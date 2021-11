[Reportaje] Estas son las novedades otoñales de la literatura hispana y latina en Canadá

Más allá de las galerías de arte

Ampliar imagen (nueva ventana) La editorial Laberinto Press basada en Edmonton, provincia de Alberta, lanzó 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝘆, una antología sobre lo que las editoras llaman 𝘦𝘯𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰𝘴 𝘺 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘷𝘪𝘴𝘶𝘢𝘭𝘦𝘴 de escritores, artistas y trabajadores culturales canadienses de habla hispana. Foto: Laberinto Press / Cortesía

Desde historias de ficción sobre arte efímero, como el relato de la multipremiada escritora mexicana Antolina Ortiz, hasta la historia detrás del diseño del logotipo de los Toronto Blue-Jays por un inmigrante español, de Juan Gavasa, las narraciones de la antología son tan diversas como muestra comunidad. Una cita de Luciana Erregue, fundadora y editora en jefe de Laberinto Press

Editada por las historiadoras del arte cubanas-canadienses Liuba González de Armas y Ana Ruíz Aguirre, esta compilación de textos explora de qué manera las manifestaciones visuales de una cultura, trascienden o no a quienes en Canadá se dedican a crear.

La casa editorial Laberinto Press fue fundada en octubre de 2020 y desde entonces ha publicado ya dos antologías.

La primera, en inglés, Beyond the Food Court, es una colección de 14 ensayos de no ficción creativa que ahondan en las sutilezas, la diversidad y la individualidad de las cocinas étnicas más allá de la oferta uniforme y kitsch del típico comedor del centro comercial.

Y la segunda, Beyond the Gallery, bilingüe, será lanzada en español el 15 de diciembre de 2020.

Las mujeres latinas en la literatura

Ampliar imagen (nueva ventana) De izquierda a derecha, las escritoras latino-quebequenses Flavia García, Lula Carballo y Karine Rosso. Foto: Éditions Urubu / Jean-Pierre Mercier

En el marco del Salón del Libro de Montreal, las autoras Lula Carballo, Karine Rosso y Flavia García participaron este jueves a una mesa redonda sobre la representación de las mujeres de origen latinoamericano en la literatura, las artes y los medios de comunicación en Quebec.

El haber seleccionado a estas tres escritoras no es un azar. En sus obras, todas han demostrado un interés particular por representar las realidades femeninas desde un punto de vista femenino.

La novela Créatures du hazard (Criaturas del azar) de Lula Carballo es la mirada admirativa y temerosa de una una niña de nueve años, residente de un barrio obrero en algún lugar de América Latina, a las actividades y realidades de las mujeres de su familia.

Karine Rosso por su parte, ha cuestionado en varios de sus libros la relación que las mujeres tienen con su cuerpo y con su feminidad. En 2019 publicó la novela Mon ennemie Nelly (Mi enemiga Nelly) en referencia a Nelly Arcand, una controvertida escritora quebequense autora de Putain (Puta) y Folle (Loca) quien cometió suicidio en 2009.

Ampliar imagen (nueva ventana) Algunas obras de Lula Carballo, Karine Rosso y Flavia García. Foto: Cheval d’août / Hamac / Mémoire d'encrier

¿Las mujeres, más que los hombres, sucumben a la necesidad de complacer las miradas de los demás? Karine Rosso cree que si nos basamos en la literatura de Nelly Arcan (y en las estadísticas sobre cirugías plásticas a las que se someten las mujeres del mundo, parece que las mujeres están más expuestas a "la presión social de ser bellas en todo momento", dice Karine Rosso.

De su lado, Flavia García publicó recientemente Fouiller les décombres (Escarbando entre los escombros) donde cuenta la historia de una pequeña niña creciendo bajo la sobra de la dictadura. Lejos de su país, la autora pensó que lo había olvidado todo. Cuarenta años después, su infancia llamó a la puerta.

Escarbé, pasé horas revisando documentos, testimonios, sentencias, historias, fotos y vídeos. Con el estómago revuelto, escribí poemas. Una cita de Flavia García, escritora argentina-canadiense.

