[Reportaje] ¿Qué traen los artistas inmigrantes en sus maletas?

Objetos migratorios

Fredy Rivas, cofundador de SpanicArts, en entrevista con RCI. Foto: Radio Canadá Internacional (RCI)

Cuando nos veníamos a Canadá, mi novia metió una olla exprés en su valija. Era importante para ella y creo que el simbolismo es grande. Son objetos que traemos para mantenernos arraigados a nuestras tradiciones, a nuestra cultura y que creemos que no vamos a encontrar aca, entonces los traemos para mantener ese enlace. Y claro, cuando llegamos acá pues sí había ollas exprés. Una cita de Fredy Rivas, cofundador de SpanicArts en Calgary

La obra "Pressure Suitcase" es parte de una de las más recientes exposiciones del colectivo SpanicArts de Calgary, en la provincia de Alberta.

"Now and Then: Tales of Immigration and Resiliency" (nueva ventana)(Ahora y entonces: Historias de inmigración y resiliencia) propone explorar a través de obras visuales la multiplicidad de identidades y experiencias compartidas de la comunidad hispana en Canadá.

En 2019, esta exposición fue puesta en una galería de Calgary con el nombre de Roots/Raíces.

Para su segunda edición en 2021, la propuesta es virtual, lo que ha permitido una mayor difusión, dice Fredy Rivas.

1/4 "Now and Then: Tales of Immigration and Resiliency", una producción de ©SpanicArts.

Fredy Rivas explica que la idea de "Now and Then: Tales of Immigration and Resiliency" fue hablar sobre "la migración, la fortaleza de los inmigrantes, la capacidad que tienen para enfrentar nuevos retos de la vida", tales como el aprendizaje de una nueva lengua y la nueva cultura a través de estas obras.

En esta muestra hay 20 artistas de diferentes nacionalidades que con sus piezas explican cómo seguir adelante y como ser artista en una ciudad que no es suya, dice Rivas.

Artistas frustrados y nuevas posibilidades

Durante años me crucé con artistas frustrados en alguna tienda, vendiendo cafés o haciendo cosas que no tienen nada que ver con el arte. Y me decían: no encuentro cómo explorar mi trabajo artístico, ni cómo buscar dinero, tampoco para hacer conexiones para mostrar mi trabajo artístico. Creo que eso es justamente lo que hemos logrado hasta ahora con SpanicArts. Una cita de Fredy Rivas, cofundador de SpanicArts en Calgary

Fundada en 2018, la organización artística sin ánimo de lucro, SpanicArts es el resultado de un propósito compartido por los artistas latinoamericanos Lily Sigie, Fredy Rivas y Milena Vasquez. La idea común era desarrollar la comunidad artística hispana en la ciudad y dar apoyo a los artistas.

Nuestra misión es mostrar al artista cómo hacer conexiones y a que sea pagado por su trabajo y a que sea reconocido como artistas profesionales. Eso no significa que hayan estudiado arte, sino que trabajen continuamente en su arte, por lo menos cinco años consecutivos. Que hagan muestras donde se vea lo que hacen. Y cobrar por su trabajo también los hace profesionales. Una cita de Fredy Rivas, cofundador de SpanicArts en Calgary

Cabe mencionar que este grupo cultural, no sólo se centra en los artistas hispanos, sino que también quiere involucrar a las personas que están interesadas en la cultura y el arte hispano.

Inmigrantes nativos

Carolina Echeverría, fundadora del estudio-galería Native Immigrant en Montreal. Foto: Radio Canadá Internacional (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Desde que llegué a Canadá, desde Chile, mi país de origen, el lugar donde nací, he vivido un proceso de descolonización personal. Llegué pensando que venía a Canadá y que era chilena. Me di cuenta de que estoy en Quebec y que no era tan chilena. También de que no estoy realmente en Quebec, estoy en territorio indígena, específicamente el territorio no cedido del pueblo Mohawk. Lo cierto es que soy una persona y soy inmigrante. Una cita de Carolina Echeverría, fundadora del estudio-galería Native Immigrant

La artista cuenta que fundó su galería Native Immigrant en 2013 cuando el gobierno de Quebec lanzó la idea de una Carta de Valores de Quebec. (nueva ventana) Una iniciativa del Partido Quebequense en el poder entonces que pretendía "encuadrar los acomodamientos religiosos y afirmar ciertos valores quebequenses".

