Alberta registra temperaturas mínimas históricas y sensación de hasta -55 grados C

Toda la provincia está bajo una advertencia de frío extremo, con temperaturas bien por debajo de las normales para la época y que, con el factor viento, está generando sensaciones de entre -40 y -55 grados C.

De acuerdo con la agencia federal Ambiente Canadá, algunas partes del norte de Alberta vivirán un tiempo prolongado de frío extremo, pues las temperaturas bajas permanecerán hasta la semana entrante.

Este lunes, 15 comunidades de Alberta registraron nuevos récords de temperaturas mínimas.

El Aeropuerto Internacional de Edmonton, por ejemplo, registró un nuevo récord de -41,6 grados C. El récord previo databa de 1992 y era de -38 grados C.

En el área de Airdrie se marcó un nuevo récord de -40,6 grados C, superando así el anterior de -36,1 grados C, establecido en 1968. En Banff el récord establecido este lunes fue de -37,2 grados C, superando el récord 1934, de -34,4 grados C.

Se prevé que en otras regiones se superen también las marcas previas, de acuerdo con la información que dio el meteorólogo de Ambiente Canadá, Chris Wielki.

Edmonton estuvo tan fría esta mañana que la ciudad paró el trabajo para retirar de las calles tanto nieve como hielo.

Las temperaturas actuales representan un riesgo significativo para los empleados y los equipos, dijo la alcaldía en un comunicado de prensa. Las temperaturas seguirán siendo monitoreadas y las operaciones serán retomadas cuando se pueda .

Las bajas temperaturas, agravadas por el factor viento, ha obligado a cientos de familias a permanecer en sus casas durante las fiestas.

La mayoría de Columbia Británica y Saskatchewan, así como partes de Manitoba y de Ontario también están bajo advertencia de frío extremo.

Entretanto, el meteorólogo pidió a los residentes de Alberta que limiten el tiempo que pasan al aire libre, pues con temperaturas tan bajas el riesgo de congelarse puede pasar en minutos.

De acuerdo con Wielki es posible que las temperaturas regresen a las normales el sábado, pero hay riesgo de que el frío regrese y se mantenga hasta la semana entrante.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.