Esta colección de poemas es también un homenaje a las Madres de la Plaza de Mayo, quienes siguen buscando a sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

Melancolía invernal

Ampliar imagen (nueva ventana) La compilación de textos Nostalgia bajo cero, editada por la escritora mexicana-canadiense Martha Bátiz y publicada por la editorial Lugar Común de Ottawa, ganó medalla de oro en el Internacional Latino Book Awards 2021. Foto: Henedy Macías y Anemone Studios, Toronto / Lugar Común Editorial / Cortesía

Para la escritora y profesora de escritura creativa Martha Bátiz, obtener este prestigioso premio con esta antología es particularmente valioso porque confirma algo que ella ya sabía, los alumnos de su curso de escritura creativa en la Universidad de Toronto "son muy talentosos y tienen mucho que decir", afirma:

Para mí fue un placer y un honor reunir sus voces en estas páginas. Esta antología surgió de mi deseo de celebrar 10 años de cursos de escritura creativa en español en la Escuela de Educación Continua de la Universidad de Toronto, que se dicen fácil pero que son fruto de algo que fundé y he dirigido con mucho esfuerzo y amor. Una cita de Martha Bátiz, escritora y profesora de escritura creativa en la Universidad de Toronto

La editora dice haber sentido una urgencia para publicar la antología, entre otras cosas, por el fallecimiento imprevisto de dos de los autores de la antología, Jorge Cherén y Elsa Galán.

Me apresuré a hacer este libro y dedicárselo a Elsa y a Jorge para agradecerles a todos los escritores que me confiaron sus escritos. Para que tuvieran ese regalo de verse publicados en papel y en una bonita edición, que hice de la mano de Lugar Común Editorial. Una cita de Martha Bátiz, escritora y profesora de escritura creativa en la Universidad de Toronto

Para 2021, Bátiz tiene dos proyectos: terminar de escribir una novela que empezó en 2021 y celebrar una nueva colección de cuentos en inglés que le publicará House of Anansi Press, una de las casas editoriales más importantes del Canadá.

Martha Bátiz se dice privilegiada de haber cruzado el umbral para llegar hasta acá, y que su trabajo tenga el aval de este emblemático sello editorial. El libro No Stars in the Sky será presentado en el Festival Metropolis Bleu de Montreal. Me siento muy afortunada y agradecida y espero que el libro tenga buena respuesta, veremos cómo nos va.

Sin Retorno

Historias de partida, de duelo, pero también esperanzas de retorno, ensueños de amor, así como algunas incursiones en la memoria de las dictaduras sudamericanas, forman parte de lo que se puede encontrar en el tercer volumen de la colección bilingue de la editorial Urubu.

Allers simples / Sin retorno, al igual que los otros libros de esa colección, es una compilación de textos en francés o en español con su respectiva traducción, lado a lado, dice Luis Henriquez, coeditor.

Esta vez hemos decidido dedicar el libro a la comunidad latino-canadiense y por eso tenemos principalmente a autores de origen latinoamericano, algunos nacidos aquí en Canadá, otros que llevan muchos años en esta comunidad y que ya se han hecho un espacio en el medio literario. Una cita de Luis Henríquez, coeditor y cofundador de Ediciones Urubu

Ampliar imagen (nueva ventana) Portada y contraportada del compendio Allers Simples / Sin Retorno Foto: Éditions Urubu

Para este sello editorial, la diversidad de las voces reunidas en esta obra ofrece también una gran originalidad en el uso del lenguaje y los estilos utilizados, que van desde la narrativa a la prosa poética, pasando por el cuento (engañosamente) infantil, se puede leer en el sitio de Urubu.

Entre los autores del compendio se encuentran Caroline Dawson, Diego Creimer, Gerardo Ferro, María Graciela Bastardo y Geyser Dacosta y la invitada especial la luso-canadiense Martha Tremblay-Vilao.

También autores ya mencionados aquí mismo en este artículo, Karine Rosso, Flavia García, y Nicolás Dawson, quien escribió el prólogo.

En resumen, ya sea en Alberta, Ontario, Quebec o en Columbia Británica, un diversificado universo literario latino-hispano-canadiense se dibuja.

En este periodo otoñal e invernal, los amantes de la lectura estarán encantados.