Para Carolina Echeverría, se trataba de una idea disparatada.

¡Como si los inmigrantes no tuviéramos valores! Me pareció tan absurda, tan anticuada, que se me ocurrió hacer una exposición de arte donde yo llamara a los inmigrantes a escribir nuestra propia lista de valores, porque pienso que Quebec perdió una oportunidad muy importante de diálogo. También me di cuenta de que el espacio canadiense no tiene una representación visual de quiénes somos hoy en día como nación. Se creen todavía en el cuento que son ingleses y franceses y no se han dado cuenta de que sin inmigrantes Canadá no existe. Una cita de Carolina Echeverría, fundadora del estudio-galería Native Immigrant

Exposición Migrations: reconnexion par l'immigration (Migraciones: reconexión en la inmigración) de Sarabeth Triviño en la galería Native Immigrant. Septiembre 2021. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

Primeras y últimas naciones

Para Carolina Echeverría es claro que los inmigrantes como ella se sienten mucho más conectados con los pueblos originarios canadienses que con los colonizadores que fundaron este país.

Los pueblos indígenas tienen los mismos problemas que los inmigrantes, la pérdida del hogar y del idioma, el ser invisibles, el ser tratados como seres inferiores. Yo pienso que si consideráramos a los pueblos indígenas como las primeras naciones, y a los inmigrantes como las últimas naciones de Canadá, seríamos bastante más poderosos políticamente. Una cita de Carolina Echeverría, fundadora del estudio-galería Native Immigrant

Para esta artista visual, los inmigrantes son todos aquellos que no son pueblos originarios, por lo tanto, el periodo es bastante amplio, dice. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

La idea de un proyecto donde se unieran las raíces indígenas e inmigrantes nació cuando Carolina Echeverría hizo una exposición que se llamó justamente Native Immigrant.

Durante la preproducción conoció a quien hoy es su socio, Philippe Dearing, originario de la primera nación Kahnawàːke, que queda solamente a 15 minutos de Montreal.

En ese proceso de conocimiento mutuo, la pregunta más básica surgió: ¿Quién eres tú?, dice Echeverría.

"Y me di cuenta de que soy una inmigrante que reconoce sus raíces indígenas y las raíces indígenas del lugar donde emigró. Una inmigrante nativa", concluye la artista.

Hemos logrado crear un espacio donde los artistas inmigrantes pueden mostrar su arte, algo que es muy difícil cuando uno no es blanco. Entonces, este espacio es uno de los pocos que existen donde artistas inmigrantes pueden llegar y mostrar lo que hacen. Su belleza y su arte va a estar aquí, sin restricciones y sin tener que pasar por toda la burocracia tan específica del proceso de migración que pone a la gente tan nerviosa. Una cita de Carolina Echeverría, fundadora del estudio-galería Native Immigrant

¿De qué sirve una obra si nadie puede admirarla?

Ampliar imagen (nueva ventana) 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗶𝗰𝗔𝗿𝘁𝘀 en Calgary y 𝗡𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗜𝗺𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁 en Montreal tratan de crear espacios y momentos para que el arte inmigrante se manifieste. Foto: (Cortesía / RCI)

El escritor estadounidense Henry Miller dijo alguna vez que lo que sostiene a los artistas no es el dinero ni las relaciones estratégicas. Tampoco las exposiciones o los comentarios halagadores, sino "la mirada de amor en los ojos del espectador".

Por su parte, Pablo Picasso decía que "el propósito del arte es quitar el polvo de la rutina de nuestras almas."

Lo cierto es que para que la mirada de amor del espectador ocurra, o para que una obra pueda quitarle el polvo a nuestras costumbres, el arte debe tomar forma y ser apreciado por otros.

Porque ¿de qué sirve una obra si nadie puede admirarla?

Las galerías y organismos sin fines de lucro SpanicArts (nueva ventana) en Calgary y Native Immigrant (nueva ventana) en Montreal tratan justamente de crear los espacios, físicos o virtuales para exponer el arte que desempolve las almas y provoque miradas de amor en los espectadores.

