Cigarrillos con cápsulas de sabor y variables sociodemográficas en Chile

Estos cigarrillos tienen en su filtro una o dos cápsulas con un sabor que el fumador decide si las presiona para obtener un líquido que mezclado con el humo le da un sabor X a ese humo. Los sabores son variados y van de tragos alcohólicos a caramelos, pasando por sabor a frutas, etc.

Y la estrategia de mercadeo hace que al cambiarle el sabor al tabaco y al ofrecerle al consumidor la posibilidad de decidir si le da un sabor particular a su cigarrillo o no, de apretar una cápsula o las dos, los vuelve atrayentes para un segmento de la población.

El fumador decide si aprieta o no las cápsulas de sabor. Ahora bien, en la mayoría de los casos, cuando una persona compra esos cigarrillos que suelen por su naturaleza misma ser más caros que los otros e nel mercado, es justamente para liberar ese sabor.

Guillermo Paraje, experto en economía de la salud, investigador y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile (nueva ventana), es el autor del estudio La asociación entre el consumo de cigarrillos con cápsulas de sabor y las variables sociodemográficas: Evidencia de Chile.

Hace varios años que Guillermo Paraje lidera investigaciones financiadas por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC-CRDI, de Canadá (nueva ventana), en temas relacionados con la salud y el control del tabaco.

El objetivo del estudio era de examinar los factores asociados con el hecho de fumar cigarrillos con cápsulas de sabor en Chile, donde la popularidad de estos productos ha aumentado dramáticamente. Una tendencia que se observa cada vez más en distintos lugares del mundo.

El estudio del profesor Guillermo Paraje se hizo a partir de una encuesta sobre 810 casos de fumadores en el área metropolitana de Santiago de Chile, la principal aglomeración urbana del país, con aproximadamente el 40% de la población total del país. El objetivo era saber qué estaban consumiendo los fumadores para indagar sobre este tipo de productos, incluyendo los que entraban al país de contrabando.

A los fumadores se les preguntaba la marca del producto que consumía en el momento de la encuesta y se les hacía una serie de preguntas deorden socioeconómico y hábitos de consumo (cuánto consumían, cuándo comenzaron a consumir, dónde compraban sus productos, cuánto pagaban por él, etc.).

En lo que respecta a los cigarrillos con cápsulas de sabor encontraron que alrededor de 40 % de los fumadores encuestados fuman este producto, lo que hace que Chile sea el país con el mayor consumo mundial de este tipo de productos que hace 10 años no existían y a pesar que sean en promedio 15% más caros que los otros productos.

En general no, nos dice el investigador. Quizá entre fumadores. Pero no en el total de la población. Chile ha avanzado mucho en los últimos 10 o 12 años en materia de políticas de control de tabaco y una de las políticas que más ha avanzado es justamente en la de ambientes libres de humo. Y es una política que se respeta bastante.

“No se puede fumar en lugares cerrados. No se puede fumar en recintos deportivos. Recientemente una comuna en Santiago determinó que no se puede fumar en plazas y parques donde haya niños. Es decir que se está avanzando relativamente rápido en esa política. Y ciertamente, el fumar lleva a que los que fuman en público no sean bien vistos”, afirma GuillermoParaje.

Ahora bien. Si se examina el patrón de las personas que consumen estos productos, se puede ver ciertamente que ejercen un atractivo sobre todo entre un público joven y mujeres especialmente. Y la hipótesis que se dibuja detrás de eso es que son productos que dejan un olor diferente en la ropa y en las personas, relativamente menos fuerte que los productos tradicionales de tabaco y eso los vuelve más atractivos.

Hay países que tienen prevalencias de consumo muy altas, nos dice Guillermo Paraje. Y Chile se encuentra entre los principales, aunqu ela prevalencia ha bajado mucho. En el 2006, 43% de la población fumaba regularmente y en la actualidad está alrededor de 32 o 33%. La reducción ha sido bastante, pero el porcentaje de fumadores sigue siendo altísimo. Argentina también tiene una alta prevalencia de consumo de tabaco.

Es muy complicada porque hay intereses muy fuertes y la industria tabacalera sigue siendo muy poderosa y lamentablemente los gobiernos, incluso los que se han comprometido a no hacerlo, siguen abriéndole las puertas y las siguen considerando en discusiones en las cuales no deberían participar. Hay muchísimo dinero e intereses en juego y es muy difícil avanzar en este tipo de políticas.

Dentro de la región, Canadá es uno de los ejemplos a seguir, afirma el académico. Hablamos de la campaña contra el tabaco aquí en el país y de las fotos horribles de los daños que puede causar el tabaco en la scajetillas de cigarrillos y los fumadores no se desaniman.

“Y lamentablemente no se desaniman, sobre todo los jóvenes, porque comienzan a consumir estos productos novedosos y además, porque el precio de los productos todavía sigue siendo relativamente bajo. No digo que sea bajo, ciertamente ha subido y Canadá es uno de los países de las Américas con el mayor precio. Pero en término de los ingresos o de la capacidad de compra de las personas sigue siendo bajo. Entonces, se debe seguir insistiendo con el tema de los impuestos, sobre todo para que los jóvenes no comiencen. Yo creo que la política pública tiene que mirar al presente, a la población consumidora actual, pero sobre todo tiene que mirar hacia el futuro. Uno debe encontrar mecanismos y políticas para que los jóvenes no comiencen ningún tipo de producto de tabaco. Ese es el desafío principal” afirma Guillermo Paraje.