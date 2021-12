Gobernadora general revela 135 nominaciones a la Orden de Canadá

El escritor Yann Martel y el senador Murray Sinclair son los nuevos Compañeros de la Orden de Canadá.

Martel recibió la orden por su contribución a la literatura y por su acción filantrópica, mientras que Sinclair fue reconocido por su defensa en los temas jurídicos indígenas y por su dedicación a la reconciliación.

La lista también incluye a la primera mujer contratada como piloto, Judy Cameron y un periodista de investigación de CBC, Bob McKeown, coanimador de The Fifth Estate.

Entre los reconocidos está igualmente el investigador de origen ecuatoriano, Alejandro Marangoni (de Guelph, Ontario) a quien se le celebra “por sus contribuciones a la química orgánica y por su trabajo pionero en el desarrollo de emulsiones para reemplazar las grasas saturadas y trans en los alimentos”, se lee en el sitio web de la gobernadora general de Canadá.

Fue también honrado, como miembro de la Orden de Canadá, el empresario y filántropo libanés-canadiense Mohamad Fakih, propietario de la cadena de restaurantes Paramount Fine Foods.

Fakih, quien ha hecho crecer su cadena de una sola tienda en Mississauga a 80 establecimientos en todo el mundo, obtuvo titulares por sus actos caritativos, como la distribución de miles de comidas gratis a los trabajadores en primera línea durante la pandemia. Un reporte de CBC News destaca que Fakih se sentía especialmente honrado por ser premiado por el país al que llegó sin nada .

Recordemos en este punto que la Orden de Canadá es considerada uno de los más altos honores civiles de este país y tiene como objetivo reconocer a las personas que hacen contribuciones extraordinarias a la nación.

Las personalidades reconocidas serán invitadas a recibir su insignia de manos de la gobernadora general Mary Simon durante las ceremonias que se llevarán a cabo en fechas posteriores.

Los honrados con la Orden de Canadá este año:

Mehran Anvari

Carl-Éric Aubin

Neil Devindra Bissoondath

Liona Boyd (This is a promotion within the order)

Barry D. Bultz

Pieter Cullis

Navjeet Singh Dhillon

The Honourable Lillian Eva Quan Dyck

Connie J. Eaves

The Honourable David Ross Fitzpatrick

Geoffrey T. Fong

Evelyn L. Forget

The Honourable Justice Hugh L. Fraser

Victoria Grant

Margo Lainne Greenwood

Frances Henry

Tomson Highway (This is a promotion within the order)

C. Céleste Johnston

Vaikuntam Iyer Lakshmanan

Frederick A. Leighton

J. Roger Léveillé

Patricia Livingston

Alejandro G. Marangoni.

Roderick R. McInnes (This is a promotion within the order)

Donald Chisholm McKenzie

Former national chief Ovide William Mercredi

Jacques Yves Montplaisir

Helene Polatajko

Edward J. Ratushny

Jean Riley Senft

Graham David Sher

Helga Stephenson

Angela Swan

Ian Tamblyn

Carol M. Tator

D. R. Fraser Taylor

Louise Trottier

Verena Tunnicliffe