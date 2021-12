Restricciones sanitarias: día decisivo en Quebec

Quebec está siendo la provincia canadiense más afectada en este estado de la pandemia, con 6361 nuevos casos reportados este miércoles y 5043 el martes.

Un reporte de Radio-Canadá destaca los escenarios que están siendo analizados por el gobierno provincial. Se habla del regreso del toque de queda para el 26 de diciembre, posiblemente a partir de las 10 pm y de reuniones solo en burbujas familiares por las fiestas, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Este miércoles también se reportaron dos muertes adicionales en Quebec, vinculadas al COVID-19 y 30 hospitalizaciones más.

Con los números de nuevos casos reportados este miércoles, el balance de infectados en Quebec superó las 500 000 personas -desde inicios de la pandemia-.

De acuerdo con el mismo reporte de Radio-Canadá, los casos de COVID-19 también están aumentando en los trabajadores del sector de la salud, con 274 nuevas infecciones en las últimas 24 horas.

El ausentismo laboral también se está haciendo sentir. Para el 15 de diciembre, 3650 trabajadores estuvieron ausentes, mientras que para el 20, el número aumentó a 4223. Actualmente, el total es de 4497 trabajadores ausentes.

Solo para tener una idea comparativa: 2633 trabajadores estuvieron ausentes por factores vinculados al coronavirus el pasado 19 de julio. En el punto más dramático de la crisis, en la primera ola de la pandemia, 12 000 empleados no estuvieron en sus puestos de trabajo.

Pruebas de COVID-19

Las clínicas de detección de COVID-19 realizaron 48 230 pruebas en las últimas 24 horas, un número que es superior a su capacidad (45 000). Muchos quebequenses no están pudiendo hacer las pruebas, porque los centros no pueden darles citas.

Francine Dupuis, presidenta adjunta del CIUSSS del Centro-Oeste-de-la-Isla-de-Montreal, dijo que no tienen recursos suplementarios para hacer las pruebas.

"Es necesario decir que muchas de las personas que se están haciendo tests no deberían hacerlo, porque querer estar seguro de no tener COVID-19 antes de las fiestas de Navidad no es una buena razón", dijo.

Puedo decirles que hoy vamos a recibir una consigna más clara de parte de la salud pública sobre los tests, porque incluso desde los expertos las recomendaciones aún no son unánimes. Una cita de Francine Dupuis

"Hemos hecho lo que hemos podido", agregó Dupuis. "Los ajustes muestran que estamos muy ocupados. Esto va a seguir evolucionando. No podemos dar anuncios definitivos. Es imposible".

Desprendimiento de carga pasa a otro nivel

El martes, cuando Quebec anunció que había registrado5043 nuevos casos de COVID-19 y el total de hospitalizaciones se elevaba a 415, la mitad de las camas disponibles para los pacientes de coronavirus ya estaban ocupadas.

Esta situación complica el panorama para las operaciones y tratamientos no vinculados al COVID.- Radio-Canadá reportó que dada esta realidad miles de operaciones no urgentes deberán ser suspendidas para liberar camas, en anticipación a un aumento en las hospitalizaciones por la variante ómicron, que representa ya 80% de todos los casos de COVID-19 en la provincia.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las operaciones serán reducidas en 50%, pero se mantendrán aquellas urgentes, en especial las vinculadas a oncología y cardiología.

Más de 150 000 residentes de esta provincia canadiense esperan por una operación, de los cuales 19 000 llevan en esta espera más de un año. Antes de la pandemia, la lista era de 2600 que esperaban por más de un año. Sin coronavirus, se realizan en Quebec unas 35 000 intervenciones mensuales.

En el resto de Canadá

En la Isla del Príncipe Eduardo, desde las 8 am de este miércoles, las personas que lleguen a esta provincia deberán aislarse por un mínimo de cuatro días. Las personas completamente vacunadas deberán aislarse igualmente por cuatro días, pero las no vacunadas tendrán que hacerlo por ocho días.

En Nueva Escocia se redujo el límite para los encuentros a partir de este miércoles, luego de reportar un récord en el número de nuevos casos, con 522.

En Nuevo Brunswick se reforzarán las medidas sanitarias a partir del 27 de diciembre, justo después de Navidad.

Mientras tanto, en Terranova y Labrador, las autoridades están pidiendo a los médicos que ayuden con la campaña de vacunación de refuerzo.

En Ontario, el jefe de Salud Pública está advirtiendo que la demanda de pruebas rápidas está en aumento. El doctor Kieran Moore dijo el martes que la provincia podría usar estos tests rápido para diagnosticar el COVID-19 si las unidades de salud experimentan escasez de pruebas tipo PCR. Ya el lunes las autoridades habían advertido que el acceso a los tests PCR está limitado por el número creciente de casos debido a la variante ómicron.

Esta provincia canadiense reportó el miércoles 4383 nuevos casos, 146% más que el mismo día la semana pasada.

Bajan casos en Sudáfrica

En Sudáfrica, la notable caída en el número de nuevos casos de COVID-19 en los últimos días puede indicar que el aumento impulsado por ómicron en ese país ha superado su punto máximo.

Los recuentos diarios de casos de virus son notoriamente poco fiables, ya que pueden verse afectados por pruebas desiguales, retrasos en los informes y otras fluctuaciones. Pero ofrecen una sugerencia importante, lejos de ser concluyente todavía, de que las infecciones por ómicron pueden retroceder rápidamente después de un aumento, indicaron los expertos.

Sudáfrica ha estado a la vanguardia de la ola ómicron y el mundo está atento a cualquier señal de cómo se puede desarrollar para tratar de comprender lo que puede ocurrir.

Después de alcanzar un máximo de casi 27 000 nuevos casos en todo el país el jueves de la semana pasada, las cifras cayeron a alrededor de 15 424 el martes. En la provincia de Gauteng, la más poblada de Sudáfrica -con 16 millones de habitantes- la disminución comenzó antes y se ha mantenido.

La caída de nuevos casos a nivel nacional, combinada con la caída sostenida de nuevos casos vista en la provincia de Gauteng -que durante semanas ha sido el centro de esta ola- indica que hemos pasado el pico , aseguró Marta Nunes, investigadora del departamento de análisis de enfermedades infecciosas de la Universidad de Witwatersrand.

Fuente: Radio-Canadá | CBC News | Adaptación MGA.