Quebec: Trabajador agrícola mexicano en riesgo de no ser indemnizado tras accidente

Pablo Palma Contreras es un trabajador agrícola temporal. Está en estado paraplégico luego de un accidente que tuvo en la primavera pasada. Aunque viene a Canadá todos los años a trabajar no está considerado como residente de Quebec y, por ende, se está enfrentando a los límites de la Ley de Seguros de Automóviles de Quebec.

Actualmente vive en el Instituto de Readaptación en Deficiencia Física de Quebec, desde donde concedió una entrevista a Radio-Canada. Trabajo en el campo, donde tuve un accidente y no he tenido apoyo. Eso hace mucho daño , dijo.

Palma Contreras es originario de México. Tiene 33 años. Desde el 2013 viene a Canadá todos los años a trabajar en el campo, pero su vida cambió por completo el pasado 28 de mayo.

Estaba ese día en Escoumins, al norte de Quebec, cuando tuvo un ataque de epilepsia. Confundido, se halló en medio de la ruta 138, al menos eso cree, porque no recuerda bien lo ocurrido.

He sufrido de epilepsia desde que era niño , dijo en español. Desafortunadamente, tuve un episodio y cuando eso me pasa tengo la reacción de salir de mi casa .

Luego de estar dos semanas en terapia intensiva en el hospital de l’Enfant-Jésus, en ciudad de Quebec, Palma Contreras cayó en cuenta de la realidad: perdió el uso de sus piernas, luego de haber sido atropellado por un vehículo.

No puedo caminar más porque tuve una fractura en mi columna vertebral. Una cita de Pablo Palma Contreras

En una circunstancia similar, un quebequense tendría derecho a una indemnización de remplazo de los ingresos, que puede llegar a ser de hasta 83 000 dólares, así como a una indemnización por pérdida de calidad de vida, que podría ascender hasta los 258 947 dólares.

También están previstos montos para vestimenta y para lentes que pudieron haber sido dañados durante el accidente, así como para pagar los trabajos necesarios para adaptar la casa de la víctima del accidente.

Hasta la fecha, Palma Contreras no ha recibido ninguna indemnización de parte de la Sociedad del Seguro Automóvil de Quebec (SAAQ). Como no es residente no tiene la cobertura, comúnmente llamada no responsable .

En el caso de este trabajador agrícola, la SAAQ está más bien realizando una investigación para evaluar el grado de responsabilidad de Palma Contreras , tal y como lo estimula el procedimiento para las personas que no son residentes de Quebec.

Si después de este análisis se determina, por ejemplo, que la persona tiene 50% de responsabilidad, tendrá derecho, en ese momento, a 50% de todo lo que ofrece el plan, según explicó a Radio-Canada Mario Vaillancourt, vocero de la SAAQ.

Nos basamos en todos los documentos pertinentes. En el reporte policial, en la declaración de la persona. Verificamos también algunas cosas en el Código de Seguridad Vial. Hay un trabajo serio que se hace. Una cita de Mario Vaillancourt, vocero de la SAAQ

Pablo Palma Contreras en plena cosecha de manzanas, hace unos años. Foto: Pablo Palma Contreras

Por ahora, Palma Contreras ve que el tiempo pasa y cada vez se preocupa más por la precariedad financiera en la que se encuentra. Luego del accidente, tuvo algunas semanas de indemnización gracias a un seguro privado, pero los desembolsos se terminaron.

Su pareja, quien vino a Quebec para acompañarlo en el proceso de readaptación, debe acudir a los bancos de alimentos para poder alimentarse, según contó el afectado.

Hay momentos, cuando estoy solo, que quiero llorar porque han pasado seis meses y no tengo respuesta de la SAAQ. Mis hijos están en México, sin dinero. Debo depender del dinero que me prestan , explicó.

Discriminación

Palma Contreras está recibiendo apoyo de la Red de Ayuda a los Trabajadores Migrantes Agrícolas (RATTMAQ) de la región de la capital nacional y Chaudière-Appalaches para hacer ciertas gestiones administrativas.

Véronique Tessier, coordinadora del organismo, estima que este caso da cuenta del aspecto discriminatorio de la Ley de Seguros de Automóviles de Quebec.

Es un caso que representa muy bien la falta de proporción que se ofrece a los trabajadores temporales agrícolas, y también en el resto de las industrias que son cada vez más variadas , dijo. Es un tema de justicia social, de igualdad en la protección que podemos ofrecer a una mano de obra que es esencial y que es mucho más que una mano de obra .

Tessier indicó que estos trabajadores tienen familia. Tienen derechos y hay mucho más por hacer como sociedad para reconocerlos y hacer que estén felices de trabajar en Canadá , agregó.

Por su parte, la SAAQ recuerda que no es el organismo el que hace las leyes. Nosotros aplicamos el plan que está en vigencia desde hace bastante tiempo , respondió Mario Vaillancourt.

De acuerdo con las propias estadísticas del organismo, en 2020 se registraron no menos de 116 expedientes de personas no residentes de Quebec. De ese total, la mayoría (67,2%) tuvo derecho a todas las indemnizaciones previstas en la ley, pues fueron consideradas no responsables cuando se hizo el análisis del incidente.

Solo 6% no recibieron ningún tipo de indemnización porque la SAAQ consideró que eran plenamente responsables del accidente. Los otros extranjeros tuvieron una indemnización parcial.

Véronique Tessier es la coordinadora de la Red de Ayuda a los Trabajadores Migrantes Agrícolas de la región de la capital nacional y Chaudière-Appalaches Foto: Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Véronique Tessier considera que deben hacerse cambios legislativos en Quebec, porque cada vez más hay trabajadores temporales extranjeros en territorio quebequense.

Hay trabajadores que pasan más tiempo en Canadá que en sus propios países en términos de la ley, ¡pero no son residentes! Una cita de Véronique Tessier, coordinadora de la RATTMAQ para la capital nacional y Chaudière-Appalaches

Miedo a regresar

Contreras también se enfrenta a otro desafío: su permiso de trabajador agrícola se vence el 15 de diciembre. En estos momentos está tratando de obtener un permiso de estadía temporal, con la esperanza de hacer posteriormente una solicitud de residencia permanente por razones humanitarias.

La simple idea de tener que regresar a vivir a México le da miedo. Si aquí ya es difícil vivir en estas condiciones, en Canadá, donde tienes todos los servicios, como el transporte adaptado… eso no lo tendría jamás allá , dijo, precisando que su vida sería realmente difícil en su país de origen.

Pablo Palma Contreras está haciendo readaptación desde hace dos meses. Foto: Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Aquí todo está adaptado, por ejemplo, las puertas de los supermercados abren con un botón. Eso no se ve en México. Una cita de Pablo Palma Contreras

Según este trabajador su deseo no es recibir todo como de la nada. Él quiere trabajar. Puedo hacer cosas con mis manos. Mis pies ya no me sirven, pero mis manos sí , dijo.

Por ahora, su única tarea es la readaptación, en la que está desde hace dos meses, para poder seguir adelante con su vida con lo que tiene: su cabeza, sus brazos y sus manos.

Tengo que adaptarme a sobrevivir. Aprender a ser independiente , concluyó.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.