Quebec: tres proyectos piloto de inmigración prácticamente sin candidatos

Estos proyectos tenían como objetivo atraer a asistentes del sector salud, trabajadores de la transformación alimentaria y expertos del sector de la inteligencia artificial. Hasta 550 personas podían ser seleccionadas, cada año, en cada programa, lo que se traduce en unos 1650 inmigrantes en total, por año.

Pero, en los hechos, luego de la entrada en vigencia de estos programas -desde inicios de la primavera- el objetivo no ha sido alcanzado.

El número de personas seleccionadas por Quebec se cuenta casi con las dos manos, de acuerdo con la información obtenida por Radio-Canadá, en virtud de la ley de acceso a los documentos de organismos públicos y sobre la protección de datos personales.

Número de candidatos seleccionados al 3 de noviembre: Asistentes (sector salud): 8

Trabajadores en la transformación alimentaria: 0

Trabajadores en el sector de inteligencia artificial, tecnologías de la información y efectos visuales: 5

Esto evidencia que apenas 13 candidatos han obtenido el Certificado de Selección de Quebec (CSQ), que permite, posteriormente, recibir la residencia permanente.

Este número representa menos de 1% de la cuota anual presentada como objetivo por el gobierno de Francois Legault, quien prevé incluso aumentar esas metas el año entrante.

Para Monsef Derraji, vocero de la oposición para los temas de economía y trabajo, estos datos demuestran la incompetencia del gobierno en materia de inmigración . El diputado aprovechó la oportunidad para denunciar la falta de seriedad de Quebec para enfrentar el problema de la falta de trabajadores. Estos programas no sirven para nada. No funcionan. Sin embargo, la falta de trabajadores en estos sectores es extrema. El propio primer ministro no para de decirlo , afirmó.

Estos programas fueron anunciados en tres oportunidades. Una en mayo de 2020, otra en octubre de ese mismo año y otra en marzo de 2021, tanto por el ministro Simon Jolin-Barrette, como por Nadine Girault.

Críticas desde el inicio

Los programas fueron rápidamente criticados por muchos expertos, quienes denunciaron las condiciones de admisibilidad.

Entre esas condiciones está tener una experiencia de trabajo de al menos un año en Quebec, en el caso de los asistentes en el sector salud, y de dos para los de la transformación alimentaria. Es indispensable igualmente un buen conocimiento del francés.

Maxime Lapointe, abogado experto en inmigración, aseguró que estos programas estuvieron mal pensados.

¿Para qué sirven? Pedir tanta experiencia de trabajo en Quebec, no tiene sentido , dijo por su parte Guillaume Cliche-Rivard, expresidente de la Asociación Quebequense de Abogados en Derecho de Inmigración, quien escribió una carta en el pasado para alertar al ministerio de Inmigración provincial.

Según este último, el gobierno de Legault debe rápidamente revisar sus criterios para seleccionar, sobre todo, candidatos en el extranjero.

Estos proyectos habrían tenido sentido si hubieran permitido buscar a las personas en el extranjero , aseveró Cliche-Rivard, quien dijo que muchas veces el ministerio consulta a los expertos, pero no los escucha.

Los abogados recuerdan que estos proyectos pilotos fueron creados luego de la reforma del Programa de Experiencia Quebequense (PEQ), cuyos debates trastocaron el mandato del entonces ministro de Inmigración, Simon Jolin-Barrette.

¿Valió la pena cambiar el Programa de Experiencia Quebequense para obtener estos resultados? , cuestiona Maxime Lapointe.

Aunque Radio-Canadá planteó el tema ante el ministerio de Inmigración, de la Francisación y de la Integración de Quebec, no hubo respuestas.

Fuente : Radio-Canadá |Adaptación MGA.