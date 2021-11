Alex Cuba entre los canadienses nominados a los premios Grammy

Entre los canadienses nominados se encuentran Joni Mitchell, Caribou, Justin Bieber y Drake.

Alex Cuba, artista cubano-canadiense radicado en Columbia Británica, también fue nominado en dos categorías por su álbum Mendó.

También fueron nominados Allison Russell, Daniel Caesar y el director de la Orquesta Metropolitana, el maestro Yannick Nézet-Séguin.

Mientras tanto Justin Bieber, originario de Ontario, cuenta con ocho nominaciones a los Grammy, junto con la rapera estadounidense Doja Cat y la californiana H.E.R., cuyo verdadero nombre es Gabriella Sarmiento Wilson. Con esta última colaboró la artista montrealesa Kaytranada en Back of my Mind, nominado en la categoría disco del año.

Justin Bieber espera ser reconocido por su éxito con Peaches. Esta canción la interpreta con la colaboración de Giveon y el cantante Daniel Caesar, también originario de Ontario.

Tres oportunidades para Yannick Nézet-Séguin

El nombre del director de orquesta quebequense Yannick Nézet-Séguin aparece tres veces en la lista de nominaciones. Primero con la Orquesta de Filadelfia, por la grabación de las Sinfonías 1 y 3 de la compositora Florence Price.

También figura como nominado con la Metropolitana de Nueva York, en la que funge como director artístico, por la ópera Diálogos de carmelitas de Poulenc.

Y la tercera nominación fue realizada por el álbum voz-piano de Viaje de invierno, de Schubert, en el que el quebequense acompañó en el piano a la mezzosoprano Joyce DiDonato.

Mientras tanto, Allison Russell, cantante originaria de Montreal, Quebec -pero que reside en Nashville, en Estados Unidos- resultó nominada tres veces: una por su disco Outside Child, en la categoría de mejor álbum americano y las otras dos por su canción Nightflyer.

Drake, originario de Ontario como Bieber, recibió dos nominaciones: una por mejor álbum rap y otra por el mejor performance de rap junto con Future, en Way 2 Sexy.

También resultó nominado Dan Snaith, mejor conocido como Caribou, gracias a su décimo álbum de estudio, Suddenly, en la categoría electrónica.

La legendaria Joni Mitchel obtuvo por su parte su 16a nominación, en la categoría de álbum histórico, con Joni Mitchell Archives, Vol 1: The Early Years.

Joni Mitchell pertenece a la lista de los mejores autores-compositores de la revista Rolling Stones. Foto: La Presse canadienne / Nick Procaylo

Paisaje musical de hoy

Harvey Mason, presidente de la Academia de la Industria Musical que otorga los Grammy, aseguró que las nominaciones reflejan la belleza y el paisaje musical de hoy, tan variado y diversificado.

Para responder a las críticas recurrentes sobre la falta de diversidad en las nominaciones, cada categoría ahora recibe 10 nominaciones en lugar de ocho.

Otra novedad de los próximos Grammy: el nombre de las personas que contribuyeron en una producción, en la composición o interpretación de un álbum seleccionado también son mencionados en las nominaciones. Es por ello que The Weeknd, quien decidió no postularse más a los premios, está en tres nominaciones, gracias a su participación en los discos de Doja Cat y de Kanye West –quien, por cierto, ahora se llama Ye-.

Los Grammy también toman en cuenta a cantantes legendarios. Además de Mitchell también está nominado Tony Bennett, gracias a su disco Love for Sale, que realizó junto con Lady Gaga. Cuenta con seis nominaciones.

Jay-Z, con 51 años, tiene tres nominaciones, pero tiene 83 en toda su carrera, superando así al productor musical Quincy Jones, quien tenía el récord hasta ahora, con 80 nominaciones.

La ceremonia 64 de los premios Grammy se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.