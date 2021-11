Canadá: Vacuna para los niños es un refuerzo para su salud mental

Katalina, explica su mamá, siempre ha sido una niña ansiosa, pero su ansiedad empeoró durante la pandemia. Se preocupa , dice Diana Grimaldos quien, junto con su familia, vive en Toronto.

Durante el cierre de las actividades, en el punto más elevado de la pandemia de COVID-19, la ansiedad de Katalina se disparó. Cuando sus padres lograron vacunarse, sus preocupaciones bajaron un poco, pero incluso cuando volvió a clases presenciales, tuvo mucho miedo.

El incremento de los problemas de salud mental entre los niños durante la pandemia es algo familiar para muchos padres. Son numerosos los estudios que así lo han demostrado y también el testimonio de especialistas en todo Canadá.

Katalina's anxiety was especially high during lockdown. Although seeing her parents get their COVID-19 vaccines helped, along with going back to school in person, she's still very fearful, said her mother.

La mejor medicina, han coincidido los expertos pediátricos, es dar normalidad a sus vidas, mientras que mantienen a salvo de una infección de COVID-19.

Ahora, que Salud Canadá aprobó la primera vacuna para los niños con edades comprendidas entre 5 y 11 años, muchos padres y médicos pediatras están viendo, finalmente, una luz al final del túnel.

En Ontario los niños podrán ser vacunados desde esta misma semana, si las entregas de dosis lo permite. Foto: Associated Press / Ted S. Warren

La vacuna es la vía

El efecto de la pandemia en los niños va más allá de la amenaza del COVID-19 como una enfermedad, de acuerdo con el doctor Eddsel Martínez, pediatra miembro del comité asesor público de la Sociedad Canadiense de Pediatría.

Martínez, quien reside en Winnipeg –capital de Manitoba-, indica que las medidas sanitarias que debieron tomarse para salvar vidas llevaron al aislamiento, a la inseguridad económica y al estrés de millones de padres, todos factores que son terribles para la salud mental .

Hemos visto un incremento de todo tipo de condiciones de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, uso y abuso de sustancias .

Los niños, en general, son resilientes, asegura Martínez. Para muchos, el regreso a las actividades normales, incluyendo la escuela, los cumpleaños, las pijamadas y las visitas a los abuelos, son formas de recuperarse.

Todas estas son cosas extremadamente importantes para la salud mental. Y la vacuna es la vía para llegar allí , advierte el especialista.

Tanto padres como médicos han señalado que muchos niños están conscientes del hecho de que pueden transmitir el coronavirus y hacer que alguien a quien aman resulte enfermo.

Un buen ejemplo es el de Katalina. El esposo de Diana Grimaldo tiene un sistema inmune comprometido y la niña de 7 años se preocupa porque puede hacer que su papá se enferme, especialmente, cuando hay brotes de COVID-19 en su escuela.

Diana Grimaldos la tranquiliza y trata de eliminar esa culpa .

Pero incluso en encuentros al aire libre donde todos los adultos están vacunados, Katalina se siente más cómoda si permanece utilizando su mascarilla.

La doctora Anna Banerji, infectóloga pediatra de la Universidad de Toronto, explica que éste es un peso muy grande para un niño .

La vacuna para los niños no solo reducirá el riesgo de que se enfermen, sino también permitirá eliminar esas preocupaciones en torno al COVID-19 y lo que pasará después, asegura.

Daños colaterales

Cuando Salud Canadá y el Comité Consultivo Nacional de Inmunización analizan si aprobar o no una vacuna para este grupo demográfico, la pregunta clave que deben responder es si la vacuna era segura, efectiva y si los beneficios superaban los riesgos.

En el caso del COVID-19, los temas en torno a la salud mental son parte de esa discusión, de acuerdo con la doctora Caroline Quach, pediatra especialista en enfermedades infecciosas del Chu Ste. Justine, en Montreal.

Tienes que evaluar el peso de la enfermedad. Y el peso de la enfermedad no solo incluye las complicaciones médicas, sino todos los daños colaterales que ocurren , indica.

Las recomendaciones sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech hechas públicas el viernes de la semana pasada explican que ésta no es solo segura y efectiva para proteger a los niños de enfermar de forma grave, pero también refieren que los niños están en riesgo de daños colaterales por la pandemia del COVID-19. Interrupciones prolongadas de las escuelas, aislamiento social y acceso reducido a recursos extracurriculares han tenido un impacto profundo en la salud mental y física y en el bienestar de los niños y sus familias .

En Estados Unidos los niños de este rango de edades ya están siendo vacunados desde hace unas semanas.

Para Diana Grimaldos es que su hija pueda vacunarse dará alivio a sus preocupaciones. Creo que le va a dar un sentido de seguridad , asegura.

Llega el primer cargamento

El domingo en la noche, Canadá recibió el primer cargamento de vacunas Pfizer para niños.

Las dosis, desarrolladas por Pfizer-BioNTech, estarán dirigidas para niños de 5 a 11 años, marcando así un hito importante en Canadá en la lucha contra el coronavirus.

El acuerdo del gobierno de Canadá y la farmacéutica es suministrar 2,9 millones de dosis de esta vacuna. Se prevé que el total de dosis estén en territorio canadiense a finales de esta misma semana.

Una caja de la vacuna de Pfizer-BioNTech para los niños de 5 a 11 años, en Estados Unidos, país que comenzó la vacunación de este grupo demográfico hace semanas. Foto: Associated Press / Ben Gray

Citas en Ontario desde el martes

La provincia de Ontario ya comenzó el proceso para la vacunación de este grupo demográfico. Las citas podrán tomarse a partir del martes a las 8 am y algunas dosis podrán ser administradas a partir de mañana, si la entrega de vacunas lo permite.

Los niños nacidos en 2016 o antes podrán ser vacunados, así como aquellos que cumplan 5 años hasta finales de 2021. En enero, se extenderá la admisión a los niños que nacieron en 2017 y que cumplen 5 años en 2022.

En Quebec la previsión es comenzar a vacunar esta misma semana, de acuerdo con lo que informó el viernes el ministro de Salud provincial, Christian Dubé.

Cada provincia y territorio está afinando los detalles para la campaña de vacunación de los niños.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.