no va hacer aumentar los seguros para todo Ontario, pero como vemos en todo Canadá, se están dando eventos extremos que generan costos de millardos de dólares. Sabemos que en algún momento habrá un cambio en los precios", precisa.

La Oficina de Seguro de Canadá trabaja con las municipalidades, el gobierno federal y los gobiernos provinciales, así como con las constructoras, para activar nuevos protocolos de construcción, con materiales más resistentes.

Fuente: Radio-Canadá | Adaptación MGA.