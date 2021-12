La pandemia pone sobre la mesa el "derecho a la desconexión"

La falta de interrupciones no es coincidencia. Yusuf le dijo a su personal no planificar encuentros en enviar mensajes electrónicos antes de las 9 am o después de las 5 pm, desde hace años, con la esperanza de ayudar a los trabajadores a relajarse y a disfrutar su vida personal.

"Tengo una hija de 3 años y medio. Las personas saben que no van a tener una reunión conmigo entre las 8 y las 9 am, porque en esa hora le estoy dando desayuno, cambiándole la ropa y llevándola a la guardería", explicó el ejecutivo de Zensurance.

"Mi equipo lo sabe y la gente lo aprecia", agregó.

Sus políticas han tomadouna nueva importancia y están siendo consideradas por más empresas e incluso gobiernos, en tiempos en los que la línea que separa la vida profesional y laboral se ha borrado, debido a la pandemia.

Los canadienses que están trabajando desde casa durante la crisis sanitaria han estado trabajando más para poder equilibrar las necesidades de sus jefes con las del hogar.

Dejar de lado el teléfono o el celular puede ser algo difícil, sobre todo cuando la gente ya no hace largos recorridos para ir a sus puestos de trabajo y cada vez sale menos, ante el incremento de los casos de COVID.

De hecho, el tiempo promedio que los trabajadores canadienses estuvieron conectados a una computadora aumentó de nueve a 11 horas por día durante la pandemia, de acuerdo con datos de febrero de este año de la empresa de ciberseguridad NordLayer.

Un reporte de noviembre de la empresa de software de Recursos Humanos, Ceridian, reveló que 84% de 1304 canadienses entrevistados -por la firma Hanover Research- dijeron sentirse agotados en los últimos dos años.

Algunos quieren que estas estadísticas cambien.

Las provincias no esperan por Ottawa

El gobierno federal de Canadá comenzó a revisar los estándares laborales en 2018, inspirado en una ley creada en Francia que da el derecho a los trabajadores de apagar todo aparato electrónico vinculado al trabajo en horas no laborales.

Un comité que se reunió en octubre tenía como tarea analizar el asunto y dar sus recomendaciones a la entonces ministra de Trabajo, Filomena Tassi en la primavera.

Michelle Johnston, directora de comunicaciones del nuevo ministro de Trabajo, Seamus O´Reagan, no confirmó si las recomendaciones fueron entregadas, pero dijo, vía correo electrónico que el análisis sigue.

Sin embargo, Quebec y Ontario no están esperando por las regulaciones federales.

Ontario, por ejemplo, recibió ya la aprobación real para su ley sobre el derecho a la desconexión. Ésta exige a las empresas con 25 empleados o más desarrollar políticas que permitan a los empleados que se desconecten del trabajo. Las políticas deben ser desarrolladas en los próximos seis meses, pero no especifica qué escenarios deben abordar las compañías.

Difícil de aplicar

Va a ser una legislación que es grata de ver, pero no tiene mucho jugo, explicó Sunira Chaudhri, socia en Workly Law.

De acuerdo con la especialista, la ley será difícil de aplicar y generará olas de quejas ante el ministerio del Trabajo.

Inspirada por Ontario, Quebec incluso quiere ir más allá.

El partido Québec Solidaire presentó una ley en diciembre que exige a las empresas que compartan los períodos durante los cuales un empleado tiene derecho a desconectarse de todas las comunicaciones relacionadas con el trabajo semanalmente. A los empleadores que no cumplan con los requisitos se les cobrará $ 100 000.

Hasta que estas dos provincias canadienses avanzaron en las legislaciones, Chaudhri nunca tuvo que abordar este tema.

Conoce empresas que implementaron previamente reglas sobre los mensajes electrónicos fuera de horario laboral, pero dice que le han comentado que esas políticas han sido ampliamente ignoradas por los empleadores. La especialista teme que pase lo mismo con las legislaciones.

"Una política es fuerte en la medida que los empleadores la implementen", advirtió.

"El riesgo es que los empleadores conozcan la ley y la pongan luego en una gaveta"Fuente, agregó.

Empresas deberán considerar nuevas políticas

La ley de Ontario cambiará pocas cosas para Zensurance, compañía que ya está clara sobre sus políticas y que ha designado trabajadores de guardia para atender emergencias, como ciberataques o problemas de sistemas.

Sin embargo, el proceso puede ser más oneroso para empresas que apenas están empezando, pues deben considerar cuáles circunstancias deben ser eximidas de una prohibición de contacto fuera de horarios laborales, qué hacer con las personas que violan las políticas y cómo las expectativas pueden variar en diferentes departamentos e industrias.

Por ejemplo, puede ser más sencillo para un empleado de una fábrica dejar de hacer el trabajo en un momento determinado, pero más difícil para empleados del sector salud, para abogados y agentes inmobiliarios, quienes generalmente reciben llamadas fuera de los acostumbrados 9 am a 5 pm.

Anthony Kaul espera que los empleados no permitan que las complejidades los alejen de hacerse expectativas en torno al derecho a la desconexión, porque los trabajadores valoran la claridad.

El cofundador de la empresa de Kitchener, Ontario, pidió a sus empleados -de una empresa de tecnología de la salud- que no respondan mensajes en horas fuera de oficina, al menos que sea una emergencia que los empleados de guardia no puedan solventar.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.