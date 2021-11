En vigor ley que exige a telefónicas canadienses identificar llamadas fraudulentas

La Comisión de Telecomunicaciones de Canadá (CRTC por sus siglas en inglés) dijo el martes que las empresas deben implementar hoy la tecnología que permitirá hacer ese mejor trabajo. Estas llamadas generalmente aparecen en el celular como si fueran números familiares de Canadá y es por ello que muchas personas terminan contestando, pero son en realidad llamadas no solicitadas, muchas fraudulentas.

A inicios de este mes, el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones de Canadá CRTC, Ian Scott, aseveró que el regulador exigiría a las empresas de telecomunicaciones hacer más para frenar ese tipo de llamadas, las cuales representan 25% del total de llamadas que se hace en las redes móviles del país.

Estas llamadas, dijo Scott, son puertas para que criminales saquen dinero e información importante a los usuarios .

La tecnología es clave

La nueva tecnología, conocida como STIR/SHAKEN (Secure Telephony Identity Revisited/Signature-based Handling of Asserted Information Using toKENs) no bloqueará por completo las llamadas sospechosas, porque solo es posible detectar las llamadas que son hechas a partir de redes de voz IP. Pero sí ayudará a reducir la cantidad.

Esta nueva tecnología de identificación empoderará a los canadienses, para que puedan determinar cuáles son llamadas legítimas que vale la pena contestar y cuáles deben ser tratadas con precaución , dijo Scott.

Mientras más empresas mejoren sus redes, la tecnología ayudará a reducir estas llamadas y a que los canadienses tengan un poco de paz mental cuando responden , agregó.

Además de esta tecnología enfocada en la red IP, otras empresas ya están experimentando con inteligencia artificial que permite filtrar las llamadas telefónicas que el sistema sospeche que son fraudulentas.

Scott dijo a inicios de noviembre que Bell Canadá ha estado haciendo pruebas de esta tecnología y que logró bloquear 1,1 mil millones de llamadas de este tipo entre julio de 2020 y octubre de 2021.

Posteriormente, la industria telefónica de Canadá debe moverse hacia un sistema en el que los usuarios verán una luz roja o verde cuando reciban llamadas: la luz verde indica que la identidad de quien llama fue verificada y la roja será para cuando ésta no ha podido ser verificada.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.