Cómo aprovechar la única oportunidad de ver el cometa Leonard

Expertos en astronomía, incluyendo al que descubrió el cometa, nos dan algunas recomendaciones para observarlo en su esplendor.

¿Qué es el cometa C/2021 A1?

Como otros cometas, Leonard es una bola de gas helado, piedras y polvo. Cuando su órbita lo lleva cerca del Sol, el calor hace que parte de ese material se evapore, lo que hace brillar y dejar una especie de cola de gas y polvo.

¿Por qué hay tanta emoción en torno a este cometa?

Mientras muchos cometas pasan por nuestro sistema solar, pocos llegan tan cerca al Sol o a la Tierra para poder verlos.

Esta semana es posible observar el cometa Leonard, incluso sin binoculares, de acuerdo con los especialistas.

Chris Vaughan, operador del Observatorio David Dunlap, ubicado en Richmond Hill, Ontario, explicó que los cometas tan brillantes son raros, así que vale completamente la pena hacer el esfuerzo para verlos . Vaughan es también voluntario en la Sociedad Real Astronómica de Canadá.

Greg Leonard, quien descubrió este cometa, también halló otros 13 cometas. Dijo, sin embargo, que éste es realmente especial, por lo visible que es.

Es realmente un sueño hecho realidad , dijo al segmento As It Happens, de CBC, el pasado 2 de diciembre.

¿Cuál es el mejor momento para ver el cometa?

En este momento el cometa está siendo visible en el hemisferio norte. Es necesario ver hacia el este y utilizar binoculares. Se puede observar desde cualquier parte de Canadá, pero eso sí, la mejor hora es temprano en la mañana.

Sin embargo, se prevé que el cometa esté más brillante y cercano al horizonte, cada mañana, hasta el sábado 11 de diciembre.

La recomendación de Vaughan para quienes quieran ver el cometa es salir temprano en la mañana en los próximos días, si el cielo está despejado. Lo mejor es ir a un área libre de las luces citadinas, con una clara visión del horizonte, hacia el este. Si lo hace por varios días podrá ver el cambio del cometa, mientras se hace más brillante.

Si el clima colabora, los días viernes y sábado, en torno a las 6 am, serán los mejores momentos para obtener una buena vista. En ese punto, explicó el especialista, Leonard debería estar bien alto, por lo que no sería bloqueado por árboles o casas.

El domingo 12 de diciembre, el cometa debería estar en su punto más cercano a la Tierra para luego desaparecer de los ojos de quienes se encuentran en hemisferio norte.

Se prevé que regrese el lunes luego de la caída del Sol, mientras se aleja de la Tierra hacia el Sol, desapareciendo en las próximas semanas.

Pero nunca estará tan alto en el horizonte. Justo antes del amanecer es el mejor momento para verlo en los próximos días , comentó Vaughan.

¿Cómo conseguirlo en el cielo?

Debe observar hacia el este, por debajo y a la izquierda de Arturo, la estrella brillante de la constelación Bootes.

Justin Anderson, un astrofotógrafo radicado al norte de Brandon, Manitoba, logró capturar el cometa esta semana. Dijo que tiene planeado tomar más fotos.

Anderson utiliza aplicaciones móviles como Star Walk y Stellarium, que permiten apuntar el teléfono celular hacia el cielo y muestran un mapa de las estrellas en la región, mientras destaca dónde se prevé esté el cometa.

El astrofotógrafo explicó que es realmente difícil verlo con binoculares y que es más fácil encontrarlo con una cámara.

¿Cuándo será más fácil a simple vista?

Al 7 de diciembre, Leonard estaba a 46,25 millones de kilómetros, con una magnitud de brillo de 6,9. Es necesario que tenga una magnitud de 4 o 5 para que sea visible en áreas rurales.

Importante destacar que la cuenta de Twitter @cometleonard (nueva ventana) da información actualizada sobre la magnitud del cometa.

Nadie sabe, sin embargo, si el cometa Leonard cumplirá con las predicciones.

Greg Leonard aseguró que la única cosa consistente con los cometas es que son impredecibles. Un cazador conocido de cometas dijo una vez que éstos son como gatos. Ambos tienen colas y ambos hacen justo lo que quieren .

¿Cómo Leonard obtuvo su nombre?

Generalmente, los cometas son bautizados con el nombre de quien los descubre. Greg Leonard trabaja en el Catalina Sky Survey, de la Universidad de Arizona en Tucson, ente que es financiado por la NASA.

Pero éste no es el único cometa Leonard. Greg Leonard ha descubierto 12 cometas más y todos tienen su apellido como nombre.

Para diferenciarlos también tienen diferentes años, letras y números.

¿Por qué es una oportunidad única?

Este cometa Leonard pasará esta única vez.

Fue formado hace 4,5 mil millones de años y proviene de unos 550 mil millones de kilómetros. Eso representa 3700 veces la distancia entre el Sol y la Tierra.

Podría estar en otro sistema solar en millones de millones de años.

Por ahora, solo apreciemos este hermoso objeto celestial en el cielo , concluyó Leonard.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.