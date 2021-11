¿Qué se celebra el Día de Acción de Gracias en Canadá?

El Día de Acción de Gracias, Thanksgiving en inglés o Jour de l’Action de Grâce en francés, se celebra en Canadá el segundo lunes del mes de octubre. Este año será sin duda una celebración particular en el contexto de pandemia actual. Incluso en Quebec, las familias que viven en las zonas de alerta roja -de acuerdo con el sistema que impuso el gobierno para determinar la gravedad de la COVID-19- no podrán reunirse.

Pero este día siempre genera confusión. Es materia de asombro para muchos inmigrantes que llegan al país creyendo que se celebra al igual que en Estados Unidos. Pero hay diferencias entre las dos celebraciones. La primera de ellas: la fecha. Al sur de la frontera es una fiesta que celebra en el mes de noviembre, el cuarto jueves del mes para ser exactos.

En Canadá, el Día de Acción de Gracias es una fecha producto de la cultura inglesa europea. Lo que se celebra es el año de cosechas. Se agradece la bondades de la tierra.

De acuerdo con la Enciclopedia Canadiense, el primer Día de Acción de Gracias celebrado en Canadá se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1879, aunque las poblaciones indígenas ya tenían un recorrido de celebraciones por la cosecha de otoño.

El Instituto Smithsoniano asevera que algunas Primeras Naciones buscaban formas de asegurar una buena cosecha con bailes y rituales .

Hay, sin embargo, una disputa, reconocida por la misma Enciclopedia Canadiense, sobre esa primera celebración. Algunos han argumentado que la ceremonia realizada por Sir Martin Frobisher, marino inglés que realizó expediciones al Ártico, no fue en realidad un Día de Acción de Gracias. La disputa proviene principalmente de la razón para agradecer, algo que se mantiene hasta nuestros días, pues el agradecimiento no se limita a la cosecha. En el mundo moderno dar las gracias está más bien vinculado al bienestar general y las cosas buenas que nos rodean.

Aunque comenzó como una fiesta para agradecer la cosecha, hoy el Día de Acción de Gracias es una fiesta cívica y sobre todo familiar. Foto iStock.

Previo a 1879, colonizadores franceses también realizaron el festejo, pero no fue sino hasta el año 1957 cuando el Día de Acción de Gracias fue establecido como un evento anual que se celebra el segundo lunes de octubre. Dato importante: es un día feriado oficial en todas las provincias canadienses y territorios salvo la Isla del Príncipe Eduardo, en Nuevo Brunswick y en Nueva Escocia.

La religión tuvo una participación protagónica en la celebración, pero con el transcurrir de los años el carácter religioso fue quedando a un lado para dar paso a una fiesta cívica y, sobre todo, familiar.

Diferencia entre las provincias

Según la misma Enciclopedia Canadiense, salvo en las provincias en las que no es un feriado obligatorio, es Quebec la región de Canadá en la que la celebración tiene un menor impacto. Ahora bien, la principal diferencia de la celebración entre las provincias canadienses es la comida. En Terranova, por ejemplo, prefieren el plato llamado Jigg’s dinner (carne, repollo verde, zanahorias, papas doradas y guisantes) en lugar del tradicional pavo. Si bien el pai de calabazas es el postre por excelencia, en Ontario prefieren las tartas de mantequilla, y en Columbia Británica optan más por las barras de Nanaimo (un postre no horneado a base de chocolate).

Recordemos que el plato tradicional para este día gira en torno al pavo, puré de papas o de calabaza, zanahorias y hasta coles de Bruselas.

Un Día de Acción de Gracias particular

Usualmente el fin de semana largo que está en puertas es usado para viajar, reunirse con la familia y con los amigos.

En la pandemia de la COVID-19 no todas las familias y amigos canadienses podrán reunirse como suelen hacerlo. En Quebec, por ejemplo, la petición del gobierno de François Legault es que las personas eviten cualquier tipo de encuentro social. Este jueves, el propio Legault dijo en rueda de prensa que siempre va a ver a su mamá en esta fecha, algo que este año no hará. No es el momento para ir a cenar a casa de la abuela , reiteró.

En Toronto, Ontario, la recomendación es la misma. La doctora Eileen de Villa, jefa de Salud Pública de la ciudad, pidió esta semana a los ciudadanos no celebrar una gran cena. Por favor, limiten su cena de Acción de Gracias a las personas con las que viven. Preferiría que cambiemos la celebración una vez, por seguridad, que ver con arrepentimiento el Día de Acción de Gracias 2020 .

Tres datos curiosos

Si bien el Día de Acción de Gracias se celebra el lunes, muchos optan por cenar el domingo para así descansar el día siguiente.

Hay una creencia colectiva que dice que comer pavo hace que las personas queden somnolientas o cansadas, pero los expertos aseguran que son los carbohidratos de la cena (incluyendo el postre) los que tienen ese efecto.

Aunque el pavo sigue siendo la proteína insignia de la fiesta, el Turducken crece en popularidad. Es básicamente hornear junto el pavo, pato y pollo.

