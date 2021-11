Tras la pandemia: Trabajadores en Canadá quieren flexibilidad. ¿Y los empleadores?

En todo este proceso, Arney se ha beneficiado de la vida de trabajar en casa y en la oficina. Actualmente tiene un nuevo empleo en Kamloops, Columbia Británica.

Fui capaz de cambiar de empleo sin que mi familia se tuviera que mudar en enero de este año. Si alguna vez han estado en Calgary en enero saben que es algo bueno no tener que mudarse , explicó Arney a CBC News.

Arney trabaja en el área de desarrollo profesional y ahora está nuevamente en una oficina. Dijo sentirse cómodo mientras gana nuevas conexiones y avanza en su nuevo empleo.

Mientras tanto, en todo Canadá se debate en estos momentos cuáles serán los mejores modelos para la era pospandemia, en términos de cómo darán estructura al trabajo y cómo esto afectará a sus empleados.

Todo indica que los empleadores están bajo una alta presión para desarrollar un futuro mucho más flexible y que muchas empresas grandes están escuchando lo que quieren los trabajadores.

Muchos empleados han expresado su deseo de regresar a las oficinas. Foto: iStock

Más flexibilidad

En Microsoft Canadá se prevé que el futuro será diferente para sus más de 4000 empleados.

Lisa Gibson, vocera de Microsoft, aseveró a CBC News vía correo electrónico, que creemos que una flexibilidad extrema así como el modelo híbrido definirán el trabajo en la era de pospandemia .

Gibson informó que esta compañía ya contaba con los equipos necesarios para que sus empleados pudieran trabajar desde casa desde antes de la pandemia, pero esto se hacía de forma ocasional. Durante el pico de la crisis sanitaria, una sorprendente mayoría trabajó desde casa.

Pero mientras la pandemia cede y la empresa retoma sus operaciones a máxima capacidad, la mayoría del personal podrá seguir trabajando desde sus hogares, al menos la mitad del tiempo. Para ello no necesitarán la aprobación de sus jefes.

El sector de tecnología es de los más fácil para trabajar de forma remota. Las personas que buscan empleo en esta industria lo saben y muchas de ellas desean esa flexibilidad.

Karen Agulnik, gerente senior en ARES Staffing Solution, una empresa basada en Toronto, explicó que el término híbrido se ha convertido en el favorito del sector de tecnologías de la información. Pero otros han optado por acuerdos mixtos.

ATB Financial, de Alberta, es uno de los que optó por una mezcla durante la pandemia. De esta manera, el personal trabajando en sucursales siguió laborando en presencial, mientras otros empleados con diferentes roles pudieron irse a casa a trabajar de forma remota.

Para los miembros corporativos que aún están trabajando desde sus hogares, el objetivo es regresar a las oficinas a mediados de enero de 2022.

En un correo electrónico, Tara Lockyer, directora de personal de ATB, explicó a CBC News que la institución financiera –que emplea a más de 5000 personas- tiene un fuerte deseo de que sus miembros corporativos trabajen en las oficinas, al menos algunos días.

Trabajar desde casa tiene numerosas ventajas y elementos no del todo positivo, aseguran los expertos. Foto: Getty Images / LaylaBird

¿Quién tiene el control?

Yu-Ping Chen, profesor en el Departamento de Gerencia de la Universidad Concordia, en Montreal, cree que hay varios elementos no tan positivos para quienes trabajan en casa y, según explicó, los positivos no los compensan.

Para Chen esos elementos no tan beneficiosos son la distracción, la fatiga –por trabajar largos periodos en línea-, un espacio no tan definido entre la vida laboral y la de casa, así como la presión de responder a las exigencias del trabajo fuera de los horarios de oficina.

Además, dijo el experto, los empleadores están sintiendo una especie de pérdida de control cuando se trata del personal que trabaja desde casa.

Pero la realidad es que ahora miles de canadienses se acostumbraron a trabajar desde sus hogares. Es normal que ganar ese control nuevamente despierte cierto rechazo entre los empleados .

Algunos de ellos se acostumbraron tanto a trabajar desde casa , dijo, agregando que cree que muchos trabajadores no regresarán a las oficinas.

No es lo mismo ni es igual

Para Agulnik trabajar desde casa no representa ningún problema.

Reconoció, sin embargo, que es una historia diferente cuando se trata de entrenar personal.

En su experiencia, los trabajadores jóvenes no parecen tener una preferencia definida cuando se trata de trabajar en oficinas o en casa.

Pero sí están midiendo las ventajas de estar en una oficina en un momento importante.

Creo que muchos de ellos quieren tener el contacto, las interacciones personales , indicó Arney, agregando que mucho del aprendizaje ocurre en las conversaciones informales, cara a cara.

Sin embargo, el experto reconoció que la pandemia no ha terminado.

A la escucha

En Klick Health, una compañía de marketing especializada en salud que emplea a más de 1000 personas en todo Canadá y Estados Unidos, la mayoría de los empleados siguen trabajando desde casa.

Pero la balanza está cambiando en la presa, pues un número limitado de empleados están regresando, de forma voluntaria, a trabajar en las oficinas.

Glenn Zujew, director de personal de la empresa, aseguró que muchos están escogiendo trabajar en presencial, en especial para colaborar en proyectos .

A través de un correo electrónico, Zujew dijo a CBC News que según un sondeo interno, al menos 35% de los trabajadores están listos para volver a trabajar en las oficinas.

Para Lockyer, de ATB, se reconoce que algunos trabajos pueden hacerse mejor de forma remota, mientras otros requieren más colaboración e interacción.

Ante esta realidad, la empresa está en conversaciones con sus gerentes y jefes, para comprender dónde se realiza mejor el trabajo”.

En Microsoft, Gibson dijo que la compañía ha estado escuchando lo que los trabajadores desean, con el fin de colaborar de forma más directa con sus colegas.

Nos referimos a esta tendencia como la paradoja del trabajo híbrido, en la que los empleados quieren la flexibilidad de trabajar desde casa, pero la inspiración y colaboración que se obtiene en presencial , concluyó Gibson.

