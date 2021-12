Columbia Británica: apoyo a madre mexicana detenida por oficiales de inmigración

Se prevé que la manifestación se realice este sábado, en las afueras de la escuela primaria Lord Tweedsmuir, donde estudia su hija, a las 10 am. Justo ese día se celebra el Día Internacional de los Migrantes.

La organización Sancturary Health está detrás de la organización de la manifestación. Ésta está en contacto con la familia, cuyos nombres no han sido revelados, desde que ocurrió la detención.

Según los militantes, la escena fue preocupante y ha generado angustia en la escuela y entre miembros de la comunidad inmigrante.

Omar Chu, miembro de Sanctuary Health, dijo que la madre fue perseguida luego de dejar a su hija en la escuela el pasado 30 de noviembre, por cuatro miembros de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés), quienes luego la esposaron en una vereda, cuando la mujer iba camino a casa.

Chu aseguró que la madre fue luego liberada, cuando su esposo vino en su ayuda y también fue detenido. De acuerdo con el vocero, en estos momentos no hay nadie de la familia arrestado.

Los organizadores de la manifestación dijeron que la familia es originaria de México y que la hija nació en Canadá. La familia mexicana aplicó a la residencia permanente canadiense por razones humanitarias.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no ha dado información sobre las razones del arresto, aseverando que ese día, el 30 de noviembre, los agentes solo cumplieron con su labor.

Chu indicó que otro elemento perturbador en este arresto es que la agencia migratoria había contactado a la escuela de la niña para obtener información.

"Es precoupante que la CBSA esté contactando a la escuela para violar la privacidad de un estudiante", adviritó.

Según la política de escuelas santuario del distrito escolar de New Westminster, el distrito no comparte información personal de los estudiantes o familias con las autoridades de inmigración y no permite que los funcionarios de CBSA ingresen a los terrenos de la escuela, excepto cuando lo exija la ley.

Este distrito escolar fue el primero en Columbia Británica en adoptar esta política, en mayo de 2017.

La consejera escolar, Maya Russell, aseveró que el personal no dio información a la agencia fronteriza.

Mientras tanto, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá dijo en un comunicado a CBC News que los oficiales no entraron a la propiedad de la escuela.

Cuando es necesario arrestar a alguien que está evadiendo una orden de expulsión, los oficiales de la CBSA intentarán hacerlo en una locación en la que no se perturbe al público, explica la agencia en el comunicado.

No creemos que los niños deban esconderse en sótanos

Russell y su colega Mark Gifford hablarán en la manifestación, de acuerdo con los organizadores del evento, así como la presidenta del consejo asesor de padres del distrito, Kathleen Carlsen, y la presidenta del Sindicato de Maestros de New Westminster, Sarah Wethered.

Russell indicó que las acciones de la agencia fronteriza han generado temor en la comunidad.

"No somos un negocio de control fronterizo. Estamos en el negocio de educar a niños y jóvenes”, comentó, agregando que las personas no deberían temer que serán arrestadas cuando llevan a sus niños a la escuela.

"No creemos que los niños deban esconderse en sótanos”, aseveró.

Tanto la madre como su hija están haciendo terapia semana y la niña sigue yendo a la escuela.

Todos los niños de Columbia Británica tienen derecho a la educación y esta acción de la CBSA está creando temor en nuestras comunidades. Los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela porque no saben si serán perseguidos por los oficiales fronterizos”, concluyó.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.