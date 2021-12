Canadá: inspectores fallaron en proteger del COVID a trabajadores temporales

La auditora general, Karen Hogan, dijo que los inspectores que trabajan en Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC por sus siglas en inglés) no aplicaron de forma correcta las regulaciones diseñadas para proteger a estos trabajadores del COVID-19. Los inspectores, revela el reporte, saltaron inspecciones para determinar si los empleados estaban tomando agua, si les ofrecía productos de limpieza, espacios separados para los trabajadores infectados y otros de cuarentena para aquellos que debían autoaislarle por 14 días luego de llegar a Canadá.

Los trabajadores temporales extranjeros, que vienen a Canadá por temporadas para cubrir la falta de empleados en el sector de la agricultura, son altamente sensibles al COVID-19, porque generalmente viven en espacios pequeños y compartidos.

De hecho, hubo amplios brotes en algunas granjas en los primeros días de la pandemia. Al menos tres trabajadores temporales han fallecido por COVID-19, según la auditora general.

Para atender el problema, el gobierno federal anunció 16,2 millones de dólares en julio de 2020, para aumentar las inspecciones. Pero de acuerdo con el reporte, el dinero hizo poco para mejorar la calidad de su ambiente laboral.

Hogan especificó que en un periodo de dos años, los inspectores realizaron reportes de mala calidad la mayoría de las veces.

De hecho, la auditora general halló problemas en 73% de todas las inspecciones por cuarentena realizadas en 2020.

La auditora general informó que a pesar de que su oficina señaló estas deficiencias significativas al burócrata de mayor rango del departamento a principios de este año, el problema solo empeoró en 2021, cuando el 88% de todas las inspecciones examinadas mostraron deficiencias. Los inspectores tampoco completaron la gran mayoría de las inspecciones de manera oportuna , dijo la fiscal general en su informe.

Hablando con reporteros luego de la publicación del reporte, Hogan indicó que el departamento no hizo un buen trabajo . Hogan dijo que el ESDC enfrenta problemas sistémicos en todo el régimen y necesita dar un paso atrás para hacer las cosas diferentes en el futuro”, para mostrar que realmente le importa el bienestar de los trabajadores temporales extranjeros.

En muchos casos, los inspectores aprobaron los protocolos de las empleadores durante la pandemia, aunque la evidencia de la poca calidad o no evidencia recabada durante las inspecciones , según el reporte.

En otros casos, 16% de todas las inspecciones revisadas por la auditora, los inspectores tenían evidencia real de que el empleador no estaba cumpliendo con las regulaciones de la pandemia, pero estos dieron una calificación aprobatoria de todas maneras.

Este año, 100% de todos los empleadores inspeccionados fueron señalados como que cumplían con las normas, a pesar de que en muchos casos, los inspectores del ESDC no verificaron en realidad si las residencias de los trabajadores estaban libres de riesgos de seguridad y de salud.

Los departamentos evaluaron que casi todos los empleadores cumplían con los requisitos de COVID-19 ... a pesar de haber reunido poca o ninguna evidencia para demostrar esto , dijo el AG. En algunos casos, el departamento aceptó información que indicaba un posible incumplimiento, pero encontró que los empleadores cumplían .

La auditora dijo que a las inspecciones les faltó diligencia y urgencia, lo que dejó a los trabajadores expuestos a un virus peligroso durante una crisis sanitaria.

Si bien los investigadores del ESDC tenían la tarea de garantizar que los trabajadores agrícolas tuvieran espacio para ponerse en cuarentena durante 14 días a su llegada a Canadá, la auditora descubrió que muchas inspecciones se retrasaron tanto que las revisiones aún estaban incompletas e inactivas mucho después de que las cuarentenas de los trabajadores habían terminado .

Cuando se identificaron los brotes de COVID-19 en las granjas, la auditora encontró que las inspecciones fueron iniciadas rápidamente, pero se mantuvieron inactivas por largos periodos , lo que significa que los inspectores hicieron poco para ayudar a frenar las infecciones.

Uno de los casos citados en el reporte revela que transcurrió una semana para que un inspector del ESDC contactara a un empleador luego de que éste reportara un brote de COVID.

El reporte de la auditora destaca que en una entrevista con el inspector, el empleador dijo que no estaba ofreciendo espacios separados para los trabajadores que daban positivo, lo que significa que personas infectadas y no infectadas estaban compartiendo un baño y una cocina.

Luego de conocer esta falla importante, el inspector no hizo seguimiento de las medidas correctivas en más de un mes .

En las inspecciones de 2020, los inspectores estuvieron tratando de determinar si 26 trabajadores temporales podían hacer cuarentena de forma segura en una granja en particular. La evidencia recabada para mostrar que los trabajadores podían hacer el distanciamiento físico necesario se limitó a solo dos fotos, una de una mesa y otra de una habitación.

No hubo seguimiento y determinaron que el empleador cumplía con las reglas , indicó la auditora.

Evidencia de poca calidad

Durante otra inspección de 2020, los burócratas evaluaron las adaptaciones de cuarentena para tres trabajadores extranjeros temporales. El empleador envió fotos que demostraban claramente que la distancia entre las camas de los trabajadores en un dormitorio compartido era mucho menor que los dos metros requeridos.

Una vez más, no se realizó ningún seguimiento y se determinó que el empleador cumplía , dijo el AG.

En una inspección de 2021 para evaluar si 10 trabajadores podían vivir de manera segura en una instalación en particular, los inspectores encontraron que el empleador cumplía después de revisar solo una foto de un dormitorio . Esta revisión también se llevó a cabo dos meses más tarde de lo requerido por las directrices departamentales.

Estos no son casos únicos. El AG encontró que en el 76 por ciento de todas las inspecciones revisadas, los burócratas de la EDSC recopilaron evidencia de mala calidad o ninguna evidencia para demostrar el cumplimiento de la regulación de distancia de dos metros.

Si bien los inspectores de ESDC tenían la tarea de entrevistar a los trabajadores sobre sus condiciones de vida como parte de sus controles, la mayoría no se molestó. En la mitad de todas las inspecciones, los inspectores de ESDC no entrevistaron al número requerido de trabajadores. En algunos casos, no se entrevistó a ningún trabajador.

E incluso cuando los trabajadores entrevistados señalaron serias preocupaciones (algunos trabajadores dijeron que no tenían acceso a alimentos mientras estaban aislados), el Fiscal General no encontró evidencia de que los inspectores hubieran actuado para abordar estos problemas.

