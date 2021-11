Elecciones en Montreal: punto de inflexión para la diversidad

Los principales partidos de la escena municipal de Montreal quieren presentar este año un gran número de candidatos de orígenes diversos.

Y en estos comicios se nota esa voluntad, ya que la diferencia es enorme en el número de candidatos de minorías visibles cuando se compara a las pasadas elecciones de 2017. Entonces, un tercio de los candidatos a alcaldes o concejales eran de una minoría visible, mientras en 2021, esta proporción se disparó a casi la mitad (48% de los candidatos), de acuerdo con los formularios de autoidentificación de Élections Montréal, el organismo que rige los comicios en la ciudad.

Este ente define a las minorías visibles como personas de origen indígena o que pertenece a minorías, etnias e incluso a aquellas con alguna discapacidad. El formulario de autoidentificación fue llenado por 82% delos candidatos.

Ensemble Montréal y Projet Montréal, partidos municipales de la ciudad, han hecho esfuerzos considerables para lograr los objetivos que se pusieron en otoño de 2020, de que al menos un tercio de los candidatos al concejo municipal provengan de la diversidad, incluyendo a personas racializadas, indígenas y en condición de discapacidad.

Según el Observatorio quebequense de la diversidad etnocultural, que analizó en detalle las 340 candidaturas de la urbe, son má sbien 34% de los candidatos los que provienen de minorías visibles, grupo al que definen como todas las personas que no son blancas (negros, árabes, latinoamericanos y surasiáticos). En este caso, los indígenas no son considerados como parte de las minorías visibles. Este organismo no logró determinar el estatos de unos 10 candidatos, destaca un reporte deRadio-Canada.

Vale destacar en este punto que el concejo municipal de Montreal está compuesto por 65 funcionarios:

Alcalde o alcaldesa de Montreal, quien es también burgomaestre de Ville-Marie (centro de la ciudad)

18 alcaldes de vecindarios

46 concejales

Projet Montréal presenta este año 36 candidatos de la diversidad, lo que representa 35% del total de sus candidatos, según el observatorio, pero la propia tolda política dice que son 45% de las candidaturas.

En el caso de Ensemble Montréal, 22% de los candidatos son de minorías visibles.

Mouvement Montréal es el partido que tiene más representantes de la diversidad, con 59 de sus 68 candidatos que provienen de minorías visibles (el estatus de seis de ellos no pudo ser determinado por el observatorio).

Frédéric Castel, del Departamento de Ciencias de las Religiones de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), también compiló esta información. Miembro también del grupo de investigación interdisciplinaria sobre Montreal etnoreligioso, Castel dijo que Projet Montréal duplicó el número de candidatos de origen diverso, mientras que en Ensemble Montréal hubo un pequeño aumento.

Victor Armony (izquierda) y Mauricio Peña son candidatos por el sector de Snowdon en la elección de Montreal de este fin de semana. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

¿Candidaturas sólidas?

Tener un número importante de candidatos de la diversidad es un buen inicio, pero, la pregunta es si se trata de candidaturas serias o si más bien los partidos buscan tener una buena imagen

Si se observan en detalle los expedientes de los candidatos se puede ver que se trata de perfiles serios, de acuerdo con Castel, quien dice que éstos tienen CV interesantes. Los partidos han hecho esfuerzos considerables para tener personas con buenos perfiles, indica.

Balarama Holness se pregunta, por su parte, si los candidatos de la diversidad serán elegidos.

El comité ejecutivo de la alcaldía de Montreal era homogéneo en 2017, esto a pesar de que durante la campaña por las elecciones municipales Projet Montréal dijo que 50% de sus candidatos eran de la diversidad.

Si se toman en cuenta a los concejales, solo seis de los 103 funcionarios municipales elegidos en los últimos comicios eran miembros de una minoría visible, lo que representa solo 5,8% del total de funcionarios.

Para Renée-Chantale Belinga, concejala saliente de Montreal Norte, los partidos deben estimular el interés de los candidatos provenientes de la diversidad, para que se sientan motivados a comprometerse en la política municipal, pero “es necesario, sobre todo, que estén en los vecindarios donde tienen oportunidades de ganar y de representar a la comunidad”.

Castel, por su parte, considera que los partidos deben tomar decisiones difíciles y renunciar a ubicar candidatos estrellas en cargos seguros, para dar lugar a candidatos de la diversidad.

Para las elecciones de este fin de semana, Projet Montréal propone candidatos de las minorías visibles en los vecindarios que ganó en 2017 Ensemble Montréal: Montreal Norte, Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles y Saint-Léonard. El partido también propone candidatos de la diversidad en sus vecindarios bandera como Rosemont- La-Petite-Patriey el Sud-Ouest.

De acuerdo con Castel, para Denis Coderre es un poco más sencillo, pues los territorios donde tiene más funcionarios son en los que hay inmigrantes de vieja data, como los italianos, los griegos y los armenios.

En el caso de Valérie Plante, destaca el especialista, se ve un gesto más trabajado, al buscar un número importante de candidatos de origen inmigrante, pero reciente.

Un mismo análisis hace la concejala Renée-Chantale Belinga, quien fue elegida bajo el apoyo de Denis Coderre, en 2017, pero se independizó un año más tarde. Belinga se contenta al ver que el número de representantes de las minorías visibles aumentará considerablemente en la alcaldía de Montreal y en el resto de las municipalidades de la ciudad.

Este año es un punto de inflexión para Montreal, con un cuestionamiento de la diversidad al nivel de la función pública y la representatividad a nivel de los funcionarios. Renée-Chantal Belinga, concejala saliente de Montreal Norte.

Renée-Chantal Belinga, concejala saliente de Montreal Norte, ha deplorado en el pasado que no hay suficientes mujeres negras en los cargos de poder, en especial en política. Foto: Radio-Canada / Lise Ouangari

Diversidad de voces y de perspectivas

Las minorías visibles representan 33% de la población de Montreal: 9,5% son negros, 6,9% son árabes y 3,8% son latinoamericanos, entre otras. Otra pregunta planteada: ¿debería entonces haber las mismas proporciones en el concejo municipal para tener el reflejo exacto de los montrealeses?

Los dos partidos dominantes hacen el esfuerzo de reclutar candidatos de las comunidades, según Frédéric Castel, pero ir más allá, estableciendo porcentajes según las comunidadades sería algo irreal, dice el experto.

El objetivo debe ser, según Renée-Chantale Belinga, representar lo mejor posible la diversidad de la población montrealesa, tener una diversidad de voces y de perspectivas.

Este objetivo, destaca Castel, sería de gran beneficio para la democracia. “Cuando la gente se reconoce en sus candidatos, hay más probabilidades que vayan a votar. La presencia de un candidato de una comunidad cultural estimula el voto de esta comunidad”.

¿Será el concejo municipal de Montreal tan diverso como las candidaturas? Es necesario esperar los resultados este 7 de noviembre, cuando se llevarán a cabo las elecciones municipales.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA