[Reportaje] Hondureños en Canadá optimistas por elección presidencial "histórica"

Estoy súper feliz porque ya se dio el cambio. La gente se volcó a votar. Y para mí, como mujer, tener nuestra primera presidenta, es increíble. No todos los países tienen esta alegría, normalmente son varones los que llegan para presidente. Además, con la votación que tuvo, es un récord. Es increíble. Rompió récords en todos los aspectos. Una cita de Yessica Guzmán, organizadora y encargada de comunicaciones del grupo Honduro-Canada Solidarity

Es cierto, este proceso electoral en Honduras representa una serie de primicias.

Por un lado, 68% de los electores participaron en la elección, un nivel particularmente alto en comparación con con otros comicios en el mundo.

En el momento de escribir estas líneas, los resultados de la elección presidencial hondureña que indican que Iris Xiomara Castro Sarmiento, del Partido Libertad y Refundación, ha obtenido el 53,61% de los votos a su favor, la posicionan 20 puntos por encima de su contrincante más cercano, Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional, que obtuvo el 34% según un recuento preliminar.

Imagen mostrando parte de las informaciones disponibles en el sitio internet del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE). Los resultados no fueron modificados entre las 6:55 del lunes 29 de noviembre y las 9:25 del 30 de noviembre. Foto: CNE

El hecho que la aparición de resultados haya estado detenida durante esas más de 24 horas recuerda lo sucedido en las elecciones de 2017, cuando la ventaja de Xiomara Castro comenzó a evaporarse de repente luego de que el consejo electoral reiniciara el recuento tras una larga suspensión del proceso.

Al llegar al poder, Xiomara Castro, quien sería la primera mujer presidenta de Honduras, prometió grandes cambios. Entre otros, una reforma constitucional, el apoyo de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción y la flexibilización de las restricciones al aborto.

Castro también ha planteado la idea de abandonar el apoyo diplomático a Taiwán en favor de China.

Para Félix Molina, periodista en exilio y auxiliar de investigación en el Observatorio de los Perfilados de la Universidad de Montreal esta elección en Honduras representa un símbolo político de mucha fuerza en el contexto social y histórico de Honduras.

En estos primeros doscientos años que recién viene de celebrar el país el 15 de septiembre pasado en relación a la dependencia colonial de España y que terminó en 1821, una mujer en una cultura patriarcal ocupando la la presidencia del país tiene mucho peso para toda la comunidad hondureña. Una cita de Félix Molina, periodista e investigador hondureño en Canadá

¿Quién es Xiomara Castro?

Xiomara Castro es la dirigente del partido LIBRE de Honduras. Foto: Associated Press / Delmer Martinez

Nació en 1959 en Tegucigalpa y es la segunda de cinco hijos de una familia de clase media. Estudió una licenciatura en administración de empresas y en 1976 se casó con Manuel Zelaya, con quien tuvo cuatro hijos. La pareja se estableció en Catacamas, al noroeste de Tegucigalpa.

En noviembre de 2005, su marido fue elegido Presidente de Honduras y tomó posesión en enero de 2006, convirtiéndose en en la Primera Dama del país. Pero según Félix Molina, Xiomara Castro es mucho más que la mujer de Manuel Zelaya.

Xiomara Castro es una mujer de las resistencias. Siempre se caracterizó como una mujer sencilla que vivió los efectos del golpe de Estado en 2009. Acompañó a su marido en el exilio en República Dominicana y en Venezuela, pero la mayor parte del tiempo estuvo en las manifestaciones dentro de Honduras y eso le hizo ganar una proximidad y simpatía con la población que rechazó el golpe de Estado. Una cita de Félix Molina, periodista e investigador hondureño en Canadá

La tercera es la vencida

Para Molina, el que una mujer haya sido "abrumadoramente votada" es un signo de esperanza, sobre todo porque esta es la tercera ocasión en que Xiomara Castro se presenta como candidata presidencial. Recordemos que en 2014 y en 2017 fue candidata por el partido Libre y derrotada por el presidente saliente Juan Orlando Hernández con el 34,16% de los votos frente al 28,53% de ella.

En marzo de 2021, ganó las elecciones primarias del partido Libre y se convirtió en la candidata a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2021.

En octubre, recibió el apoyo de Salvador Nasralla, que renunció a su propia candidatura para formar una alianza con ella.

Salvador Nasralla pendant une conférence de presse mercredi dernier à Tegucigalpa. Foto: Reuters / Jorge Cabrera

Para Yessica Guzmán, el hecho mismo que los otros partidos de oposición se unan a ella, como lo hizo el Partido Anticorrupción de Nasralla, es un ejemplo claro de que los hondureños ya no quieren más de lo mismo.

Él [Salvador Nasralla] viene de la televisión, pero entró a la política como todos los demás hondureños, harto de tanta corrupción. Se unió a Xiomara y su gente cree en él. En los videos que circulan se ven las banderas amarillas de Nasrallaa y las rojas de Xiomara. Se ve esa unión. Eso también logró esta mujer. Es algo impresionante. Otros partidos también se unieron a ella porque ya estamos cansados, ya estamos hartos. Una cita de Yessica Guzmán, organizadora y encargada de comunicaciones del grupo Honduro-Canada Solidarity

La diáspora hondureña en Canadá y el voto en el extranjero

Hay diásporas hondureñas en Nicaragua, España, México, El Salvador y Canadá, pero la mayoría de los hondureños que viven en el extranjero están en Estados Unidos.

En Canadá, según el censo del 2016, los ciudadanos hondureños viviendo en el país eran 7,785. La mayoría de ellos instalados en las provincias de Ontario y Quebec, particularmente en las ciudades de Toronto y Montreal, respectivamente.

Esta cifra no incluye quienes no contestaron el censo o que decidieron no declarar sus orígenes ni a las segundas o terceras generaciones, es decir, hijos y nietos de inmigrantes hondureños.

Ampliar imagen (nueva ventana) Hondureños en Canadá Foto: Estadística Canada / RCI (traducción y adaptación)

A diferencia de los hondureños en Estados Unidos, los de Canadá no pudieron votar en la elección presidencial del domingo ya que no se les facilitó ese derecho, dice Félix Molina, quien llama a la diáspora de Honduras "el departamento 19", en referencia a los 18 departamentos dentro del territorio de Honduras.

Es claro que no hubo una política pública del Consejo Electoral para facilitar el voto fuera de Honduras a los del departamento 19. Es una de las deficiencias de este proceso electoral. Había muchos desafíos logísticos como introducir una máquina biométrica al proceso. No fue fácil contratar empresas, entrenar personas. Explico, pero no justifico. Además, el consejo recibió tarde el presupuesto para operar. Una de las consecuencias es no haber preparado el voto en el extranjero. Una cita de Félix Molina, periodista e investigador hondureño en Canadá

Por su parte, Yessica Guzmán dice que fue una gran decepción ya que su grupo había organizado un foro virtual en el que invitó a un representante del Consejo Electoral de Honduras quien les aseguró que ya tenían el presupuesto y que irían a todas las ciudades de Canadá donde hubiera más hondureños para que puedan votar. Pero eso nunca se concretó.

"Ni vinieron, ni nos permitieron hacer los registros nosotros mismos", dice la hondureña-canadiense.

Nuestra siguiente lucha es esa. Durante años no nos han tomado en cuenta, pero esperamos que ahora si queremos tener al menos una representación de los que estamos fuera del país en el Congreso, un diputado para poder influir allá, porque nosotros somos parte de la economía también. Una cita de Yessica Guzmán, organizadora y encargada de comunicaciones del grupo Honduro-Canada Solidarity

Honduras recibió 5,741 millones de dólares en concepto de remesas en el 2020, según informaciones del Banco Central de Honduras. Foto: Radio Canada Internacional / Paloma Martínez Méndez

Honduras recibió 5,741 millones de dólares en concepto de remesas en el 2020, según informaciones del Banco Central de Honduras.

Los fondos enviados por los hondureños en el extranjero a su país de origen representan entre el 18 y el 25% del producto interno bruto, según algunas cifras avanzadas por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.

Para Yessica Guzmán, es con las remesas que el país se ha mantenido en pie durante los años que siguieron el golpe de estado contra Manuel Zelaya.

Si se confirman los resultados preliminares de las elecciones del domingo, la victoria de Castro también marcaría el regreso de su familia a la residencia presidencial de la que fueron expulsados en un golpe de Estado en 2009.

