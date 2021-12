Variante ómicron: Gobierno de Canadá recomienda evitar todo viaje no esencial

El anuncio fue hecho por el ministro de Salud federal Jean-Yves Duclos, quien dijo a quienes tienen planificado viajar en los próximos días "no es el momento de hacerlo". "Si no es necesario viajar al extranjero, no lo hagan", agregó.

Duclos reiteró que la palabra del día es "prudencia".

Entretanto, el gobierno también anunció que prevé aumentar la capacidad de hacer pruebas de COVID-19 en las fronteras.

El ministro de Salud canadiense hizo el anuncio acompañado de sus colegas de Finanzas, de Transporte, y de Asuntos Intergubernamentales, Chrystia Freeland, Omar Alghabra y Dominic LeBlanc.

De acuerdo con la información que dio el ministro, estas nuevas medidas estarán en vigor por un periodo de al menos cuatro semanas.

Duclos enfatizó que si bien la medida podría parecer drástica, es necesaria para evitar sobrecargar el ya delicado sistema de salud y a los trabajadores del sector, que ya han estado 20 meses al frente de la pandemia ofreciendo atención médica.

El martes reportes de medios de comunicación habían indicado que el gobierno estaría analizando la posibilidad de cerrar nuevamente la frontera a los viajeros extranjeros, pero esta medida no fue anunciada.

Las visiones de los partidos

El vocero del Partido Conservador en materia de salud, Luc Berthold, dijo que dudaba de la capacidad y, sobre todo, de la preparación del gobierno respecto a estas medidas.

Berthold indicó que espera ver si el gobierno está listo y es capaz de aplicar las recomendaciones de la salud pública.

Yves-François Blanchet , lider del Bloc Québécois, dijo que estaría abierto a un cierre de fronteras.

En 2020, la gestión de las fronteras fue complicada, en especial durante las fiestas de Navidad. Que el gobierno piense intervenir más temprano, con más severidad, creo que es bueno. Creo que hay que proceder con prudencia , aseveró Blanchet.

Fuente: Radio-Canadá | Adaptación MGA,