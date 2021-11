Cumbre de los “Tres Amigos”: líderes buscarán vías para afrontar la crisis migratoria

Sobre este último, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, junto con los presidentes estadounidense y mexicano, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, acordaron buscar vías para reforzar la cooperación trilateral sobre la crisis migratoria, una crisis sin precedentes que se vive en el hemisferio occidental y que ha generado que millones de personas de Centroamérica se desplacen hacia las fronteras de México.

Migrantes que quieren pedir refugio en Estados Unidos atraviesan el Río Grande. Occidente vive una crisis migratoria sin precedente y los líderes se comprometieron a luchar ante las causas que están generando esta migración masiva. Foto: Reuters

La crisis económica y política que vive Venezuela también fue punto de debate en el encuentro, pues de acuerdo con las estimaciones, unas 6 millones de personas provenientes de este país se convertirán en refugiados de aquí a finales de año.

Biden dijo que se quería comprometer junto con Canadá y México para luchar contra las causas profundas de la migración masiva de personas que solicitan asilo en el sur de la frontera mexicana.

Según dijo el presidente estadounidense, el objetivo es que los tres países alcancen un enfoque común para luchar contra las desigualdades económicas que obligan a los habitantes del hemisferio occidental a huir de sus países y en número récord.

Considerando la falta de trabajadores que se vive en estos momentos en Norteamérica, nuevos enfoques pueden ser abordados para vincular a los migrantes económicos con oportunidades potenciales de empleo tanto en Estados Unidos, como en Canadá y en México.

Por primera vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Foto: Associated Press / Evan Vucci

Redistribución de las vacunas

Canadá y México ya acordaron redistribuir millones de dosis de vacuna contra el COVID-19, que recibieron de Estados Unidos, y que serán enviadas a otros países del hemisferio occidental.

El primer ministro de Canadá y varios ministros de su gabinete, se reunieron el jueves en la mañana con el presidente mexicano en el Instituto Cultural Mexicano de Washington.

López Obrador, quien se reunió por primera vez con Justin Trudeau, describió a ambas naciones como seguras.

Somos países que pertenecen a América del Norte. Somos países que cooperamos. El señor Trudeau reconoció que los dos países tienen grandes cosas que debater, muchas cosas en las que estamos de acuerdo y coincidimos , dijo el presidente mexicano.

Uno de los temas es precisamente el vinculado al crédito fiscal para los autos eléctricos que, según los responsables canadienses y mexicanos, representa una violacipon al Acuerdo Canadá, Estados Unidos-México.

La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, dijo al respecto que la propuesta de Estados Unidos representa el problema dominante en las relaciones canado-estadounidenses, si los dos países no logran un acuerdo. Freeland declaró que cree que hay mucho espacio para negociar y lograr un acuerdo ganar-ganar para ambas partes.

En este punto es necesario recordar que el tema general de la cumbre es la unión de las fuerzas para la reconstrucción luego de la pandemia del COVID-19 y hacer de Norteamérica la región más resiliente y autosuficiente, de cara a los problemas de las cadenas de suministro mundiales.

Le thème général du sommet est l'union des forces pour reconstruire après la pandémie de COVID-19 et rendre le continent nord-américain plus résilient et autosuffisant face aux goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Los tres líderes de Estados Unidos, Canadá y México, al inicio de la primera cumbre norteamericana en cinco años. Foto: Associated Press / Susan Walsh

Sobre las fallas en el aprovisionamiento

Los tres dirigentes también discutieron sobre los problemas vinculados a la cadena de suministro que está afectando la recuperación económica luego de la crisis sanitaria.

Canadá fue sumada al grupo de trabajo sobre la cadena de suministro que ya adelantan México y Estados Unidos. Este grupo de trabajo se concentrará en la definición de las industrias esenciales, incluyendo los minerales esenciales, según dijeron los responsables de los tres países.

Trudeau aprovechó su primera jornada en EE UU, el miércoles, para hablar sobre las ventajas competitivas de Canadá en el tema de los minerales esenciales, que son utilizados en las baterías de los computadores, en los teléfonos celulares, los vehículos eléctricos y otros productos.

China es el principal proveedor de estos minerales a escala mundial, pero los problemas vinculados a las cadenas de suministros han generado fallas importantes.

Sobre el crédito fiscal a los vehículos eléctricos

El primer ministro canadiense dijo que expresó directamente al presidente Biden sus preocupaciones en torno al crédito fiscal para los vehículos eléctricos, la retórica Buy American y el oleoducto de la línea 5.

Trudeau dio estas declaraciones el jueves en la noche en una conferencia de prensa realizada en la capital estadounidense, luego de la cumbre.

Destacamos hasta qué punto (el crédito fiscal propuesto) representa un gran problema para la producción automotriz en Canadá. Como lo hemos hecho durante los últimos meses, seguimos presentando nuestra posición. Vamos a seguir trabajando sobre el tema para encontrar soluciones. Una cita de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Sobre la retórica proteccionista de la administración Biden, Trudeau reiteró que estas medidas serían nefastas, tanto para estadounidenses como para canadienses.

Como hemos visto en los últimos años, crear obstáculos no solo genera consecuencias para los trabajadores canadienses, sino también para los estadounidenses y para la integración de nuestra economía norteamericana .

Biden, sin embargo, no parecía estar de humor para alcanzar acuerdos al respecto el jueves. Si bien mostró la cortesía bilateral acostumbrada, no mostró indicios de que esté listo a cambiar de idea sobre el tema del crédito fiscal para los autos eléctricos fabricados en territorio estadounidense.

Fuente: Radio-Canada