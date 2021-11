COP26: Ministro del Ambiente de Canadá optimista sobre un potencial acuerdo

“Creo que estamos ante algo nunca visto, desde muchas perspectivas”, dijo el ministro de Ambiente canadiense en una emisión matutina de Radio-Canada.

“Los inversores privados, institucionales, de fondos de pensión, de compañías de seguros, dicen que están listos para movilizar miles de millones de dólares para enfrentar los cambios climáticos y eso es algo nunca antes visto”, agregó Guilbeault, conocido activista por el clima que acaba deser nombrado como ministro de Ambiente por el gobierno de Justin Trudeau.

A finales del mes pasado, 36 inversores institucionales de Canadá, representando 5500 millardos de activos, firmaron una declaración común sobre el clima, comprometiéndose a exigir que las empresas en las que inviertense establezcan objetivos en materia de emisiones de gases con efecto invernadero y que rindan cuentas sobre el progreso logrado.

Sobre el expediente de financiamiento y de la solidaridad Norte-Sur, que compromete a los países industrializados a otorgar a los no desarrollados 100 millardos de dólares para luchar contra el cambio climático, se sabe que estos fondos no serán recabados antes de 2023, tres años más tarde de lo previsto en la COP15.

Según Guilbeault, esto será posible gracias a la cooperación de Alemania y Canadá, que copresidieron un grupo de trabajo sobre el tema.

Sobre el futuro

En cuanto a la publicación de un acuerdo final en esta cumbre del clima, el ministro canadiense opta por mantenerse optimista.

“Ceo que estamos cerca de establecer un acuerdo (…) pero es posible que tome más horas de negociación. Hay mucha energía, muchas ambiciones y mucho optimismo”, indicó.

La declaración conjunta deberá contribuir a mantener el aumento de la temperatura lo más cercano a 1,5º C, con el objetivo de limitar los efectos del calentamiento global en el mundo entero.

El jueves, 12 países y regiones quisieron marcar el inicio del fin del petróleo y del gas al seno de una coalición llamada la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (Beyond Oil and Gas Alliance, BOGA), a la que se sumó Quebec, pero no Canadá.

El ministro Steven Guilbeault recordó, sin embargo, que Canadá se unió a una coalición de unos 30 países y bancos de desarrollo que pondrán fin a sus inversiones en el sector petrolero, de gas y de carbón en el extranjero, a partir de finales de 2022.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA