"Hay que mostrarle a la gente que su sacrificio ha servido para algo"

"Una de las cosas que no hemos hecho lo suficiente es reconocer los esfuerzos que la gente ha hecho", destaca Simon Bacon, de la Universidad Concordia, ubicada en Montreal.

El investigador en ciencia médica del comportamiento estima que nos hemos concentrado demasiado en lo negativo y divisor y que poco se ha hablado del impacto positivo de las medidas sanitarias, como la vacunación, la reducción de los contactos, el uso de mascarillas y los confinamientos, a los que, la gran mayoría de ciudadanos, han aceptado apegarse de buena fe desde el inicio de la pandemia.

Bacon codirige el estudioiCare, junto con Kim Lavoie, de la UQAM. Este estudio evalúa la evolución de los comportamientos en el mundo desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Según los análisis, la mayoría de las personas han seguido las reglas sanitarias por altruismo, porque saben que sus acciones tienen impacto en los otros.

Creo que la gente no está molesta por hacer esfuerzos. Creo que están más bien frustrados, no comprenden las contradicciones de los gobiernos y eso les molesta. Una cita de Simon Bacon, Universidad de Concordia

Roxanne de la Sablonnière, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Montreal y miembro del equipo del proyecto de investigación de COVID-19 en Canadá, se cuestiona, por su parte: ¿es el fin del mundo tal como lo conocemos? .

Entre los 3100 canadienses entrevistados en el marco de este proyecto, la tasa de adhesión a las medidas sanitarias ha sido elevada, de acuerdo con la experta en psicología social. "Claro, está disminuyendo en estos momentos porque hay cansancio". Además, dijo la especialista, cada vez más personas han dejado de creer que se regresará a la normalidad en el futuro cercano.

Hay mucha frustración porque la gente siente que sus esfuerzos no han sido reconocidos o que no han tenido efectos. Una cita de Simon Bacon, Universidad Concordia

Mütend : cansancio y molestia

El cansancio generado por la pandemia es palpable, asegura por su parte Heidi Tworek, profesora de la Universidad de Columbia Británica y experta en comunicación en materia de salud. Los alemanes crearon una palabra para describir el cansancio pandémico: mütend, una mezcla de las palabras cansancio (müde) y molestia (wütend).

"La gente se pregunta qué más pudieron haber hecho. Cuándo va a terminar todo esto. Dicen: hice mi parte, por qué esto sigue entonces", explica Tworek.

Bacon agrega que este sentimiento de impotencia lleva a algunas personas a no respetar más las medidas. "Es como un padre que le dice continuamente a su adolescente qué debe hacer. En un momento, el adolescente deja de escuchar".

De la Sablonière cree que no hay que hablar solo de la desesperanza, sino también de la resiliencia. "El ser humano es extremadamente resiliente", asegura, "pero atravesar esa crisis ha sido difícil porque el virus es un amigo invisible. Si hay una guerra, se escuchan los disparos, hay un recuerdo constante del peligro. El virus sigue siendo algo que no es tangible y eso aumenta el nivel de dificultad de adhesión a las reglas".

"Es por ello que es importante recordarle al público sus esfuerzos individuales y que éstos han tenido un impacto positivo", asegura Simon Bacon. Es necesario que los gobiernos lo digan más a menudo: sin sus sacrificios, no estaríamos aquí y eso es lo que hubiera pasado .

Hay que recordar que las mascarillas funcionan, que la vacunación hace una diferencia. Demos las estadísticas de tal manera de que la gente tenga una idea concreta. Una cita de Heidi Tworek, Universidad de Columbia Británica.

"Agradecer a los ciudadanos por sus sacrificios durante los últimos meses es algo esencial", dice de la Sablonnière.

"Es muy grande lo que pedimos a la gente. Pusimos a un lado nuestras necesidades más fundamentales: socializar, estar con otros".

Los tres expertos creen que los gobiernos deben hacer más esfuerzos para adoptar mensajes positivos, incluso si la evolución de la situación es aún difícil.

"Mensajes como respeten las reglas y si no van a matar a su abuela o culpar a ciertos grupos como los jóvenes, no han ayudado", advierte Bacon. "La gente reacciona a la emoción. Si les ofrecemos un mensaje positivo, esto se traduce en acciones positivas".

Sobre los no vacunados y el discurso

Los especialistas agregan que hemos, posiblemente, enfocado demasiado nuestra atención en las personas recalcitrantes.

"No hay que olvidar que el número de canadienses que se han vacunado es increíblemente elevado", asegura Heidi Tworek, quien cree que se ha hablado demasiado de los movimientos en contra de las medidas sanitarias y de las manifestaciones antivacunas.

"Debemos estar preocupados por estas manifestaciones, pero debemos reconocer que, proporcionalmente, hay más personas que se vacunaron".

Según Tworek, el hecho de hablar solo de los recalcitrantes, que están lejos de ser mayoría, afecta la opinión y el comportamiento de las personas. Esto divide a la gente y no muestra un retrato más global de la situación. Da la falsa impresión de que muchas personas no respetan las reglas, cuando no es el caso.

La experta hace un paralelismo con los reportajes sobre crímenes. "Una cobertura demasiado intensa puede modificar nuestras impresiones y nuestros comportamientos", recuerda.

Bacon agrega que todo esto crea un sentimiento de incertidumbre en las personas vacunadas.

La gente comienza a creer que son las únicas que siguen las reglas, cuando no es así. Una cita de Simon Bacon, Universidad Concordia.

Además, los mensajes negativos dirigidos a las personas que no están vacunadas tienen, generalmente, el efecto contrario a lo que se desea. Este tipo de comunicación lo que hace es generar división, dice.

De hecho, de acuerdo con el estudio iCare, el pasaporte de vacunación no será lo que convencerá a una persona dubitativa a vacunarse.

"Los gobiernos no deberían utilizar el pasaporte de vacunación como castigo para los que no están vacunados", cree Bacon. "Deben explicar que es un tema de salud pública, que es una forma de cuidar a las personas no vacunadas. Es como la ley en contra del alcohol al volante: las leyes no existen para castigar a los que quieren tomar, sino para protegerlas".

Tworek ofrece un consejo a las autoridades ante la próxima ola de la pandemia:" hay que concentrarse en la mayoría de las personas, que son quienes están tratando de hacer lo correcto".

